- Este oficial, prețul biletelor pentru transportul in comun din Timișoara a crescut. Proiectul postat pe site-ul Primariei Timișoara saptamana trecuta a ajuns astazi pe masa aleșilor locali care au validat prin vot majorarea tarifelor. Astfel, biletele de autobuz și tramvai vor costa 2,5 lei in loc de…

- Bahrain, țara poziționata intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de vest…

- SC FLEXIBIL SRL, cu sediul in Sat Sasar, strada Sub Dura nr. 3, Comuna Recea, Județul Maramureș, deruleaza, incepand cu data de 13.03.2018, proiectul „Creșterea volumului de produse a SC FLEXIBIL SRL prin achiziția de echipamente performante energetic”, cod SMIS 112387, co-finantat de Uniunea Europeana…

- Majoritatea companii aleg sa se finanteze cu ajutorul bancilor, in contextul in care absorbtia fondurilor europene este greoaie si necesita timp. Astfel ca, o flexibilitatea si o legatura mai stransa intre mediul de afaceri si modul in care se administreaza fondurile europene ar…

- Conform unui proiect de hotarare care are deja avizul pozitiv al conducerii Primariei Timișoara, dupa Paști ne așteapta scumpiri... The post Scumpiri consistente la transportul in comun din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Consiliul Judetean Harghita in parteneriat cu Consiliul Judetean Covasna au castigat doua proiecte europene in valoare totala de peste 171 mil. lei (aproximativ 38 mil. euro) pentru pentru reabilitarea unui troson rutier de peste 64 km, care porneste din Baraolt si merge pana la Odorheiu Secuiesc.…

- Divizia locala a grupului german Stihl, unul dintre cei mai mari producatori de moto­ferastraie si motocoase la nivel mondial, si-a majorat afacerile cu 15% anul trecut, ajungand la aproximativ 167 de milioane de lei, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului de Finante. „Putem…

- In cultura tibetana, care sta la baza Feng Shui, curațarile spirituale se pot face in mult mai multe moduri. Deși nu sunt aceleași, unele seamana izbitor cu cele din credința creștina. Lasand deoparte aceasta știința ambientala și trecand la credințe, tradiții și superstiții autohtone, care inca se…

- Dupa ce primarul Ionut Pucheanu (PSD) l-a scuturat bine pe directorul Transurb, Gigel Caliga (ALDE), in plina sedinta a Consiliului Local, pe motiv ca este prea moale in a-si rezolva problemele cu salariatii revoltati, iata ca vine si reactia conducerii ALDE. ”Infantilista abordarea de multe ori in…

- Primaria Municipiului Galati a semnat, luni, 26 martie 2018, contractul de finantare ”Anvelopare unitati de invatamant” pentru Scoala Gimnaziala nr. 3 din cartierul Dunarea, proiect finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Obiectivul acestei investitii il reprezinta cresterea…

- Consiliul Județean Vrancea a anunțat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, inceperea activitatilor proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean, dintre localitatile Gologanu – Slobozia Ciorasti - Cotesti cu conectivitate directa la reteaua TEN-T”. Acesta…

- Primaria a castigat procesul cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ARDNE) in ceea ce priveste Palatul Braunstein. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis sa accepte contestatia inaintata de municipalitate. „Constata ca proiectul in cauza este conform administrativ si eligibil, si obliga paratele…

- Patru blocuri cu 10 etaje, din municipiul Vulcan, vor beneficia de fondurile necesare pentru reabilitarea termica. Banii vin prin Programul Operațional Regional. Este vorba despre blocul de locuințe nr. 44 de pe Bulevardul Mihai Viteazul, de blocurile D5 și D9 de pe Bulevardul Mihai și blocul de…

- Anunt de presa Data 09 Martie 2018 Semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Constructie pensiune turistica in localitatea Focsani, judetul Vrancea” SC PROJECT TEAM SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Constructie pensiune turistica in localitatea…

- Incepand cu luna aprilie, pensionarii din municipiul Suceava vor beneficia din nou de reducere de 50% la abonamentele pentru transportul in comun, cu autobuzele si microbuzele TPL.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat miercuri dimineata ca, asa cum a promis, daca incasarile la buget vor creste ...

