- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, in legatura cu protestarul care l-a apostrofat si urmarit in trafic, duminica, pe Eugen Nicolicea ca aceste iesiri sunt la limita legii si este inadmisibil „modul in care se jigneste”.

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat ca este aberant ca Bernd Fabritius sa critice Guvernul si sa spuna ca nu este pregatit pentru Presedintia Consiliului UE, intrebandu-se daca oficialul german are calitate sau capacitate de a decide „cine trebuie sa fie la masa, in fruntea bucatele”.

- Liviu Dragnea a ales sa petreaca noaptea dintre ani la Sinaia, aceeași stațiune unde a sarbatorit și Paștele. La fel ca la sarbatorile pascale, liderul PSD a petrecut alaturi de iubita lui mai tanara, Irina Tanase. Potrivit realitatea.net , Liviu Dragnea și Irina Tanase au facut Revelionul la Castelul…

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, comenteaza intr-o maniera sarcastica participarea presedintelui Iohannis la sedinta de joi a Guvernului."Eu cred ca președintele are ceva de invațat. Sper sa aiba și carnețel, un pix. Ultima decizie a CCR (referitoare la…

- Liviu Dragnea nu a condus, miercuri, ședința plenului Camerei Deputaților, atribuțiile fiind delegate lui Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei. In cadrul sedintei, opozitia a solicitat revocarea celor doi.Intrebat de ce a lipsit Liviu Dragnea, Iordache a raspuns: "Are probleme".…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, pentru Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis a amanat numirea in functie a celor doi ministri, Olguta Vasilescu si Mircea Draghici, pentru ca este in campanie electorala si vrea sa intarzie performanta guvernului.

- Paul Stanescu a evitat sa comenteze gestul lui Florin Iordache din plenul Parlamentului, spunand doar ca deputatul PSD a „a facut o mare greșeala”.Daniel Funeriu, ipoteza neașteptata - Iohannis negociaza cu PSD. Avertismentul fostului ministru: 'Pentru președinte și pentu țara scenariile sunt…