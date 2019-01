Ionuț Mișa povestește cum a fost demis de la ANAF „Nu știam nimic, nu am avut nicio discuție nici cu ministrul Finanțelor, nici cu premierul din acest punct de vedere. Mi s-a comunicat doar ca mi s-a incheiat mandatul, la propunerea ministrului de Finanțe“, a spus Mișa despre revocarea sa. Intrebat daca i s-au facut unele reproșuri, fostul șef al ANAF a afirmat: „In cadrul discuției nu au fost reproșuri. Mi s-a comunicat doar ca s-a luat o decizie și asta e decizia. Ințelegand ca așa cum am venit trebuie sa și plec, pentru ca aceste posturi sunt efemere, nu am mai pus alte intrebari și nu am intrat in alte discuții. Chiar s-a menționat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, i-a cerut premierului Viorica Dancila sa-l demita pe Ionut Misa, seful ANAF. Premierul a semnat demiterea lui ... The post Ionut Misa a fost demis de la ANAF. Noul sef este Mihaela Triculescu appeared first on Renasterea banateana .

- Surse guvernamentale spun ca ministrul Finanțelor se intalnește cu premierul pentru a discuta acest subiect, dupa ce Eugen Teodorovici i-a trimis Vioricai Dancila o scrisoare prin care motiveaza propunerea de demitere a lui Ionut Misa, prin rezultatele proaste ale Fiscului.

- Numerologul Romeo Popescu a fost invitatul lui Razvan Dumitrescu in emisiunea „Subiectiv” și a facut o serie de previziuni numerologice pentru politicieni in 2019. Iohannis - 7 cifra destinului, are ca...

- Consilierul premierului Darius Valcov sustine ca scaderile inregistrate pe bursa, dupa anuntul legat de masurile fiscale, sunt trecatoare si ar fi o greseala ca ordonanta de urgenta ce prevede aceste schimbari sa nu se dea. „Sunt fluctuatii la bursa de la Bucuresti in urma anuntului de ieri al domnului…

- Consilierul premierului Darius Valcov a declarat, miercuri, ca scaderile inregistrate pe bursa, dupa anuntul legat de masurile fiscale, sunt trecatoare si ar fi o greseala ca ordonanta de urgenta ce prevede aceste schimbari sa nu se dea. "Sunt fluctuatii la bursa de la Bucuresti in urma anuntului…

- Intrebat vineri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, daca majorarea salariului minim este prins in proiectul de buget pe anul viitor, ministrul Finanțelor, Eugen Teoodorovici, a raspuns: „Sigur va fi prinsa in ceea ce facem anul viitor ca și buget, in schimb nu o sa pot sa va spun eu…

- Intr-un comunicat transmis luni, RO+ afirma ca promotorii modificarii legilor justitiei si a codurilor penale 'au picat lamentabil testul in fata profesionistilor din cadrul Comisiei de la Venetia'. 'Odata cu verdictul Comisiei de la Venetia, coalitia PSD - ALDE si-a pierdut ultima urma de legitimitate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca Uniunea Europeana este relativ puternica in domeniul economic, insa este foarte slaba din punct de vedere politic si militar. “Uniunea Europeana este relativ puternica din punct de vedere economic, este in competitie cu SUA, cu China, cu Rusia. Este intr-o…