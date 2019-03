Iordache, anunt cu “forta si capacitate” dupa ce Iohannis retrimite bugetul in Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Trimis zilele trecute din Parlament catre Cotroceni, in vederea promulgarii, proiectul de buget va ajunge pe masa judecatorilor constitutionali, ca urmare a sesizarii pe care o va face presedintele. Nemultumit de bugetul pe anul in curs, si de anumite aspecte pe care le-a trecut in revista intr-o declaratie…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti seara, in Parlament, dupa sedinta CEX al PSD, ca va trimite la Cotroceni, miercuri, propunerile de ministri la Dezvoltare si Transporturi, Daniel Suciu, respectiv Razvan Cuc.„Il voi suna pe dl presedinte Iohannis”, a adaugat Dancila. „Dincolo…

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, anunta ca Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta prin care sa se stabileasca termene clare pentru presedinte in cazul analizarii unor decizii."Președintele ar trebui sa se exprime saptamana aceasta pe cele doua…

- Dupa ce zilele trecute presedintele anuntase ca va refuza din nou cele doua propuneri ministeriale trimise la Cotroceni de catre sefa Guvernului, in aceasta dupa-amiaza s-a aflat ca de la Cotroceni a plecat o noua scrisoare catre Palatul Victoria. Este vorba despre un document prin care presedintele…

- La cateva zile de cand premierul trimisese, o data in plus, la Cotroceni, solicitarea ca Lia Olguta Vasilescu sa fie numita in fruntea Ministerului Dezvoltarii si ca Mircea Draghici sa preia conducerea Ministerului Transporturilor, presedintele a anuntat, in cursul acestei dupa-amieze ca nu va da curs…

- Premierul si ministrii care fac parte din cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii se pregatesc din nou de discutiile cu presedintele Iohannis. Reuniunea CSAT, suspendata in urma cu o saptamana, mai exact pe 11 decembrie, se vor relua in aproximativ o ora, adica la 12. Amanarea discutiilor s-a decis…

- Social-democratii s-au decis: sesizeaza CCR-ul, pe fondul amanarii unui raspuns asteptat de la Cotroceni. La finalul discutiilor avute, joi dupa-amiaza, cu Liviu Dragnea la Parlament, premierul Dancila a anuntat ca Executivul se va adresa Curtii Constitutionale. “Vom sesiza Curtea Constitutionala. Astazi…

- Dupa ce in cursul zilei precedente – cand reprezentantii USR si PMP au sustinut propunerea initiata de PNL, de revocare a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei – social-liderul PSD dadea de inteles ca il vede in spatele a ceea ce s-a intamplat in Parlament chiar pe presedintele Iohannis, liderul de…