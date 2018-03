Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul "Dan Paltinisanu", unul dintre simbolurile Timisoarei, ar putea fi inchis. Fara nicio investitie majora in ultimii opt ani, arena s-a degradat vizibil. Peluza Sud a fost deja inchisa din ratiuni de siguranta.

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD. La Iasi s-au…

- Chiria pentru sediul PSD Timiș de pe Splaiul Tudor Vladimirescu ar putea crește, dupa ce primarul Nicolae Robu ar fi aflat ca suma achitata de social-democrați este puțin mai mica fața de prețurile pieței. „Trebuia sa se faca o reevaluare, așa cum am spus, in acord cu legea. Legea cere…

- Trupa lui Nicolae Dica a castigat 6 puncte din meciurile in care a fost condusa la finalul primelor 45 de minute. Derby-ul de duminica cu Dinamo, 2-2, a fost inca o proba de caracter din partea roș-albaștrilor. FCSB a fost din nou condusa la pauza, ca in foarte multe partide de pe parcursul acestui…

- Primarul Nicolae Robu a vorbit, luni, despre democrație și despre principiile dupa care ar trebui sa funcționeze o comunitate de succes, menționand ca in anul 2020 ar urma sa se prezinte in fața alegatorilor. „Societațile cele mai dezvoltate ale lumii, modelele de democrație funcționeaza…

- Mircea Parasca, unul dintre artistii stradali din Timisoara, se afla internat la Spitalul Judetean, in stare grava. Muzicienii timisoreni organizeaza, astazi, un concert caritabil pentru sustinerea trubadurului de pe strada Alba Iulia.

- Cu doar cateva luni inainte de a fi gasit vinovat pentru finantarea ilegala a ACS Poli, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a instrainat unul din cele mai importante bunuri dobandite in decursul vietii sale. Vorbim despre un teren de peste 1.000 de metri patrati, situat in Timisoara, pe care acesta l-a…

- U-Banca Transilvania a câștigat meciul cu BC SCM Timișoara și s-a calificat în finala Cupei României pentru a treia oara consecutiv. Clujenii au câștigat meciul cu Timișoara dupa un joc echilibrat, scor 77-75 (14-15, 22-21, 20-21, 21-18). Finala…

- Cu 1.375 de respondenți și doar o zi pusa la dispoziția timișorenilor pentru a oferi raspunsuri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a finalizat sondajul privind gratuitațile acordate pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Edilul a cerut public parerea timișorenilor, dupa ce a fost criticat…

- Mihai Silvașan, bucuros dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei Antrenorul principal al formației U-BT a avut doar cuvinte de lauda la adresa elevilor sai, la finalul partidei cu BCM U Argeș Pitești. Tehnicianul clujean a fost mulțumit de joc și de colaborarea excelenta dintre jucatori.…

- Atacurile la care a fost supusa in ultima perioada directoarea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala 2021, Simona Neumann, nu au ramas fara ecou, ba chiar au ajuns pana la urechile membrilor juriului care, in 2016, au decis ca Timisoara merita sa castige titlul de Capitala Culturala Europeana. Agnieszka…

- Scandalul ”delegarilor” facute la handbal in aceasta saptamana de Comisia Centrala de Arbitri ia amploare. Sefii arbitrajului romanesc au anuntat pentru doua meciuri din prima liga doua cupluri care nu fac parte din lotul Ligii Nationale, aprobat de Consiliul de Admninistratie. Povestea…

- „Specific orașului nostru este faptul ca in ultimii doi ani a cheltuit de zece ori mai mulți bani pentru acoperirea pierderilor decat pentru efectuarea unor investiții care sa le elimine. In timp ce aradenii conectați la sistemul centralizat de termoficare platesc una dintre cele mai scumpe gigacalorii,…

- Vanzarea unuia dintre cele mai mari centre logistice din zona Timisoarei va fi parte a unei tranzactii apreciata in piata la 9 milioane de euro. Parcul Logistic Olympian va fi cedat de cei de la Helios Phoenix catre fondul de investitii Secure Property Development & Investment.

