- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, de formație profesor, a vorbit intr-o declarație politica susținuta astazi in Plen, despre “Rolul școlii in societatea contemporana” in care a reiterat rolul cadrului didactic in educarea copiilor și tinerilor precum și faptul ca “astazi, mai mult ca niciodata,…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat ca miercuri in Senatul Romaniei s-a votat propunerea legislativa, privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 60/2009, care prevede masurile necesare implementarii in condiții optime a programului „Prima casa”. El…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat ca Guvernul PSD trebuie sa explice romanilor de ce nu folosește fondurile europene de care beneficiaza Romania. Ioan Balan a susținut o declarație politica in care a aratat ca o oportunitate uriașa pe care a adus-o aderarea Romaniei la Uniunea Europeana…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, aduce in prim plan legile importante adoptate de Camera Superioara a Parlamentului in prima saptamana de activitate din aceasta sesiune. Printre proiectele votate Iordache a amintit de propunerea legislativa pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003,…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu este una dintre variantele PSD pentru sefia Senatului, sustin surse politice pentru Adevarul. Conditia pusa de premierul Viorica Dancila: Melescanu sa rupa cativa parlamentari de la Tariceanu, care ulterior sa sprijine Guvernul in Parlament la votul de restructurare si…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nița, și-a justificat astazi in cadrul unei conferințe de presa, decizia de a parasi partidul de pe listele caruia a ajuns in Parlament și de a adera la PSD. Nița susține ca principalul motiv il reprezinta horatarea ALDE de a ieși de la guvernare care nu coincide cu viziunea…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, l-a invitat pe senatorul PNL Florin Cițu sa paraseasca locul de munca din Parlamentul Romaniei, care este platit de la bugetul statului roman. Solicitarea lui Ioan Stan vine dupa ce liberalul Florin Cițu a declarat ca bugetarii sunt privilegiații ...