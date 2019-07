Stiri pe aceeasi tema

- Alin Toșca, liber de contract, ar putea ajunge ajunge in Serie A, fiind dorit de Sassuolo. Imprumutat de Betis la Benevento, in Serie A, pentru returul campionatului 2017-2018, fundașul Alin Toșca, 27 de ani, mai are o oferta din elita fotbalului italian. Conform Sky, și Sassuolo l-ar vrea pe fundașul…

- "Sincer, nici nu indrazneam sa ma gandesc la un asemenea scor, nici nu visam. Ma bucur pentru baieti, pentru atmosfera, pentru ca ne-am simtit ca acasa. Important e ca i-am facut fericiti pe romanii care au fost la meci si pe romanii care au fost in fata televizoarelor. Ma bucur ca s-a creat aceasta…

- Helmuth Duckadam (60 de ani) s-a declarat surprins de decizia selecționerului Cosmin Contra de a-i titulariza in centrul apararii pe Iulian Cristea și Ionuț Nedelcearu in meciul cu Malta, din cadrul preliminariilor pentru EURO 2020. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO de la 21:45 Iulian Cristea (24 de ani),…

- "Daca PSD ia sub 30- si pierde alegerile, atunci Dragnea trebuie sa demisioneze (…) Cine munceste mai si greseste. Cu programul nostru de guvernare trebuia sa castigam alegerile", a declarat Marian Oprisan, potrivit g4media.ro.

- Antrenorul Erik ten Hag a precizat ca ar fi putut sa-l piarda pe jucatorul roman, daca nu s-ar fi grabit sa semneze cu el. "Venirea unor noi jucatori depinde de multi factori. Luam cazul lui Razvan Marin, transferul lui a fost la limita, a venit la timp. Altfel, am fi avut de-a face cu o competitie…

- Lungmetrajul „The Whistlers/ La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere. In tara noastra, el va rula in cinematografe incepand cu 13 septembrie, scrie news.ro.O a doua proiectie…

- PREMIERA…Muzeul „Vasile Parvan” va organiza o conferinta publica in premiera pentru municipiul Barlad, unde este invitat cunoscutul cosmonaut roman: Dumitru Dorin Prunariu. Conferinta va avea loc sambata, 20 aprilie, ora 11.00 la Pavilionul „Marcel Guguianu”. Pretul unui bilet este de 6 lei. La 14 mai…