- Societatea Innovera Consulting SRL, in calitate de Beneficiar, anunta inceperea activitatilor proiectului cu titlul Fulldome, cod MySMIS 107637, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de…

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- Consiliul Local Galati a aprobat la ultima sedinta indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Cresterea Performantei Energetice si Reabilitare Termica Cresa nr. 36 si Cresa nr. 1” urmand ca municipalitatea sa incerce sa obtina finantare europeana pentru reabilitarea acestora. Bugetul local va…

- Primul ministru a facut un apel catre reprezentantii autoritatilor locale si centrale sa comunice problemele pe care le intampina in acest sens, pentru a fi solutionate de urgenta. Premierul a declarat ca infrastructura, respectiv corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- „Pe fonduri europene, dupa cum bine stiti, în anul 2017 s-a reusit acreditarea tuturor autoritatilor de management si, mai mult, am introdus în Legea salarizarii si acordarea unui procent de 25% pentru primarii, presedintii de CJ, acolo unde avem proiecte pe fonduri europene. Cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Adunarea generala a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene, ca gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, ea aratand ca exista chiar de risc de decomitere a unei sume de 800 de milioane euro pe Programul Operational Regional.

- Intreprinzatorii din cele șase județe ale Regiunii Nord-Est vor putea obține fonduri europene de pana la 160.000 de lei (circa 34.000 de euro) de fiecare pentru a-și deschide mici afaceri, in cadrul liniei de finanțare Romania Start-Up Plus. Un proiect denumit „Startup Activator” este derulat de Agenția…

- Orașe conduse de liberali, transport in comun praf intr-unul, bun in celalalt. Care e diferența intre Timișoara și Oradea? O anunța USR Timiș: la Timișoara e pe „meritocrație”, la Oradea e pe competența.

- Programul-pilot va fi introdus initial in cinci orase, printre care Bonn si Essen, apoi, in functie de rezultate, extins si in alte parti. Scopul este sa-i incurajeze pe cetateni sa-si lase masinile acasa si sa se deplaseze cu mijloacele de transport municipale. Pe hartie totul suna incurajator. In…

- Dupa ce exact 1.375 de timișoreni au raspuns la sondajul inițiat sambata seara, pe Facebook, primarul Nicolae Robu a anunțat ca a luat o decizie. Pentru ca unii respondenți nu au fost de acord cu o gratuitate, aceasta vor fi anulate.

- Transportul in comun merge din rau in mai rau. E concluzia primarului Nicolae Robu, care spune ca ultima evaluare facuta de calatori n-a dat decat nota 5.04, dupa ce, la jumatatea lui ianuarie, aceasta a fost 5.97. Ce urmeaza e insa secret, pentru ca face parte dintr-un... plan.

- Timișorenii continua sa raspunda unui sondaj cu privire la transportul in comun, lansat la finalul anului trecut, daca acceseaza o pagina de internet la care se poate ajunge și prin scanarea unui cod QR. Raspunsurile ajung direct la primarul Nicolae Robu, care spune ca ultima evaluare facuta de calatorii…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- Consiliul Județean Vrancea a apelat la consultanța externa pentru implementarea proiectului „Consolidare, restaurare și punere in valoare Muzeul Vrancei – Cladirea Tribunalului Județean”, deoarece organismele europene care au avizat Ghidul de finanțare au apreciat ca fiind necesara…

- Incepand de vineri, fermierii din eșantioanele de control prin teledetecție, care nu au primit niciun leu din subvențiile cuvenite pentru anul trecut, vor fi incluși pe listele de plați. La nivel național, peste 75.000 de agricultori sunt in aceasta situație, dar banii cuveniți le vor intra treptat…

- O flota de vapoare autonome care folosesc energie verde va incepe sa transporte bunuri intre trei porturi din Olanda, reducand semnificativ emisiile de carbon din aceasta tara si din regiunile adiacente.

