Ionut Rotaru va debuta, sambata, pentru HC Dobrogea Sud

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Fagaras cu scorul de 30-24 (13-11), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Chike Onyejekwe a marcat 8 goluri pentru ''tigri'', Ionut Ramba 7, Goce Georgievski, Adrian Rotaru, Bogdan Criciotoiu, Octavian…

- De vineri pana duminica se vor disputa jocurile etapei a 3-a din Liga Zimbrilor la handbal masculin. CS Minaur va juca pe teren propriu cu Dunarea Calarași, duminica, de la ora 18.00. Jocul va fi arbitrat de consacratul cuplu Stark – Ștefan. Antrenorul secund al echipei CS Minaur, Alexandru Sabou, a…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Poli Timișoara, intr-o partida care conteaza pentru etapa a III-a, din Liga Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potaissa Turda a plecat la drum in noul sezon cu trei jucatori noi, Stefan Terzic, Ciprian Sandru si Andrei Totoi. Ardelenii si-au pastrat astfel „norma” din ultimii ani, cand au schimbat foarte putin in privinta lotului de la un sezon la altul, informeaza MEDIAFAX.La fel ca si in ultimele…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur va avea un nou antrenor din sezonul 2019-2020. Raporturile contractuale dintre antrenorul principal Raul Fotonea si clubul Minaur s-au incheiat la finele sezonului trecut, iar intelegerea nu a fost prelungita. Fotonea a condus echipa masculina in ultimele doua sezoane…

- Calificata in premiera in cupele europene intercluburi, echipa de volei feminin a CSM Lugoj și-a aflat adversara din Cupa Challenge. In urma tragerii la sorți care a avut loc, miercuri, in Luxemburg, CSM Lugoj va debuta in optimile de finala, unde o va intalni de Dukla Liberec, din Cehia.…