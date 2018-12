Decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, va fi publicat in Monitorul Oficial "in aceasta noapte sau maine dimineata", a declarat vineri, pentru AGERPRES, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache.



"El (n.r. - Ludovic Orban) nu a facut decat sa cante in struna presedintelui. (...) Puteau sa verifice respectivii functionari alte decrete sau alte acte care au fost trimise de Presedintie, in cat timp apareau. Deci la ore pana la zile apar in MO. Cu siguranta ca si acest decret, ca si celelalte pe care le-a transmis presedintele,…