"Vom initia propunerea de sanctionare a lui Iordache pentru comportamentul badaranesc, pentru utilizarea de gesturi obscene in plenul Parlamentului si in general pentru atitudinea grobiana care este contrara civilizatiei si bunului simt pe care o manifesta de ceva vreme in activitatea sa politica. Vom solicita in primul rand demisia din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, pe langa asta vom solicita sanctionarea sa, in conformitate cu prevederile Regulamentului, probabil vom solicita sa ramana fara indemnizatie o lunga perioada de timp, pentru ca asta este cea mai buna pedeapsa…