Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, i-a adus marți, ministrului Justiției, Tudorel Toader, prezent in plenul Camerei Deputaților, o serie intreaga de critici.Iordache a spus ca sunt mai multe aspecte „de criticat” in OUG 7, precum prevederile referitoare la separarea carierelor.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a evitat sa spuna, luni, in Parlament, daca PSD il sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la motiunea simpla care se va dezbate saptamana aceasta, votul urmand a se da miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. Intrebat daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii…

- Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader a anuntat marti adoptarea, in cursul saptamanii viitoare, a unei ordonante pentru modificarea legii recursului compensatoriu, experti din sistem cred ca, in cazul in care legea nu este abrogata in totalitate, este necesara eliminarea modificarilor favorabile…

- Viorica Dancila a declarat, marti la Strasbourg, ca recursul compensatoriu a fost initiat de Cabinetul Ciolos, fiind o decizie „neinspirata". Dancila a adaugat ca va discutat cu ministrul Tudorel Toader pentru a analiza efectele acestuia si pentru a lua o decizie in acest sens. „Dupa cum stiti…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, in Parlament, ca textul motiunii de cenzura este profund neserios. Dancila a sustinut ca, daca ar fi un vot secret pentru Tudorel Toader, voturile ar fi in favoarea acestuia cu mult peste majoritatea PSD-ALDE, pentru ca multi dintre cei din opozitie sunt foarte bucurosi…

- Reprezentantii USR au sustinut ieri, declaratii de presa, dupa audienta in regim de urgenta cu premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a discuta despre planul Guvernului de a modifica prin ordonanta de urgenta Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Acestia au sustinut…

- Comitetul Executiv National al social-democratilor sta sa inceapa, la Parlament. Pe langa membrii conducerii PSD, la sedinta de luni ia parte si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Oficialul guvernamental nu a facut declaratii cu privire la motivele pentru care a venit din nou la o sedinta a liderilor…

- La nivelul Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au cazut de acord marți seara ca premierul Viorica Dancila sa sesizeze Curtea Constituționala. De altfel, Viorica Dancila este așteptata joi de Liviu Dragnea in biroul sau de la Parlament. Surse oficiale au declarat pentru Hotnews.ro ca…