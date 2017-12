Ionuț Vulpescu, crunt: Anul 2017, al UMILINȚEI ”Anul care tocmai se incheie este anul umilinței pentru toți cei care au terminat studiile politice. Cu un efort conjugat și in deplin consens, stanga și dreapta au reușit sa-i amețeasca și sa-i determine sa-și caute alte slujbe! Nu cred ca mai exista cineva capabil sa ințeleaga ce se petrece, care partid ce ideologie are, ce valori promoveaza, ce proiecte susține. S-a nascut Republica pe Deplin Confuza Romania, de rit monarhic și cu apucaturi totalitare. Aceia care au studiat științe politice și care doresc sa aprofundeze acest domeniu, vor avea sigur succes cu teme din ocultism, ghicit in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Petre Roman – personaj central al Revoluției și primul șef de guvern de dupa 1989 – vine la ”Interviurile Libertatea Live”, de la orele 11.00, pentru a vorbi despre momentele dramatice din urma cu 28 de ani. Implicat direct in schimbarea de putere din decembrie 1989, primul șef al Executivului Romaniei…

- "Documentele prezentate azi in conferinta de presa. Proba regina a politiei politice din timpul campaniei la prezidentialele din 2014. Va astept alaturi de mine si de Romania 3.0. Dumnezeu e cu noi. #nuvafiefrica", a scris Daniel Dragomir pe Facebook. Consultați AICI documentul. știrea…

- Metrorex si RATB vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona…

- Probleme grave pentru Monica Tatoiu. Aceasta a ajuns de urgenta pe mana medicilor din cauza unei cazaturi serioase. Vestea a fost data chiar de ea pe Facebook. Monica Tatoiu le-a spus prietenilor virtuali ca a czut si si-a fracturat soldul bun, scrie bzc.ro Aceasta este nevoita sa ajunga pe masa de…

- Cea de-a IX-a editie a evenimentului “Craciun in Maramures” se va desfasura in data de 23 decembrie, incepand cu ora 11.00, la Muzeul Satului din Baia Mare. Grupuri de colindatori din intreg judetul, dar si din alte locatii ale tarii vor aduce vestea nasterii lui Iisus Hristos, in timp ce la casele…

- Sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, avertizeaza intr-o postare pe Facebook ca ne așteapta „o perioada politica foarte complicata”. Sociologul marturisește ca de cand face sondaje politice opțiunea explicita de vot a romanilor nu a fost atat de jos, precizand ca toate…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se declara, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, "profund intristat" de vestea mortii Regelui Mihai, afirmand ca Regele Mihai "a luptat pentru o Romanie intreaga, democratica si europeana, care-si respecta propria traditie si propriile…

- Bucurie mare in familia gorjencei Corinei Martin! Vicepreședinta Asociatiei Litoral – Delta Dunarii a anunțat in cursul zilei de sambata, 2 decembrie, ca a devenit bunica. Nepotul acesteia s-a nascut la New York, in timp ce constanțeanca se afla la un concert al trupei Provincialii. Vestea…

- "Guvernul Romaniei - 29. XI.2019. Memorandum - vizand situatia amplasamentului "Esplanada", in vederea dezvoltarii Cartierului Justitiei, in cadrul unui program de reconversie functionala. In vederea realizarii acestui obiectiv: 1. Ministerul justitiei va prelua, in conditiile legii, terenul aflat…

- "Am crezut ca acesti artisti sunt nemuritori. Nu pot sa spun decat mii si milioane de multumiri! Am primit vestea foarte greu si nu imi mai revin de cand am aflat de Stela Popescu. Imediat, Cristina Stamate. Mi se parea normal ca ei sa fie la televizor mereu. Nu se poate. Sunt ai nostri, sunt pentru…

- Cunoscuta artista Oana Sirbu a fost atacata pe pagina oficiala de socializare dupa ce a refuzat invitatia unui „#rezist” de a iesi in seara aceasta la protestele din Bucuresti. Mesajele jignitoare la adresa ei au curs, unele au fost sterse, altele mai sunt pe contul sau.

- Stela Popescu a murit. In aceasta dupa-amiaza marea actrița a Romaniei a fost gasita fara suflare in propria locuința de catre fiica sa adoptiva, care a sunat rapid la 112, insa specialiștii nu au mai putut face nimic pentru ca artista era deja moarta.

