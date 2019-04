Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va face vineri o vizita in județul Gorj, a anunțat Ion Iordache, președintele filialei Gorj. Tariceanu va avea intalniri in Targu Jiu și Rovinari, programul nefiind inca...

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, a vorbit luni seara la Tele 3 despre gestul primarului din Draguțești, care a fost prezent in conferința de presa a altui partid. Mesajul a fost unul destul de dur, chiar daca primarul Ion Dumitru Popescu a...

- Primarul din Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu, a lansat o ploaie de ironii la adresa liderului ALDE Gorj, Ion Iordache. Spune despre acesta ca, deși are bani sa cumpere un intreg cartier in Targu Jiu, nu ar putea obține m...

- Primarul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu i-a ironizat astazi pe liderul interimar al ALDE Gorj, Ion Iordache și pe consilierul local Eduard Ladaru, dupa ce primul dintre aceștia a anunțat chiar ca ar intenționa sa candideze la primaria municipiului. Romanescu susține ca cei de la ALDE au intrat deja…

- Fostul șef al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara, Marius Manescu, a luat decizia de a se inscrie intr-o organizație politica. Opțiunea sa a fost ALDE Gorj, iar de astazi este și membru oficial. Acesta afirma ca nu se gandea ca va face vrodata politica, insa dorința de a aduce schimbari…

- Moartea lui Emiliano Sala, tragedie cumplita care a inmarmurit intreg fotbalul internațional, se simte și in Liga 1. Francezul Jules Iloki, 27 de ani, venit la Concordia Chiajna in aceasta iarna, a fost coleg cu Sala la Nantes și a vorbit despre dispariția acestuia la finalul meciului Dunarea Calarași…

- Filialele PSD și ALDE din județul Gorj au intrat intr-un razboi deschis dupa acuzații grave aruncate peste gard de „partenerii” de coaliție și racolarea de primari intre aliații de la guvernare.Șeful ALDE Gorj, Ion Iordache, i-a acuzat la inceputul anului pe social-democrați ca din cauza lor…

- Cea mai proasta veste a momentului vine de peste Ocean. Ea este extrem de ingrijoratoare pentru toate statele aliate, in special pentru Romania. Afirmatii repetate facute de Donald Trump in legatura cu NATO pot arunca in...