Ionut Simion (PwC Romania): Prin cresterea salariilor, Romania isi pierde din competitivitate

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile in Romania au crescut cu 25% in ultimii trei ani, cresterea fiind determinata de inchiderea decalajului dintre salariile medii din Romania si salariile medii din Uniunea Europeana pentru a retine forta de munca sa plece in strainatate, a declarat Ionut Simion, Country Managing Partner, PwC…

- Exporturile de whisky ale SUA s-au prabusit in a doua jumatate a anului trecut, fiind afectate de tarifele vamale mai mari introduse de partenerii comerciali ai SUA, in replica la decizia presedintelui Donald Trump de a aplica tarife suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi…

- Produsul Intern Brut al Irlandei a inregistrat o expansiune de 6,7% in 2018, dupa un avans de 7,2% in 2017, fiind cel mai rapid ritm de crestere a economiei din Uniunea Europeana, pentru al cincilea an consecutiv, transmite Reuters. Statisticile din aceasta economie deschisa pot fi distorsionate,…

- Salariile din sectorul public au inregistrat, in luna ianuarie, o crestere de 26,7%, raportat la prima luna din 2018. Comparativ, salariile din mediul privat au crescut doar cu 15,8%. Profit.ro noteaza ca diferenta dintre salariul mediu din administratia publica si cel din sectorul privat…

- Numarul bancherilor din Uniunea Europeana care au castigat in 2017 peste un milion de euro a crescut la aproape 5.000, chiar daca au fost introduse limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar, arata un studiu publicat luni de Autoritatea Bancara Europeana (EBA).…

- Comisia Europeana a lansat joi o procedura de infringement contra Austriei pentru controversata lege privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor pe teritoriul austriac. "Nu exista lucratori, nici copii de categoria a doua in…

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de Parlamentul de la Londra, a dat asigurari, miercuri. ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore. Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat in decembrie,…