- Mare grija unde va lasați mașinile, incercați sa faceți asta fara sa deranjați traficul, pentru ca altfel puteți ramane fara ele, mai ales in centrul Timișoarei. Se ridica la greu, dar nu fiindca ar exista un plan de amenzi, ci pentru ca s-a terminat... cu duhul blandeții! Primarul Nicolae Robu spune…

- Municipalitatea timișoreana are ganduri mari legate de drumurile din partea de sud a orașului, pe care vrea sa le largeasca in acest an. Conform conducerii primariei, va primi doua benzi in plus strada Mareșal Constantin Prezan (Lidia), pe porțiunea dintre Calea Martirilor și Piața Domașneanu (sensul…

- Bogdan Chitic Inaintea debutului in noul an, programat la finalul saptamanii viitoare, in cazul formațiilor de baschet juniori „U16”, și in saptamanile imediat urmatoare – in dreptul celorlalte categorii de varsta, cateva dintre gruparile ploieștene angrenate in fazele de clasificare și semifinale ale…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat ca vrea sa amenajeze patru benzi de circulație pe strazile Cluj și Arieș, din care una va fi speciala pentru mijloacele de transport in comun. Nu este prima data cand se incearca așa ceva la Timișoara, dar primarul Nicolae Robu crede ca acum șoferii vor respecta…

- Mobilizare fara precedent intr-o comuna de langa Timisoara. „Suntem un grup de voluntari care dorim sa facem curațenie (sa adunam peturi, plastic, sticle) in Dumbravița. Nu suntem organizați intr-o asociație, nu suntem afiliați politic, pur și simplu dorim sa facem asta pentru ca așa credem noi ca este…

- Surpriza pentru șoferii care folosesc scurtatura ce ii duce de la Bd. Sudului spre stadionul Dan Paltinișanu și invers! Deși strada nu ar avea nici o luna de cand a fost asfaltata, muncitorii de la Societatea de Drumuri Municipale s-au apucat sa decoperteze asfaltul in vreo trei locuri. Cei…

- Orașul de pe Bega are legaturi puternice cu monarhia din Romania, o serie intreaga de instituții puternice de astazi fiind intemeiate inainte de 1947, multe dintre ele in timpul Regelui Mihai I. Dupa trecerea la cele veșnice a ultimului monarh al Romaniei, conducerea municipalitații a inceput sa analizeze…

- Peste 200 de studenti din toata tara au protestat sambata seara, in centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse langa un sicriu pe care scria “Justitia”. Potrivit Mediafax, cei peste 200 de tineri din intreaga tara au participat, in weekend, la Adunarea Generala Extraordinara…

- Timba nu a realizat surpriza nici in derby-ul Timișoarei. Deși galben-negrii, in postura de gazde, au condus pe tabela, BC SCM s-a impus și in jocul direct din retur, scor 98-83. Partida a fost destul de echilibrata, peste așteptari, pana spre finalul sfertului 3. In cele din urma insa banca scurta…

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- In prima parte a acestui an ar trebui sa ajunga la Școala Gen. 30 din Soarelui „containerele” achiziționate de primarie. Contractul cu firma care le aduce a fost semnat la sfarșitul anului trecut, construcțiile modulare pentru șase sali de clasa in valoare de aproape 126.000 de euro urmand…

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Punerea la plata a pacienților care solicita servicii medicilor de familie va fi decisa in prima zi lucratoare a lunii ianuarie, la Timișoara. ”Nesemnarea sau semnarea adiționalelor o vom hotari impreuna la Adunarea generala extraordinara din 3 ianuarie. Ii invitam pe toți colegii noștri de toate specialitațile…

- Modernizarea in forța trebuie sa continue la Timișoara iar pentru ca acest lucru sa se intample e nevoie de bani. Ca sa susțina investițiile promise pentru anul viitor, primarul Nicolae Robu vrea sa ia un credit. Mai ales in condițiile in care bugetul Timișoarei se micșoreaza cu milioane bune de euro…

- Prima zi de Craciun a adus soare și 10 grade in termometre la Timișoara, astfel ca mii de timișoreni sau oaspeți ai orașului au luat cu asalt Targul de Craciun, terasele și intreeaga zona centrala.

- Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- Fatih Terim, la Galatasaray. Tehnicianul revine pentru a patra oara la gruparea din Istanbul. Antrenorul Fatih Terim va pregati pentru a patra oara in cariera sa echipa de fotbal Galatasaray Istanbul, care poarta in prezent negocieri cu fostul selectioner al Turciei, pentru a-l inlocui la conducerea…

- Ultima ședința (aproape sigur) din acest an a aleșilor locali timișoreni a fost una de tip maraton, intrucat pe ordinea de zi inițiala au figurat 68 de proiecte de hotarare, carora li s-au adaugat peste 25 aflate pe lista suplimentara. Chiar la inceputul ședinței, primarul Nicolae Robu a anunțat ca…

- Mulberry Development, companie controlata de omul de afaceri timisoarean Ovidiu Sandor, a obtinut autorizatia pentru constructia unei parcari supraetajate in noul cartier ISHO, situata la cateva minute de mers pe jos de Piata Unirii si centrul istoric al Timisoarei. Parcarea va avea un numar de noua…

- Aproximativ 1.000 de persoane protesteaza, marti seara, fata de modificarile Codului Penal si Codului de Procedura Penala, in centrul Timisoarei. Intre cei nemultumiti este si un barbat care a venit imbracat in costum de Mos Craciun, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- A fost din nou acea zi a anului, in care lacrimile se aduna pe chipurile parinților care, in insangeratul decembrie al lui 1989, au ramas fara copii. E 17 decembrie, iar in Cimitirul Eroilor din Timișoara tacerea e așa de adanca, incat doare. E cu atat mai trist cu cat unii dintre parinții fara copii…

- Apropierea sarbatorilor a creat haos in traficul din Timișoara. Acesta devine cu adevarat infernal cand mai au loc și accidente. Este situația in care se afla acum circulația in zona centrala a Timișoarei. Un accident in lanț a avut loc in urma cu puțin timp pe strada Take Ionescu, la intersecția cu…

- Pe 15 decembrie 1989, timișorenii se adunau in jurul Bisericii Reformate din Piața Maria pentru a-și arata solidaritatea cu pastorul Laszlo Tokes, care urma a fi evacuat, dupa ce a fost acuzat ca a dat un interviu critic la adresa liderului comunist al țarii, Nicolae Ceaușescu. Puterea exemplului…

- Mulberry Development, dezvoltatorul proiectului imobiliar ISHO, a finalizat proiectarea pentru inelul II de circulatie al Timisoarei, de la trecerea de cale ferata situata la intersectia strazilor Demetriade si Baader pana pe malul sudic al raului Bega. Constructia proiectului va fi realizata in…

- Liga 1, etapa 22. CS U Craiova – CFR Cluj (sambata, ora 20:00, Digi, Telekom, Look). Partida dintre ocupanta locului 3 și liderul Ligii 1 se disputa pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Este ultima etapa din 2017. CS U Craiova – CFR Cluj Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia,…

- Lipsa locurilor de parcare din Timișoara este deja un subiect arhi-cunoscut și arhi-dezbatut. De cate ori primaria reușește sa realizeze cate unul, șoferii timișoreni sunt in al noualea cer. Exista insa și situații in care o asemenea lucrare nu este pe placul tuturor, șoferii fiind și ei, inainte de…

- Unele dintre cele șapte cinematografe primite de primarie de la RADEF au deja destinație, a decis primarul Nicolae Robu. Un spațiu va deveni sediul Casei Studenților, deși aceasta instituție nu se afla in subordinea primariei, iar altul va ajunge in grija „oamenilor de cinema ai Timișoarei”, care ar…

- Baschetbalistii oradeni nu se regasesc nicicum in actualul sezon. Luni seara, CSM CSU a suferit cea de-a patra infrangere stagionala, pierzand meciul cu BC SCM Timisoara, dupa o prestatie dezamagitoare. Echipa noastra a pierdut practic toate meciurile mai dificile pe care le-a sustinut in…

- Elevii din Timișoara s-au calificat din nou la finala unui concurs internațional care va avea loc in diferite locații din lume, competiția propriu-zisa avand loc pe Stația Spațiala Internaționala. Este vorba despre Zero Robotics, un concurs de programare, unde echipe formate din elevi se angreneaza…

- In ultima ședința de guvern, executivul a aprobat peste 120 de milioane de lei pentru companiile de termoficare cu probleme din țara, dar pe lista nu s-a aflat și Timișoara, deși Colterm se confrunta cu mari probleme financiare. Acest subiect a fost discutat de conducerea Consiliului Județean Timiș…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut, așa cum am anunțat, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș, inainte de plecarea la summit-ul balcanic de la Belgrad. Cei patru oficiali au discutat despre…

- Un filmulet care arata mizeria lasata in urma de vizitatorii primei zile a targului de Craciun de la Timisoara, care au participat si la un concert sustinut de Inna, a devenit viral pe internet. Imaginile arata o mizerie de nedescris, cu recipiente aruncate pe mese si pe jos.