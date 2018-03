Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Radulescu, deputat PSD, a avut o reactie dura la adresa colegilor sai, Florin Iordache si Claudiu Manda, chiar în fata sediului PSD, dupa ce Iordache l-a criticatl la Realitatea TV pe Radulescu, spunand ca “decat sa planga in emisiuni sau pe la

- Deputatul PSD Catalin Radulescu este nemultumit de faptul ca nu poate candida la congres si spune ca oricum nu aveau sens alegeri inainte de finalizarea mandatului. Radulescu a sustinut ca la congres se vor confirma functiile deja stabilite, pentru ca vor fi probabil omul si functia. ”L-am sustinut…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu are cuvinte dure la adresa a doi colegi ai sai: Florin Iordache și Claudiu Manda, pe care i-a numit „habarniști” și carora le-a recomandat sa „nu mai faca pe deștepții. Deputatul este nemulțumit ca nu i s-a permis sa candideze la funcția de vicepreședinte al PSD, pe motiv…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii si a specificat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. 'Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o…

- Nemultumit de declaratiile facute recent de doi dintre colegii sai pesedisti, in speta Claudiu Manda si Florin Iordache, Catalin Radulescu a iesit la rampa cu o declaratie transanta, subliniind ca tine sa clarifice “minciuni”. “Le-as cere colegilor din Oltenia sa se abtina referiri fata de alti colegi,…

- Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD a incins spiritele, colegii de partid aruncandu-si vorbe si criticandu-se reciproc. Florin Iordache i-a criticat pe colegii lui Codrin Stefanescu si Catalin Radulescu, la Realitatea TV, spunand ca “decat sa planga in emisiuni sau pe la colturi,…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, s-a aratat foarte nervos pentru faptul ca regulile nu-i vor permite sa candideze la Congresul din 10 martie. Radulescu a avut un mesaj special pentru doi dintre colegii sai, Florin Iordache și Claudiu Manda.”Le-aș cere colegilor din Oltenia sa-și țina gura,…

- Florin Iordache a declarat, prin telefon, chiar la Realitatea TV, ca jurnaliștii postului de televiziune nu au acces la Congresul PSD din cauza spațiului limitat destinat presei, la Sala Palatului.Citește și: Florin Iordache le raspunde DUR lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu: 'Daca…

- Ape tulburi in PSD inaintea congresului care ar putea schimba lucrurișe in partidul condus de Liviu Dragnea. Mai exact, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, le-a raspuns dur lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu, dupa ce, cei doi lideri PSD au criticat politica partidului in privința…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu a obținut, vineri, o victorie de etapa. Concret: proiectul acestuia privind scoaterea președintelui României din procedura de numire a procurorilor sefi, a primit unda verde la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor.

- „Am finalizat intalnirea cu domnul prim-vicepresedinte Frans Timmermans. Eu cred ca a fost o intalnire buna in care prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Am precizat ca Deciziile Curtii sunt general obligatorii si in ceea ce priveste legile justitiei vom pune in concordanta cele trei…

- Deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament, scrie agerpres.ro."Daca va uitati…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Catalin Radulescu il critica dur pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca nu a luat masuri in urma scandalului iscat in DNA."Cazul asta a fost o practica a DNA-ului pentru a maslui dosare. Primul care trebuia sa reacționeze era procurorul general. Trebuia sa ceara suspendarea și anchetarea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat joi ca Laura Codruta Kovesi „minte cu nerusinare” cand afirma ca cee ace se intampla la DNA Ploiesti este un caz izolat si enumera mai multe cazuri in care procurori DNA din alte judete au „falsificat” si “au folosit martori mincinosi”, „Am observat…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, luni, ca a depus proiectul de lege privind castrarea chimica a pedofililor dupa un model „mai soft decat exista in Cehia, Polonia, Italia, Germania”.

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu sustine ca nu este interesat de salariul sau, pentru ca nu a venit in Parlament pentru acest venit, ci pentru a face treaba, precizand, totodata, ca nu a dorit sa fie liderul grupului PSD de la Camera. Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, cum…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Noua sesiune a Parlamentului a inceput ieri, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Catalin Radulescu, ales cunoscut si ca „deputatul AKM“, a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune dezincriminarea abuzului in serviciu, mentionand ca masura ar fi similara cu prevederile altor state europene.

