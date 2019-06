Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei U21, a luat decizia finala in ceea ce privește situația lui Ionuț Nedelcearu (23 de ani), fundașul care a suferit o lovitura puternica la nas in meciul naționalei mari cu Malta, 4-0. ...

- Ianis Hagi, Ionuț Radu, Denis Man și Tudor Baluța s-au alaturat U21 condus de Mirel Radoi. Ionuț Nedelcearu, accidentat in meciul naționalei mari cu Malta, scor 4-0, a mers direct la spitalul din Bologna. Razvan Luțac, reporterul Gazetei Sporturilor, și Raed Krishan, fotoreporter GSP, sunt in cantonamentul…

- Ionut Nedelcearu a scapat de emotii. Fundasul clubului din Rusia, Ufa, a suferit o accidentare grava in minutul 30 al meciului Malta - Romania, scor 0-4, si nu a mai putut continua partida. Aparatorul a fost lovit cu genunchiul in fata de un adversar, Juan Corbolan (22 de ani), informeaza Mediafax.Citește…

- Alexandru Chipciu a vorbit despre eliminarea din meciul caștigat cu Malta, scor 4-0, in preliminariile pentru EURO 2020. Fundașul dreapta va lipsi in partida de pe 5 septembrie cu Spania. „Cred ca nu l-am atins, dar asta e, platesc daca am greșit. Am pierdut multe meciuri importante in cariera mea.…

- Alexandru Chipciu (30 de ani) a fost eliminat in meciul cu Malta și va lipsi in partida de pe 5 septembrie cu Spania. Romania – Spania e pe 5 septembrie, ora 21:45, in direct la Pro TV Fundașul dreapta a comis doua faulturi fara rost la scorul de 3-0 pentru Romania. ...

- Ionuț Nedelcearu (23 de ani) a inceput titular meciul cu Malta din preliminariile pentru EURO 2020, insa a parasit terenul accidentat și in lacrimi. Fundașul central al naționalei noastre a primit un genunchi in plina figura de la Corbolan și n-a mai putut continua partida. Nedelcearu a ieșit de pe…

- Helmuth Duckadam (60 de ani) s-a declarat surprins de decizia selecționerului Cosmin Contra de a-i titulariza in centrul apararii pe Iulian Cristea și Ionuț Nedelcearu in meciul cu Malta, din cadrul preliminariilor pentru EURO 2020. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO de la 21:45 Iulian Cristea (24 de ani),…

