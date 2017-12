Ionuț Negoiță riscă închisoarea. Și-ar fi evaluat toți jucătorii de la Dinamo la ZERO lei! Omul de afaceri a fost trimis in judecata pentru ca acum cativa ani, cand clubul a intrat in insolvența, ar fi ascuns de Fisc toate bunurile: de la imn si pagina oficiala de internet, pana la jucatori. Acesta era, potrivit procurorilor, un plan de rezerva pentru Negoița in cazul unui faliment. Astfel, statul ar fi ramas cu paguba. In 2014, cand FC Dinamo a intrat in insolvența din cauza datoriilor, Ionut Negoița, impreuna cu expertul desemnat, ar fi ascuns in contabilitate imnul echipei de fotbal, websiteul clubului, dar si magazinul online de unde fanii isi puteau cumpara materiale promotionale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