- Locuitorii din catunul Albinen, in cantonul elvetian Valais, sunt dispusi sa scoata bani din buzunar pentru ca satul lor sa nu se depopuleze. In Albinen au ramas doar 240 de oameni, iar numarul copiilor e prea mic pentru ca scoala din sat sa mai functioneze. Ca urmare, localnicii au cerut…

- Cei din echipa brasoveana sustin ca, in momentul intrarii in vestiarul repartizat lor, au avut parte de o imagine groteasca si absurda: pe un carton se afla un soarece mort, cateva bucatele de slanina, un presupus desen, iar sub acestea era scris „Pire”, porecla lui Arpad Mihaly, capitanul Coronei,…

- Gemenii Cristinei Balan incep gradinița. Toma și Matei, care sufera de sindromul Down au de luni locul perfect care ii va ajuta sa se dezvolte frumos și sanatos. Mama lor a facut anunțul pe contul de socializare. Cristina Balan și soțul ei sunt in culmea fericirii. Cei doi au gasit in sfarșit gradinița…

- "Ati vazut comportamentul lipsit de respect din timpul exercitiului NATO de ieri. Sunt cateva greseli care nu pot fi comise de prosti, ci numai de oameni ticalosi. Percep aceasta obraznicie indreptata impotriva mea si a fondatorului republicii noastre Mustafa Kemal Ataturk ca o reflectie a unui…

- Accidentul rutier a avut loc, sambata, pe drumul european 70, intre localitatile Moravita si Stamora Germana, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau trei…

- Potrivit Inpectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, cele 27 de persoane au iesit din autocar fara probleme, doua fiind evaluate de un echipaj SMURD la fata locului. „Incidentul s-a petrecut pe DN13, in Padurea Bogatii. Am interevenit cu un echipaj SMURD si unul de apa si spuma. Cel…

- La șase luni dupa ce s-au casatorit, Miranda Kerr (34 de ani) și soțul sau, Evan Spiegel (27), așteapta primul lor copil. Este al doilea copil pentru top-modelul australian, dupa Flynn Bloom, baiețelul pe care il are din fosta casatorie cu actorul britanic Orlando Bloom, de care a divorțat in 2013,…

- Potrivit presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este ”complexa si destul de grea”, dar va fi tratata ”cu toata seriozitatea. El a evitat sa spuna daca judecatorii CCR vor da o solutie in cursul zilei de joi. Curtea Constitutionala…

- Scandal la nivel mondial cu mii de consumatori care se revolta dupa ce un producator faimos a decis sa faca o schimbare fara precedent. Rețeta pentru crema de ciocolata Nutella a fost modificata, iar consumatorii nu sunt deloc mulțumiți de schimbarile facute.Citește și: Vestea care cutremura…

- "Am venit nu din obligatie ci din respect la acest congres, mai ales ca am primit un ajutor extraordinar din partea sindicatelor. Veniturile vor creste de la 1 ianuarie. Pe baza unui acord intre Guvern si dumneavoastra vom avea in permanenta un parteneriat. Ajutorul le care l-am primit din partea…

- Vestea ca Gina Pistol și Smiley au o relație a luat prin surprindere lumea mondena. Dar in ciuda a tot ceea ce s-a scris despre ei, cei doi au refuzat sa vorbeasca despre ce se intampla intre ei. Au primit multe intrebari pe aceasta tema, dar eu evitat mereu subiectul. Insa de data aceasta, Gina pare…

- "Cand cineva mi-a spus ca liderii Statului paralel au tradat Romania, mi-a venit greu sa cred! Nu puteam concepe ca, George Maior, Florian Coldea si echipa lor, s-au pus in slujba unei puteri straine, ca au promovat si protejat interesele acesteia impotriva intereselor noastre nationale. Nici acum…

- „Nu mai avem ce audia si incepem sa ii rechema pe cei pe care i-am audiat acum o luna, doua luni. Au venit oameni care nu au nicio legatura cu ancheta si au inceput sa isi verse frustrarile personale si spiritul de revansa in organizatiile din care faceau parte. PNL va propune sa inchidem aceasta…

- Social media, prin toate rețele, fie ca vorbim de Facebook, Twitter, Instagram, bloguri sau simple site-uri, poate fi un instrument extrem de util și interesant pentru a vedea cum percep romanii evenimentele politice. Sau cum se raporteaza ei la acestea, la dezbaterile din spațiul public, la acțiunile…

- Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii, a publicat urmatorul mesaje pe Facebook: ”Razboiul romano-roman atinge culmi ale absurdului și nu mai iarta pe nimeni. Razboi intre generații. Razboi in sanul aceleiași generații, pentru cele mai absurde motive cu putința. Razboi in interiorul diverselor…

- Sunt multi antreprenori in Romania care nu inteleg importanta marketingului. Iar asta reprezinta o semnificativa sursa de pierderi pentru companii. 0 0 0 0 0 0 Vestea buna este ca oricine poate invata trucuri inteligente, care, odata introduse in rutina zilnica, te vor ajuta sa comunici…

- Inca un deputat USR isi anunta demisia din partid, dupa scandalul iscat de congresul din weekend si reorientarea ideologica a partidului. Adrian Dohotaru, deputatul de Cluj care a socat la inceputul anului cand a mancat dintr-un cos de gunoi pentru a atrage atentia asupra risipei alimentare, anunta…

- Deputatul USR Cluj, Adrian Dohotaru, a anunțat ca își da demisia din USR, partid care nu îl mai repezinta. ”Îmi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu USR și cu celelalte partide. Plec din USR…

- Dupa ce si-a asigurat prezenta pe locul 1 WTA pana la finalul anului, Simona a fost sarbatorita asa cum se cuvine la Singapore! Halep a primit poate cel mai frumos trofeu de cand s-a apucat de tenis! Este vorba despre o cupa confectionata din argint, pe care a fost gravat numele Simonei, scrie ProSport.…

- Liviu Dragnea l-a avut ca ghid pe Petre Daea, venit mai devreme la targ sa lanseze programul de stimulare a consumului de carne de oaie ”Alege oaia!”. De altfel, prima oprire a fost facuta la pavilionul in care erau expuse rase de oi si capre crescute pe teritoriul Romaniei. Dragnea a tinut sa hraneasca…

- Un administrator al retelei de socializare si-a prezentat scuzele pentru aceasta eroare. Un simplu salut in limba araba al palestinianului a fost tradus in limba ebraica drept: ”atacati-i”, iar in limba engleza: ”raniti-i”. Palestinianul este muncitor in constructii la Beitar Illit,…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca masurile luate de guvernarea PSD își arata rezultatele, "dincolo de toate conflictele politice", și anunța, în acest context, "vești foarte bune" referitoare la producția de floarea-soarelui. "Dincolo de toate…

- In ediția de miercuri, 18 octombrie, 2017, incepand cu orele 11:00, LUCIAN ROMAȘCANU va vorbi despre cele mai importante subiecte din lumea culturala, dar și despre anumite probleme pe care le-a intampinat de cand este la conducerea ministerului. Emisiunea in care va fi invitat LUCIAN ROMAȘCANU…

- Platforma Acțiunea Civica a Tinerilor (PACT) subliniaza ca AGERPRES, Serviciul Roman de Radiodifuziune și Televiziunea Romana sunt instituții profesionale, nu politice, iar "intenția ingrijoratoare de a le acapara politic" ar inscrie Romania "pe o lista rușinoasa de regimuri iliberale".…

- Directorul general al Agerpres, Alexandru Giboi, a adresat o scrisoare ambasadelor acreditate la Bucuresti in care sustine ca ministrul Culturii, Lucian Romascanu, ca vrea sa politizeze agentia nationala de stiri.

- ”Traim vremuri grele! Iar oportuniștii adevarate drame! In lumea asta a efemerului in politica, a politicienilor de unica folosința, e de-a dreptul imposibil pentru un oportunist sa aleaga la dispoziția cui sa se puna. Una este sa faci asta cand știi ca stapanul banilor și relațiilor sta ceva vreme…

- Reprezentantii companiei Facebook au prezentat in detaliu, luni, o serie de noi instrumente de lupta impotriva tentativelor de manipulare politica prin intermediul continuturilor sponsorizate publicate pe aceasta retea de socializare. Printre noile masuri luate de compania americana se afla angajarea…

- Vlad Alexandrescu si-a facut publica intentia de a intra in cursa pentru prima functie in cadrul Uniunii Salvati Romania. Fostul ministru al Culturii din Guvernul Ciolos a anuntat pe Facebook faptul ca si-a depus candidatura pentru presedintia USR-ului. “Pentru un USR viu, puternic si unit” -acesta…