- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal, informeaza Agerpres. In ...

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- Final de proces in dosarul in care Fondul Proprietatea SA solicita anularea hotararii nr. 8 06.10.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AGEA societatii Nationale Nuclearelectrica SA. Judecatorii din cadrul Tribunalului Bucuresti au respins cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au dispus, ieri, declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui tanar de 27 de ani, rezident in municipiul Constanta, beneficiar al statutului de refugiat. Decizia a fost luata la cererea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…

- Asociația “Forumul Judecatorilor” a judecatorului Dragoș Calin de la Curtea de Apel București – cel care a facut și o cerere de intervenție in favoarea Cameliei Bogdan pentru a nu fi exclusa din magistratura – incita magistrații la proteste impotriva Legilor justiției. Demersul asociației – de care…

- Ionuț Negoița este acuzat ca in perioada 2014-2016, cand Dinamo a fost in insolvența, ar fi ascuns, impreuna cu administratorul special al clubului, active in valoare de 18 milioane de lei, care nu au fost cuprinse in planul de reorganizare, fiind prejudiciați creditorii societații. Dumitru…

- Administratorul Polaris M. Holding, Eduard Martin a fost eliberat din arest. Decizia a fost luata de Curtea de Apel București, în urma cu puțin timp. Judecatorii au hotarât sa înlocuiasca masura, cu cea a controlului judiciar. Aceeși decizie a fost luata de magistrați și în…

- COMUNICAT In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 442/VIII/3 din 3 mai 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului GRIGORESCU ROBERT, la data faptelor consilier personal al primarului…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 442/VIII/3 din 3 mai 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului GRIGORESCU ROBERT, la data faptelor consilier personal…

- Ce s-a intamplat la procesul in care Cristi Borcea și Ioan Becali sunt acuzați ca au dat mita judecatoarei Geaninei Terceanu. Fostul magistrat a șocat: ”Am crezut ca banii erau pentru ca ne-am placut reciproc”. Marți, 21 noiembrie, Inalta Curte de Casație și Justiție a judecat un nou termen al dosarului…

- Cetațeanul sarb Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de Curtea de Apel București din motive de securitate naționala, a declarat, pentru Sputnik, ca autoritațile romane doar "s-au speriat de prezența lui in Romania".Citește și: Deputatul-mitraliera, pradat de hoți in fața sediului…

- Fostul consilier de stat Razvan Murgeanu a fost condamnat definitiv, de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru trafic de influența, dar si la munca în folosul comunitatii. Murgeanu este judecat dupa ce a primit pentru el 15.000 de euro…

- Prahovean get-beget la origini, cu primele sale afaceri prin Valeni, cuprinzand vanzari de mobila, plecat apoi peste hotare, unde a facut avere cu echipe de muncitori “meseriasi” de pe Valea Teleajenului si nu numai, construind, la propriu, un imperiu financiar, Ionut Negoita si fratele sau – Robert…

- La cererea SRI, Curtea de Apel Bucuresti a dispus masura declararii ca indezirabil, pentru o perioada de 15 ani, din considerente de securitate nationala, a cetațeaului sarb Zivkovic Bratislav. Potrivit SRI, Zivkovic Bratislav este comandantul organizatiei de cetnici din Serbia „Cetniciki Pokret”.…

- Acționarul majoritar al FC Dinamo, Ionuț Negoița, a anunțat, luni seara, la postul Digi Sport, ca intenționeaza sa vanda clubul de fotbal, prețul pentru care este dispus sa il cedeze ridicandu-se la 4 milioane de euro, conform Agerpres. „Decizia mea de a ma retrage e ireversibila. 100% aceasta e decizia…

- O avocata din Bucuresti a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, pentru infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale si inselaciune. D.M. este acuzata ca, timp de un an si jumatate, a pacalit un client din Bacau, cu scopul de a obtine de la el 30.000 euro, fara…

- Ancheta deschisa in urma plangerii depuse de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian se desfașoara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, insa procurorii nu vor sa ofere niciun fel de informații despre dosar.In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a facut o plangere penala…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) si Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) vor plati o recompensa de peste 32.000 de euro unui barbat care a descoperit in 2013, cu ajutorul unui detector de metale, peste 47.000 de monede otomane din prima jumatate a secolului al XV-lea, acesta…

- FCSB (STEAUA) - HAPOEL ONLINE STREAM PRO TV TELEKOM SPORT LIVE VIDEO EUROPA LEAGUE FCSB începe meciul cu Hapoel Beer Sheva cu Pintilii si Filip mijlocasi defensivi si cu Denis Alibec în postura de vârf, joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, în Grupa G a Europa League…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției l-au trimis in judecata, sub control judiciar, Alexandru George Popescu, avocat in Baroul București, pe care il acuza de trafic de influența. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Curtea de Apel București procurorii DNA arata ca in cursul…

- "Proiectele erau ale lui Cristi, el le-a dus mai departe. E vorba de echipa, am invatat foarte multe de la el. Amandoi am invatat pe parcursul anilor ce este bine si cum este bine. Puterea asta vine de la Dumnezeu. Eu sunt obisnuita si, atunci, normal ca orice nu te doboara, te intareste. O femeie…

