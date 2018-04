Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au fost implicați azi in meciuri din etapa a 24-a din Rusia. Eric Bicfalvi, fotbalistul celor de la Ural, a marcat in remiza reușita de echipa sa pe teren propriu cu Rubin Kazan, echipa lui Gabi Enache, scor 1-1. Bicfalvi a fost titular, a marcat golul de 1-1 in minutul 73 și a fost eliminat…

- Fotbalistul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu Teplice, in etapa a XXII-a a campionatului Cehiei.Stanciu, care a jucat pana in minutul 60, a marcat in minutul 40. Pentru gazde a inscris Cervenka,…

- Fotbalistul echipei NK Istra, Cosmin Matei, a inscris un gol in meciul pierdut, joi, in deplasare, scor 1-2, in fata formatiei Rudes Zagreb, in etapa a XXVII-a a campionatului Croatiei.Matei, care a jucat pana in minutul 75, a deschis scorul in minutul 21. Gazdele au egalat prin Entrena…

- Pe o vreme insorita, dar cu vant și pe un teren impecabil, in fata a 250 de spectatori, multi veniti din Gherla si din localitațile apropiate, s-au intalnit in cadrul etapei a XIX-a a ligii a IV-a echipele vecine Unirea Iclod si Atletic Olimpia Gherla. Meciul s-a jucat sambata, 24 martie, de la ora…

- Golul a fost marcat de Mehmet Topal, in minutul 52. Echipa Turciei va intalni in urmatoarea partida nationala Muntenegrului, adversara a Romaniei in Liga Natiunilor. Meciul va avea loc marti, la Podgorica. In precedentele sase partide de cand conduce nationala Turciei, patru oficiale si doua amicale,…

- ITALIA - ARGENTINA LIVE. ONLINE STREAM RAI SPORT - VIDEO. Argentina joaca vineri seara impotriva Italiei pe Etihad Stadium din Manchester, de la ora 21:45. Meciul este LIVE VIDEO pe RAI 1. ITALIA - ARGENTINA LIVE. ONLINE STREAM RAI SPORT - VIDEO. Capitanul echipei de fotbal a Argentinei,…

- Echipa Napoli, fara fundasul Vlad Chiriches, accidentat, a invins, duminica, pe teren propriu, formatia Genoa, cu scorul de 1-0 (0-0), in etapa a XXIX-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Golul a fost marcat de fundasul spaniol Raul Albiol, in minutul 72, anunța News.ro. Intr-un…

- ACS Poli Timișoara e la cea de-a doua infrangere consecutiva pe terenul din Voluntari. Dupa ce au fost invinși in etapa precedenta de „titularii” stadionului din localitate, de aceasta data au luat bataie de la ultima clasata, FC Juventus București. Leo Grozavu nu prea pare sa influențeze…

- Atacantul Alexander Kokorin s-a accidentat, joi, in meciul pe care echipa sa, Zenit Sankt Petersburg, l-a terminat la egalitate, acasa, scor 1-1, cu RB Leipzig, in mansa a doua a optimilor de finala ale Ligii Europa, informeaza lequipe.fr.Kokorin a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat…

- Situația dramatica pentru Razvan Lucescu in Grecia: PAOK retrogradata și campionatul suspendat! Se implica politicul? Presa de la Atena sugereaza aceasta varianta, dupa ce derby-ul cu AEK, de duminica, a fost abandonat in ultimul minut, dupa golul marcat de ex-stelistul Varela pentru echipa lui ”Il…

- Meciul a fost intreurpt in minutul 90+1. Varela a inscris cu capul, in urma unei faze in care un coechipier, aflat in ofsaid, a influențat lovitura de cap a lui Varela. Arbitrul a validat inițial golul fostului stelist, dar tușierul i-a semnalizat "centralului" ca golul nu e regulamentar! Meciul…

- Meciul PAOK Salonic - AEK Atena a fost suspendat in ultimele minute din cauza incidentelor. Meciul a fost intrerupt dupa ce Fernando Varela a marcat pentru echipa lui Razvan Lucescu, golul fiind apoi anulat.Initial golul din minutul 90 a fost validat, dar dupa o discutie cu asistentii, arbitrul…

- Formatia Sparta Praga a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1 (1-0), in meciul cu Karvina, din etapa a XX-a a primei ligi a campionatului ceh de fotbal.Kanga a deschi scorul, in minutul 24, pentru oaspeti, in tmp ce Wagner a egalat, in minutul 87. La Sparta, portarul Florin Nita…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Real Madrid in meciul cu Eibar (2-1), sambata, in etapa a 28-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si astfel pozitia a treia in clasament. Ronaldo a deschis scorul in minutul 34, Eibar reusind sa egaleze in minutul 50 prin Ivan Ramis. Golul victoriei…