- Grupul de firme Morandi din judetul Vaslui, controlat de antre­prenorul roman Cata­lin Moraru, cu activitati in pro­ductia si procesarea de carne de pui, va in­vesti anul acesta sa­se mi­lioa­­ne de euro in dez­­­voltarea pro­duc­tiei prin com­ple­tarea acesteia cu activitatea de abatorizare.…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a anunțat lansarea documentației pentru o noua axa de finanțare destinata creșterii eficienței energetice prin modernizarea iluminatului public in localitațile urbane.

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- Reprezentantii Primariei municipiului Galati s-au intalnit marti, 23 ianuarie 2018, cu cei ai Asociatiilor de Proprietari pentru dezbaterea celor mai importante aspecte legate de posibilitatea atragerii banilor europeni pentru proiecte de reabilitare termica a blocurilor.In cadrul intalnirii, municipalitatea…

- O aplicatie mobila menita sa masoare gradul de satisfactie al celor care circula cu mijloacele de transport in comun dintr-un mare oras al Romaniei arata ca serviciul de transport public primeste doar o nota de trecere.

- Pensionarii ieșeni care iau mai mult de 1.500 lei pensie pe luna, nu vor mai putea merge gratuit cu transportul in comun. Modificarile fiscale adoptate de Guvern ii pun la plata pe pensionarii din Iași. Oamenii care au pensii mai mari de 1.500 de lei nu vor mai merge gratuit cu transportul in comun…

- BERBEC: Este posibil sa-și doreasca sa regandeasca planurile de calatorie sau investițiile mari. Acum par sa fi intrat intr-un circuit spiritual, care ii obliga sa se vada, sa se recunoasca in suma actiunilor pe care le-au intreprins si, pentru prima oara, sa aiba indoieli vis-a-vis de acestea. …

- ”Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G8 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 360A ”Emanuel” din municipiul Galati” este proiectul finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 si lansat de primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu impreuna cu echpa de implementare.…

- Majoritatea dintre aceștia sunt pensionari cu varste de peste 70 de ani care vor trebuie sa-și vizeze legitimațiile de calatorie pana la sfarșitul acestei luni. Autoritațile locale din Vaslui fac protecție sociala pentru jumatate dintre cei peste 2.500 de calatori pe care societatea locala de transport…

- Timișoara nu inseamna doar zona centrala, cu asfalt, parcuri intreținute și ronduri cu flori. Multe zone din cartierele marginașe ale urbei seamana mai degraba cu sate uitate de lume, cu strazi pline de gropi, fara trotuare și fara transport in comun. Desigur, din peisaj lipsesc și magazinele, restaurantele,…

- A fost publicat ghidul solicitantului dedicat finanțarii iluminatului public in orașe. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), cea care gestioneaza Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in partea noastra de țara a anunțat ca apelul va fi deschis in perioada 18 februarie-18 august,…

- Județul Bacau ocupa un rușinos loc 5 intre cele 6 județe ale regiunii Nord-Est, in ceea ce privește valoarea fondurilor europene nerambursabile atrase prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Doar județul Suceava sta mai rau decat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017,…

- Coasta estica a continentul nord-american se confrunta cu o puternica furtuna de zapada, care a adus ninsori abundente, rafale puternice de vant si temperaturi extrem de scazute. Mii de curse aeriene au fost anulate sau amanate la New York si ...

- Proiectul: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” -finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre AMD DIGITAL GRUP SRL Titlul Proiectului: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” – Numele Beneficiarului: AMD DIGITAL GRUP SRL…

- Titlul proiectului: Achizitie de utilaje la SC AGROMAR ANDREAS PETRY SRL Numele beneficiarului: SC AGROMAR ANDREAS PETRY SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Numele Autoritatii de Management “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene”…