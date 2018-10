Ionut Tudorache, Medical Concierge Travel: Ce potential are piata turismului medical din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de elevi botosaneni a realizat singurul sistem autonom de supraveghere a suprafetelor exterioare mari din Romania. Proiectul este finantat de Ministerului Tineretului si Sportului si va fi lansat si pe piata dupa ce vor fi terminate toate testarile. Sistemul este capabil sa detecteze orice intrus…

- Lansata in 2005, prima generație Aygo a fost conceputa pentru a atrage clienți tineri, din zona urbana, și pentru a aduce mai multa emoție marcii. De la lansarea sa, Aygo a fost un succes notabil pentru Toyota in segmentul A, atat la nivel european, cat și pe piața din Romania. Design-ul frontal…

- Aproape 10% dintre cumparatorii romani care vor sa-si achizitioneze un dispozitiv smart nou aleg sistemul "Buy back", potrivit estimarilor reprezentantilor celei mai mari retele Apple Premium Reseller din Europa Centrala si de Est.Acțiunile Tesla scad cu 11%: Bursa este ingrijorata de capacitatea…

- Piața de media și divertisment din Romania ar putea inregistra un ritm mediu anual de creștere de 7,4%, ajungand la venituri totale de 3,7 miliarde de dolari in 2022, arata raportul PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (GEMO).

- Cunoscut si sub numele de ulei CBD, uleiul de canabis este unul din produsele recent intrate pe piata de remedii naturiste, avand o prezenta din ce in ce mai ridicata si in Romania. Captand in ultimul timp atentia cercetatorilor si oamenilor de stiinta de pretutindeni, uleiul de canabis se anunta a…

- Turismul romanesc va inregistra in acest an cel mai bun rezultat financiar din ultimul deceniu, iar sectorul HoReCa, impulsionat de voucherele de vacanta, anunta rezultate excelente, urmand sa treaca peste granita de 15 miliarde lei cifra de afaceri, arata o analiza realizata de o firma de consultanta,…

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- Romania si Polonia vor avea rute turistice comune pentru atragerea turistilor de pe piata asiatica, a declarat, vineri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a subliniat ca ambele tari exceleaza in ceea ce priveste monumentele UNESCO si cetatile medievale. “Ma bucur ...