- Dunarea Calarași, liderul din Liga a 2-a, s-a impus in fața celor de la CS Afumați, 2-1. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, ia golul victoriei a fost marcat de Calin Cristea in minutul 78. Cea mai ciudata faza a avut loc in minutul 89. CS Afumați ataca in cautarea egalarii, iar echipa de pe locul…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- Naționala feminina a Romaniei va juca impotriva Rusiei, in grupa a patra din preliminariile CE 2018 la sfarșitul acestei luni. Mai intai va fi meciul de la Togliatti, pe 21 martie, iar apoi returul de la Cluj Napoca, pe 25 martie. Selecționerul Ambros Martin și secundul Horațiu Pașca au anunțat joi…

- Formatia CSU Craiova a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat in semifinalele competitiei. Pentru dinamovisti a fost primul meci cu Florin Bratu pe banca tehnica. Golul a fost marcat de Bancu, in minutul 56. 1-0:…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat sa conduca partida RB Leipzig – Zenit Sankt Petersburg, din mansa I a optimilor de finala ale Europa League. Arbitrul aradean ii va avea ca asistenti pe Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Cel de-al patrulea oficial va fi Radu Ghinguleac, iar arbitrii aditionali…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca moralul tricolorilor a crescut dupa victoria de sambata trecuta in fata Rusiei (25-15), insa mentioneaza ca jucatorii trebuie sa ramana concentrati 100% pentru confruntarea cu Belgia, de sambata, 10 martie, din etapa a 4-a din Rugby…

- Golul lui AEK a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21. In urma acestui rezultat, AEK Atena a urcat pe locul I in clasament, cu 54 de puncte. Fostul lider, PAOK Salonic, a coborat pe locul 2, cu 52 de puncte. Echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost invinsa, tot duminica, in deplasare,…

- Atacantul Claudiu Keseru a adus victoria echipei Ludogoret Razgrad, scor 1-0, in meciul cu Septemvri Sofia, din etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei. Keseru, intrat pe teren in minutul 55, a marcat din penalti in minutul 90+4.El a primit un cartonas galben in minutul 79. La Ludogoret,…

- Bursaspor – Kayserispor 1-0: Stancu, integralist la gazde, a inscris in minutul 76. Celalalt roman de la Bursaspor, Gheorghe Grozav, a intrat pe teren in minutul 75. La Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, Lung si Sapunaru au evoluat pe toata durata partidei. Kayserispor…

- Formatia Bursaspor a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, Kayserispor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, in care golul a fost marcat de Bogdan Stancu.Stancu, integralist la gazde, a inscris…

- "Mai digeram înca acea înfrângere cu Spania, dar nu putem face decât sa mergem mai departe, sa lasam acel meci, pe care l-am discutat, am vazut care au fost problemele. Am avut o saptamâna foarte buna si de aceea sunt încrezator în meciul de mâine",…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia. Meciul conteaza si pentru etapa a treia a Rugby Europe International Championship, in urma…

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Stelian Burcea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa lase in urma infrangerea cu Spania si ''stejarii'' sa castige meciul de sambata cu reprezentativa Rusiei, in Rugby Europe International Championship. …

- ASU Politehnica Timisoara a suferit o infrangere dureroasa, 1-2, chiar pe „Stiinta”, in fata contracandidatei directe pentru ocuparea locului 3, Chindia Targoviste. Alb-violetii au condus din minutul 22, dar sau vazut intorsi pe final, prin golurile lui Licu si Cherchez, venite pe fondul superioritatii…

- Puțini spectatori au infruntat frigul crancen al zilei de sambata 24 februarie pentru a urmari pe viu primul meci oficial al Forestei Suceava din 2018, adversara gazdelor fiind Dacia Unirea Braila. Organizatorii s-au straduit din rasputeri sa asigure condiții decente de joc dupa ninsoarea din noaptea…

- Ce mai face Lucian Goian in India: gol și autogol in ultima etapa! Fundasul romana marcat un gol, dar si un autogol, in meciul castigat de echipa sa, Mumbai City, scor 3-2, pe teren propriu, cu Northeast United FC, in etapa a XVI-a a campionatului Indiei. Goian, integralist, a marcat mai intai in proprie…

