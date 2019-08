Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League cu un gol marcat in prelungirile meciului din Cehia, cu Mlada Boleslav! Panțaru a inscris golul calificarii, singurul al meciului, in minutul 91.Vezi golul AICI Mlada a jucat in 10 oameni din minutul 75, dupa ce Krapka a incasat doua cartonașe…

- FCSB este in fata unui meci extrem de important. Scorul de 0-0 din tur, in fata celor de la Mlada Boleslav, pune presiune pe jucatorii vicecampioanei. Obiectivul e clar, calificarea in grupele Europa League, care ar aduce un bonus financiar consistent, potrivit Mediafax.Citește și: Alexandru…

- MLADA - FCSB // Partida de joi seara, din turul 3 preliminar al Europa League, va avea loc pe stadionul Lokotrans din Mlada, care seamana cu arena din Parcul cu Platani din București. Andrei Craițoiu, jurnalistul Gazetei Sporturilor, se afla in Cehia (Praga & Mlada Boleslav) de unde transmite cele…

- Mlada Boleslav - FCSB, manșa secunda din turul 3 al Europa League. Jurnalistul ceh Jan Vacek e șocat de situația in care a ajuns FCSB, nu-i mai vede deloc favoriți la calificare pe roș-albaștri și știe cum pregatește antrenorul lui Mlada, Jozef Weber, confruntarea de joi seara Andrei Craițoiu, jurnalistul…

- FCSB se pregatește de urmatorul test din cupele europene. De data aceasta, vicecampioana României trebuie sa treaca de echipa din Cehia, Mlada Boleslav, pentru a se apropia de primul obiectiv al gruparii "roș-albastre" din acest sezon: grupele Europa League, transmite Mediafax.Prima…

- FCSB a facut instrucție, in Armenia, cu Alaskert Erevan, in turul doi al preliminariilor Europa League. Florin Tanase, in minutul 60, Iulian Cristea, in minutul 68 și Florinel Coman, in minutul 82, au fost marcatorii.Daca va trece de echipa armeana Alaskert Erevan in turul doi preliminar,…

- FCSB s-a calificat fara emotii in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in deplasare, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei, care…