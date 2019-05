Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Astra Giurgiu – CFR Cluj se va disputa, miercuri, de la ora 19.45, in mansa a doua a semifinalelor Cupei Romaniei, informeaza FRF. In tur, la Cluj, s-a impus Astra, cu 3-1.Partida FC Viitorul – CSU Craiova va avea loc, joia viitoare, de la ora 19.45, in aceeasi faza a competitiei. In…

- Cele doua echipe se intalnesc din nou, tot la Brașov, dupa „dubla” din ultima etapa a sezonului regulat. Corona și CSM Digi și-au imparțit atunci victoriile, rezultat care a dat caștig de cauza brașovenilor, in disputa pentru locul secund. Ca urmare, Corona Sportul Studențesc are avantajul…

- CSU Craiova și Viitorul Constanța se intalnesc joi, de la ora 20:00, in turul celui de-al doilea meci din semifinalele Cupei Romaniei. Partida este in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. CSU CRAIOVA - VIITORUL LIVE AICI + STATISTICI! Echipa lui Gheorghe Hagi n-a caștigat…

- FCSB și CSU Craiova joaca azi, de la ora 20:30, in derby-ul etapei a 3-a din play-off. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe LookSport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Pentru meciul din aceasta seara, Mihai Teja a luat o decizie drastica. Antrenorul de la FCSB a lasat in…

- Actualmente în Liga a 3-a, la Sanatatea Cluj, Rada (36 de ani) este cu sufletul la Craiova, locul în care s-a nascut și în care a debutat în prima liga. „Eu îmi doresc sa câștige Craiova pentru ca n-a mai câstigat de mult timp si mi-as dori pentru…

- Real Madrid și Barcelona joaca azi, de la ora 21:45, in cel mai tare meci din Spania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Dupa ce miercuri s-a impus in returul semifinalei Cupei Spaniei cu 3-0, Barcelona a egalat-o pe Real Madrid la victoriile in meciurile…

- FCSB - CSU Craiova // Partida dintre FCSB și CSU Craiova are o incarcatura maxima pentru ambele echipe. Pentru jocul de astazi s-a decis sa se efectueze și un control pentru depistarea dopingului. Inaintea partidei se trag la sorți cate doi jucatori din ambele tabere care vor merge la controlul antidoping…

- Astazi, 20 de februarie 2o19, se implinesc 17 ani de la decesul lui Cristi Neamțu. Fostul portar al Craiovei avea doar 22 de ani. Reprezentații clubului FC U Craiova 1948, din Liga a 3-a, Marcel Pușcaș, președintele clubului, și Robert Saceanu, directorul sportiv, au fost la mormantul lui Cristi Neamțu,…