- Dinamo conduce FCSB cu scorulde 1-0 in derbiul de pe Arena Nationala, contand pentru etapa a XXV-a a Ligii I.Golul a fost marcat de Pesic, in minutul 20. Vezi golul AICIIn minutul 9 al partidei, langa Bogdan Planic a aterizat o petarda aruncata din tribuna, iar jucatorul FCSB…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- ACS Poli Timisoara a pierdut, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-3 (0-1), in fata formatiei FC Voluntari, in primul meci al etapei a XXIV-a a Ligii I. Adrian Balan (FC Voluntari) a marcat doua goluri si a ratat un penalti, iar Ionut Voicu a inscris in minutul 90 golul victoriei ilfovenilor.Au…

- Portarul Florin Nita, capitan la debutul pentru Sparta Praga. Fostul goalkeeper al FCSB a inceput titular amicalul pe care echipa ceha l-a pierdut, miercuri, scor 1-2 in fata celor de la Spartak Moscova. Florin Nița a primit banderola de capitan, asa cum este traditia la Sparta Praga cu jucatorii nou-transferați.…

- FC Arges a obtinut o victorie foarte importanta in cel mai greu maci amical al iernii. Argesenii au trecut cu scorul de 2 - 1 de cei de la Chindia Targoviste. Meciul amical disputat pe terenul 2 din cadrul complexului de la stadionul "Nicolae Dobrin" a fost adjudecat de argeseni dupa golurile marcate…

- Formatia FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat pentru prima data in actuala editie de campionat. Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu ’25…

- FCSB s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la Gaz Metan Mediaș, intr-un meci contand pentru etapa a 23-a a Ligii I. In urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe prima treapta a clasamentului, cu un punct in fața CFR Cluj, dar și un meci in plus disputat. Gaz Metan Mediaș continua seria rezultatelor…

- Desi sunt neplatiti de patru luni, handbalistii de la Politehnica Iasi continua sa lupte pentru evitarea retrogradarii din esalonul de elita. Ieri, in Sala Liceului cu Program Sportiv Iasi, formatia pregatita de Florin Spiridon a remizat, 30-30, cu HC Vaslui. Exceptand startul, cand gazdele au…

- Fotbalistul echipei Espanol Barcelona, Mario Hermoso, a inscris doua autogoluri si un gol la meciul pierdut, duminica, in deplasare, scor 2-3, in fata formatiei Leganes, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei.Hermoso, integralist la oaspeti, a trimis mingea in propria poarta in minutele…

- Formatia Mouscron, antrenata de Mircea Rednic, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa KV Mechelen, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Belgiei, in care Dorin Rotariu a inscris un gol.Rotariu, integralist la oaspeti, a marcat in minutul 47, cu o lovitura cu capul.…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Al Nasr, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Matar, in minutul 19. In minutul 23, tot de la Al Wahda Dzsudzsak a ratat…

- FC Viitorul a disputat, astazi, o noua partida de verificare in cantonamentul de la Belek Turcia , impotriva formatiei Kapaz din Azerbaidjan.Partida s a incheiat la egalitate, scor 1 1 1 0 , dupa un meci in care constantenii au fost cei care au dictat ritmul jocului, dar au inscris o singura data.Viitorul…

- Cristiano Ronaldo a oferit imaginea sfarsitului de saptamana, dupa ce a fost surprins de camere in timp ce isi inspecteaza rana suferita in timpul unui meci folosind telefonul doctorului echipei Real Madrid. Golul inscris de Ronaldo duminica nu a fost la fel de spectaculos ca gestul sau de dupa. Accidentat…

- Golul iesenilor a fost marcat de Andrei Sin, in minutul 54. Pentru Rostov a inscris Soloviov, in minutul 39. La meci a asistat si Cosmin Contra. CSM Poli Iasi are programat urmatorul amical, vineri, in compania echipei Korona Kielce.

- Kayserispor joaca ACUM returul din optimile de finala ale Cupei Turciei pe terenul lui Antalyaspor. Meciul a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. LIVE: ANTALYASPOR - KAYSERISPOR 0-1A marcat: De Amorim '30 In tur, echipa lui Șumudica s-a impus cu 3-1, iar astazi a deschis…

- Echipa de fotbal Liverpool s-a calificat vineri in saisprezecimile de finala ale Cupei Angliei dupa ce a invins-o dramatic cu 2-1 pe teren propriu pe concitadina Everton. Golul decisiv a fost inscris de olandezul Virgil van Dijk, la meciul de debut pentru Liverpool, dupa ce a devenit recent…

- Mihajlovici a fost concediat de Torino dupa ce a insultat arbitrul la faza controversata de la care a pornit golul de 2-0 al celor de la Juventus, in meciul castigat de campioana Italiei in semifinalele Cupei. Antrenorul sarb a protestat, infuriat de "centralul" Doveri. Care a validat reușita lui Mandzukici,…