- Loredana Ionescu din Iași s-a prins CSAUD la Virgin Radio Romania și a caștigat 1.000 de euro, ca sa le mai cumpere copiilor ceva daruri de Craciun. Ea și-a dat seama care este raspunsul corect in timp ce indosaria niște harții impreuna cu un prieten și a auzit click-ul pe care il face mecanismul de…

- Shurubel, știți deja, consultantul Virgin Radio Romania pe probleme de Insula Iubirii, ne-a informat despre faptul ca show-ul de pe TV se apropie de final. De data aceasta, confruntarile au fost intre Gojman și Mirela pe de o parte și Bogdan și Hanerole pe de arta parte. Ce a ieșit, puteți vedea mai…

- Nicoleta Vilau de 35 de ani din București s-a prins CSAUD la Virgin Radio Romania dupa ce a urmarit toate raspunsurile trecute pe virginradio.ro. Ea a venit vineri in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a povestit ca zgomotul incepuse chiar sa o obsedeze. Și-a pus și aplicația Virgin Radio pe…

- Dupa 6 zile de cautari in care toata Romania s-a intrebat cine este Persoana X de la Virgin Radio Romania, luni am primit și raspunsul. Georgiana Radașanu a raspuns DA la toate intrebarile puse de Bogdan, Shurubel și Ionuț, iar la final a venit și confirmarea detectivului care a spus: „Georgiana Radașanu…

- Georgiana Radașanu din Suceava este Persoana X de la Virgin Radio Romania. “Am analizat toate semnalmentele și m-am intrebat , iar apoi, cand a fost semnalmentul cu Ploiești, mi-am dat seama ca eu sunt.”, le-a zis Georgiana lui Bogdan, Shurubel și Ionuț Și TU poți fi Persoana X de... View Article

- Feli și Cornel Ilie sunt doi artiști pe care noi ii apreciem extrem de tare! Astazi au venit la noi sa iși lanseze noua piesa, „Toți Demonii Mei„, piesa care s-a auzit in PREMIERA la Virgin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț i-au provocat pe cei doi sa faca un cover dupa FRESH ca SUCUL DE... View…

- Vineri dimineața, la prima ora, caștigatoarea noastra a venit din Constanța la studioul Virgin Radio Romania pentru a-i cunoaște pe Bogdan, Shurubel și Ionuț și a ne lua premiul de 1000 EURO caștigat in urma cu o zi la CSAUD. Am stat de vorba cu ea in direct la radio și ne-a povestit cum a... View Article

- Judecatorul CSAUD pare decis sa schimbe sunetul pe care nimeni nu reușește pana acum sa-l ghiceasca la Virgin Radio Romania. Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț ți-au dat o dubla șansa sa spui CSAUD in direct la ora 8:30, acum ei au anunțat ca mai fac o runda fulger de CSAUD in direct imediat dupa...…