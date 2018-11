Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicita majoritatii guvernamentale sa ceara asistenta expertilor Comisiei de la Venetia si celor din Comisia Europeana in procesul de modificare a Codurilor Penal si de Procedura Penala si a legilor justitiei, in contextul unui raport privind MCV care va fi "extrem…

- Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, Florin Iordache, susține ca Parlamentul va lua in considerare recomandarile Comisiei de la Veneția, dar arata ca pozițiile diferite…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului sa tina cont de opiniile Comisiei de la Venetia si sa reevalueze modificarile aduse legilor Justitiei, dar si Codurilor Penale si de Procedura Penala, pentru ca "impactul negativ asupra Justitiei si a statului de drept sa inceteze". Propunerea…

- „Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) este asteptata sa adopte o opinie referitor la amendamentele aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala din Romania", potrivit unui comunicat de presa al Consiliului Europei. De asemenea, plenul Comisiei este asteptat…

- Comisia de la Venetia are pe ordinea de zi a sedintei plenare de vineri adoptarea a doua opinii privind Justiția din Romania, cea preliminara referitoare la Legile Justiției și una privind codurile penale, la dezbatere urmand sa fie prezent și Florin Iordache.Comisia de la Venetia are, pe…

- Comisia de la Venetia are, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea unei opinii cu privire la amendamentele la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, dar și aprobarea opiniei preliminare publicate in iulie cu privire la modificarile aduse legilor justiției,…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) sustine ca o parte insemnata dintre modificarile aduse legilor justitiei sunt extrem de nocive pentru magistratura, fiind necesar sa fie amanata sau suspendata aplicarea dispozitiilor in cauza, pana la data revizuirii lor totale, ori, dupa caz, abrogarea acelor…

- O delegatie a Comisie de la Venetia se va afla in Romania in 13 si 14 septembrie, in vederea pregatirii unei opinii privind modificarile aduse recent Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Avizul Comisiei de la Venetia a fost solicitat de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei printr-o…