- "In weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca si forma. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca si forma si le voi propune in sensul asta. Abuzul in serviciu, propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam ca in 90 %…

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea Comitetului Executiv al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului dupa „iesirea necontrolata si nestatutara” a premierului Tudose si insubordonarea sa fata de deciziile partidului.

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori, in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor. Social-democratul a mai avut un proiect de lege asemanator, dar a fost respins in 2015 de Parlament.

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…

- Catalin Radulescu, poreclit si „deputatul mitraliera” dupa ce a sustinut ca e dispus sa foloseasca mitraliera impotriva romanilor care protesteaza a avut o noua iesire nervoasa si extrem de agramata...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu tine "sa lamureasca cateva lucruri", la final de an, si le transmite colegilor sai "indemnati de altii" sa isi retraga semnatura de pe initiativa lui legislativa privind modificarea codului penal ca a retras el acest proiect, pentru adaugiri, informeaza news.ro. El…

- Deputatul social democrat Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, solicitandu-i sa prezinte strategia de revitalizare a obiectivelor culturale din mediul rural. Read More...

- Deputatul PSD de Iasi Silviu Macovei a anuntat, vineri, ca isi retrage semnatura de pe proiectul initiat de Catalin Radulescu care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, motivand ca a luat in considerare reactiile critice ale opiniei publice. Aceasta in conditiile in care si…

- Seful comisiei speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, în direct la Realitatea Tv, ca nici el nu este de acord cu propunerea lui Catalin Radulescu, care a propus ca mpragul pentru abuzul în serviciu sa fie de 200 000 de euro.

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura. Astfel, deputatul…

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- Intr-o singura zi, 18 decembrie, deputatul PSD Catalin Radulescu a depus in Parlament trei proiecte de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Este vorba inclusiv de redefinirea unor infracțiuni precum luarea și darea de mita, traficul de influența și abuzul in...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro.

- Politicienii au si ei emotii la venirea lui Mos Craciun. Cei mai multi spun ca au fost cuminti, asa ca au impodobit bradul, si-au lustruit ghetele, unii au chiar ghetuțe si spera ca mosul n-o sa-i uite, informeaza Digi24.Deputatul Florin Iordache spera ca Mos Craciun sa fi vazut cat de harnic…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat marți, intr-un interviu pentru Libertatea, ca din luna februarie, cand se va termina cu transpunerea in legislație a Directivei europene privind prezumția de nevinovație, PSD vrea sa inceapa discuțiile pe Codul penal și Codul de procedura penala, unde are aproape…

- Sute de timișoreni au ieșit, marți seara, in centrul orașului, pentru a protesta fața de ultimele modificari facute de Guvernul Romaniei la legile Justiției. Sub indemnul „Revoluția continua”, sute de oameni au ieșit marți seara in Piața Victoriei, locul unde in urma cu 28 de ani Timișoara a caștigat…

- Sunt scene de-a dreptul ireale in comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache. La ședința de marți, 19 decembrie, USR incearca sa impiedice lucrarile comisiei printr-o metoda inedita. Nemulțumit de faptul ca nu a fost lasat sa vorbeasca, deputatul USR Stelian…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, ora 9.00, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale…

- "Sunt opinii (ale reprezentanților USR — n.r.). E problema lor. Au posibilitatea sa critice, sa depuna amendamente, deocamdata nu au depus amendamente. Așa cum colegii liberali au depus anumite amendamente și pana luni și-au exprimat dorința de a le nuanța și de a le rearanja, fara indoiala fiecare…

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat pe Facebook ca deputatii din Comisia Iordache au fost convocati maine pentru a dezbate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Surse politice au declarat si pentru Mediafax ca maine se va reuni Comisia speciala pentru Legile justitiei, desi anterior votase suspendarea…

- Deputatul PSD Florin Iordache a convocat si joi sedinta comisiei speciale pentru elaborarea legilor din domeniul justitiei, desi a finalizat lucrarile pe cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei si desi au votat saptamana trecuta sa nu lucreze in perioada de doliu national - 14-16 decembrie.…