- Un avocat din Baroul Bucuresti a fost trimis in judecata sub control judiciar de procurorii anticoruptie pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi cerut 4.000 de euro sa intervina intr-un caz. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz, avocatul George Alexandru Popescu in calitate de avocat in…

- "Vreau pe saptamana viitoare o informare cu Cartierul Justiției, ca au trecut noua luni...", a declarat prim-ministrul, in debutul ședinței de Guvern. Pe 3 februarie, cand Comisiile juridice din Parlament au avizat bugetul Ministerului Justiției pe anul 2017, ministrul de la acea vreme, Florin…

- Poate candida Gica Popescu la alegerile din mai 2018? Pe 14 aprilie 2018 ii expira pedeapsa complementara. Pentru a contra Generația de Aur, ”tabara Burleanu” a lansat pe piața ideea ca ieșirile publice ale lui Gica Popescu au legatura cu intenția acestuia de a candida la alegerile pentru șefia FRF,…

- Cu Vasile Miriuta (49 de ani) pe banca tehnica, Dinamo a castigat doar doua meciuri oficiale, unul in campioant, 3-0 cu Juventus Bucuresti, si unul in Cupa Romaniei, 1-0 cu Aerostar Bacau. Nemultumit de cifrele antrenorului, patronul Ionut Negoita ete la un pas de a lua o decizie radicala.

- Trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru ca ar fi lipsit de libertate mai multi ciobani si ca i ar fi obligat sa nu iasa din ferma si sa nu stea de vorba cu alte persoane, Mihai Misilaricu a fost achitat definitiv. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii…

- "Constata caracterul abuziv al clauzelor contractuale prevazute de: art.2.5 din clauzele specifice pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice FORM-RCS-RDS-CDM-VZ-REZ-47 Editia 6 REV 6_Anexa 3 – partea a II-a – III. Clauze specifice serviciului Digi Tel de telefonie fixa", se arata in…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a incheiat toate cele 55 de contracte subsecvente intretinerii drumurilor, pe trimestrul al patrulea din 2017, valabile pana la 31 decembrie 2017, potrivit unui comunicat emis miercuri de institutie. „In conformitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita a lui Cristian Hristescu, urmare a condamnarii definitive a acestuia. Cristian Hristescu, fost prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita, a fost…

- Fosta judecatoare Veronica Cîrstoiu a fost eliberata conditionat, în urma unei decizii definitive a Tribunalului Prahova, informeaza marți Mediafax. Cîrstoiu era încarcerata la Penitenciarul Târgsor unde ispasea pedeapsa de sapte ani de închisoare pentru…

- Avocata Alinei Bica, Laura Vicol, a fost achitata printr-o decizie a Curții de Apel București (CAB), dupa ce fusese trimisa în judecata de DNA și ținuta 24 de ore dupa gratii. Judecatorii de la Curtea de Apel București au decis sa nu aplice nicio pedeapsa fața de Laura Vicol pentru…

- Ex-directorul adjunct al APIA Alba, Luminita Gliga, poate fi judecata pentru abuz in serviciu in dosarul ”Astoria” dupa ce Inalta Curte i-a respins contestatia Curtea de Apel București poate incepe judecarea pe fond a dosarului in care ex-directorul adjunct al APIA Alba, Luminita Laura Gliga, a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti discuta joi cererea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii.

- El este UCIGASUL de NEVESTE din ROMANIA. VEZI Prima POZA cu BESTIA O crima salbatica a avut loc in București. O femeie a fost ucisa intr-un apartament din Cartierul Titan, in Sectorul 3 al Capitalei. Din primele informații furnizate de polițiști reiese ca victima are in jur de 50 de ani și avea numeroase…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, luni, sa nu-i ridice interdictiile impuse de controlul judiciar medicului Gheorghe Burnei. Decizia este definitiva. Astfel, acesta ramane cu interdictia de a profesa in spitalele de stat. Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB) decisese, in 29 septembrie, sa-i…

- Cristi Borcea va fi eliberat conditionat. Magistrații de la Judecatoria Sectorului 4 au dispus eliberarea acestuia. Judecatorii au dispus punerea in libertate a lui Cristi Borcea, anunța prosport.ro . Sentinta poate fi atacata in trei zile. Fostul actionar al FC Dinamo, Cristian Borcea, ar putea fi…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a afirmat miercuri, dupa intalnirea cu Tudorel Toader, ca i-ar fi spus ministrului ca un procuror revocat din Directia Nationala Anticoruptie nu este un procuror lipsit de drepturi. Reamintim ca Mihaela Moraru a obtinut prima victorie impotriva sefei DNA dupa ce, saptamana…

- Procuroarea Mihaiela Moraru Iorga poate reveni pe funcția pe care o avea la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), pâna la o soluție definitiva a instanței în cazul revocarii sale, a decis, azi, Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Membrii Secției…

- Actiunea are loc cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Potrivit unui comunicat al PCAB, din probatoriul aflat la dosar a rezultat ca, in perioada 2014 - 2017, opt suspecti au derulat operatiuni…