- Liderul PNL Ludovic Orban sustine candidatura lui Crin Antonescu la alegerile europarlamentare, spunand ca experienta politica a acestuia il face un candidat puternic si are sanse sa ajute Romania din Parlamentul...

- „Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice alt membru", a precizat Crin Antonescu, marti, pentru Agerpres. Crin Antonescu a subliniat ca aceasta candidatura nu a fost negociata cu liderii PNL, partidul fiind cel care va stabili…

- Deputatul PSD, Mihaela Hunca, anunța printr-o postare pe Facebook ca va parasi formațiunea politica.„Am intrat in politica in anul 2000. A fost o decizie bine cumpanita, o decizie pe care am luat-o considerand ca doar printr-o astfel de implicare aș fi putut contribui eficient la profesionalizarea…

- Fostul secretar executiv al PNL, Radu Carp, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca liberalii care au fondat USL, "cea mai toxica alianta politica din Romania dupa 1989", vor sa il indeparteze din partid si "le multumeste" acestora ca nu l-au invitat la Consiliul National de sambata.

- Senatorul USR, Mihai Gotiu, a scris, miercuri, pe Facebook ca scandalul placutelor de inmatriculare din Suedia nu este „un caz izolat”, ci „vine doar sa confirme aceasta mentalitate a unor sefi din Ministerul Afacerilor Interne, (...) care slujesc mai-marilor lor politici, nicedecum cetatenii”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…

- Deputatul PNL, Florin Cițu, anunta, pe Facebook, ca una din tarile partenere ale Romaniei vrea sa lase sapte politicieni ALDE -PSD fara vize.Citeste si: Preturile la cazare o iau RAZNA - Litoralul romanesc, mai scump ca statiunile de lux de peste hotare “Daddy” deschide lista! Lucrurile…