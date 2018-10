Ionuț Moșteanu, AMENINȚAT după apariția la TV. ”Un șoc, oameni care mă înjură pe stradă” ”A fost un șoc cand am intrat in campania din 2016 sa vad ca oamenii ma injura pe strada fara sa ma cunoasca, doar pentru ca spuneam ca sunt de la USR și ca o sa fim in alegeri. Ma intrebam: de ce fac eu chestia asta? Și asta este bariera care-i oprește pe mulți sa intre in politica, dar este un preț care trebuie platit. Acum nu mai sunt așa sensibil. Din contra, sunt departe de a fi atat de sensibil. S-a schimbat și atitudinea oamenilior fața de USR, au vazut ca nu suntem veniți de nicaieri cu pluta. (...) Am invațat sa nu mai luam in stomac toate injuraturile. Raman insa oameni foarte agresivi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

