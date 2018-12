Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat noul program din faza grupelor la Campionatul European U21 de anul viitor. Au fost modificate orele de start ale tuturor partidelor din grupa. Nationala pregatita de Mirel Radoi va debuta pe stadionul din San Marino, contra Croatiei, iar apoi va intalni Anglia si Franta la Cesena,…

- Selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a surprins, in urma tregerii la sorti pentru grupele de la EURO 2019, reactia oficialilor selectionatelor Angliei si Frantei, echipe pe care Romania si Croatia le vor intalni in grupa competitiei desfasurata in Italia si San Marino.

- Naționala Romaniei U21 și-a aflat ADVERSARII de la EURO 2019. „Tricolorii” vor da peste mari forțe ale fotbalului continental Naționala de tineret a Romaniei va face parte din Grupa C a Campionatului European din 2019și va intalni reprezentativele Angliei, Franței și Croației. Naționala de tineret s-a…

- Federația Romana de Fotbal a parafat primul amical pentru Romania U21 in vederea pregatirii EURO 2019, care are loc in Italia și San Marino in perioada 19-30 iunie. Potrivit surselor GSP.RO, Romania U21 va juca un meci de verificare cu Belgia U21, naționala calificata și ea la Campionatul European.…

- Romania U21 ne-a dat motive sa visam la o noua Generatie de Aur dupa calificarea la Campionatul European U21 din 2019, gazduit de Italia si San Marino. Tricolorii au terminat neinvinsi preliminariile, cu sapte victorii si trei rezultate de egalitate, dintr-o grupa cu Portugalia si...

- ROMANIA U21 LA EURO 2019. Naționala noastra s-a calificat la Campionatul European de anul viitor, care se va disputa in Italia și San Marino, dupa victoria de azi cu Liechtenstein U21, scor 4-0. Imediat dupa fluierul final, jucatorii lui Mirel Radoi au sarbatorit cateva minute pe gazonul stadionului…

- Romania U21 a facut un pas important pentru calificarea la Campionatul European U21 din 2019, din Italia si San Marino. Tricolorii mici au castigat la Cluj, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, impotriva reprezentativei U21 a Tarii Galilor, scor 2-0.

