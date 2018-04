Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state europene, printre care si Romania, risca sa fie sanctionate de Comisia Europeana pentru ca nu au luat masuri de reducere a poluarii. Potrivit unor surse citate de Die Welt, Comisia Europeană ar putea reclama la Curtea Europeană de Justiţie statele în care se depăşeşte…

- Marii contribuabili au o pondere de 70 din cifra de afaceri totala pe economie, dar numai de 43 in taxele si contributiile platite la buget, povara fiscala fiind practic mult mai mare pe intreprinderile mici si mijlocii, scriu jurnalistii de la Ziarul Financiar. "Vom lucra pentru cresterea ponderii…

- Șeful Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ionut Misa, a participat, astazi, la prezentarea Raportului de Activitate a conducerii Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi. Acesta a sesizat ca in teritoriu exista interpretari diferite la modificarile aduse Codurilor fiscale din Romania si…

- Investitiile in Romania sunt eficiente in urmatorii cinci-sapte ani, in contextul in care piata locala este in continuare un „teren fertil” pentru antreprenori, a spus Rudolf Vizental, CEO ROCA, prezent in cadrul conferintei ZF Investiti in Romania!, organizata de Ziarul Financiar. …

- Fiscul se leaga la casele de marcat ale companiilor din Romania, dupa o intarziere de patru ani. Instituția a inceput testele pentru verificarea aparatelor și a sistemului de supraveghere fiscala, iar in doua luni va putea ”citi” in timp real incasarile companiilor mari și mijlocii. Acestea, de la hipermarketuri…

- In anul 1914, odata cu izbucnirea Primului Razboi Mondial, cea mai mare parte a cercurilor politice romanesti aveau in vedere intrarea Romaniei in razboi alaturi de Antanta, in vederea eliberarii Transilvaniei si Bucovinei de sub stapanirea Austro Ungariei. In ce priveste Basarabia, aflata sub stapanire…

- In ultimii 10 ani, peste 40.000 de medici romani au cerut sa emigreze spre țari precum Franța, Olanda, Germania sau Marea Britanie, state care le pun la dispoziție sute de locuri de munca și care i-au primit cu brațele deschise pe specialiștii din Romania. „Dupa mult trambițata marire spectaculoasa…

- Comisia Europeana a facut publice detaliile privind taxa pe cifra de afaceri care se va aplica in domeniul tehnologiei. Aceasta se va situa la 3% și se va aplica unor companii precum Google, Facebook, Airbnb, Uber sau Amazon, potrivit Reuters. Vor fi taxate companiile care au o cifra de afaceri globala…

- ♦ Germania se bazeaza pe sprijinul partenerilor europeni intr-un conflict comercial cu SUA, cea mai mare economie a lumii. Intr-un astfel de razboi, Europa de Est s-ar gasi intr-o pozitie delicata. Cand Trump a avertizat ca va suprataxa masinile germane daca europenii se impotrivesc…

- Grupul KMG International (KMGI), deținatorul Rompetrol, a inregistrat anul trecut rezultate și operațiuni record, in linie cu evoluția pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare și creștere a capacitații de procesare a principalei rafinarii – Petromidia…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- Dent Estet a raportat pentru anul trecut o creștere de peste 30%, inregistrand afaceri de 8,5 milioane de euro. Astfel, compania - membra a grupului MedLife - și-a consolidat poziția de lider al pieței de servicii stomatologice din Romania. Cele mai mari ponderi in evoluția cifrei de afaceri le-au avut…

- Președintele PSD Liviu Dragnea spune ca Romania trebuie sa nu rateze ”șansa” imbunatațirii relațiilor economice cu China, adaugand ca același lucru trebuie sa se intample cu Israel. Despre relația cu SUA, Dragnea a spus ca aceasta trebuie sa ajunga la un nivel superior, iar aceasta inițiativa trebuie…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase și intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. In acest an, compania americana intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste…

- Un discurs-fluviu, intins pe 28 de pagini, a prezentat Liviu Dragnea auditoroiului de la Congresul PSD: ideile principale ale programului politic al partidului aflat la guvernare. Iata cateva dintre aceste linii directoare: Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si…

- ”Perspectiva noastra nationala asupra politicii externe - vom intari Parnteneriatul strategic cu SUA, dezvoltand puternic si componenta economica. Avem un parteneriat foarte bun pe partea de Aparare, dar eu cred ca aceasta tara, Romania, are dreptul sa beneficieze si de o componenta economica. Noi…

- Tanara violonista Adriana Cristea si pianistii Teodora Oprisor si Nicolae Mihaila concerteaza, in 7 martie, in debutul celui de-al patrulea an al Seriei Romanesti pe care ICR Londra o organizeaza la St James’s Church Piccadilly, o animata scena muzicala din centrul Londrei. Cei trei muzicieni, absolventi…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Ministerul Sanatatii a activat mecanismul de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina, o substanta obtinuta din plasma sanguina umana care protejeaza organismul impotriva bolilor, prin care Romania va primi ajutor din partea statelor membre europene pentru a acoperi necesarul…

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP conform News.ro . Numeroase scoli s-au inchis iar agentiile meteorologice anunta ca vremea rece va continua.…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Codrut Marta este in viata, a sustinut Elan Schwartzenberg, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV. Omul de afaceri a relatat si cum a decurs ultima zi in care l-a vazut pe Codrut Marta. „Codrut a fost, este si va fi prietenul meu. Sper ca este foarte bine unde este el acum. Nu am avut…

- CHIȘINAU, 21 feb — Sputnik. În mare majoritate, locuitorii Batrânului Continent nu considera Rusia drept parte a Europei. Excepție face Polonia, unde cei chestionați, în proporție covârșitoare, s-au declarat convinși ca Rusia face parte din Europa. În…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Cei mai mari producatori mondiali de arme provind din SUA. Potrivit Institutului International de Cercetare a Pacii de la Stockholm (Sipri), vanzarile de arme si servicii militare in intreaga lume au totalizat 374,8 miliarde de dolari in 2017.

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Ministrii Guvernului Dancila au trecut in viteza prin comisiile din Parlament si urmeaza sa primeasca, in scurt timp, votul in plen, care, dupa cum arata calculele, va fi unul pozitiv. Prestatia ministrilor a fost una slaba. Multi au recitat din programul de guvernare, iar cand a venit vorba…

- Ponorata este cea mai saraca comunitate de rromi din Romania. Povestea celor cara traiesc acolo a trecut de mult granitele Romaniei, devenind celebri datorita fotoreportajelor care au aparut in special in ziarele din Franta sau Marea Britanie. Cu toate acestea, in comunitate traiesc si copii care frecventeaza…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Parasirea Uniunii Europene de Marea Britanie a clatinat din temelii vechiul proiect care facea din statele membre un fel de Statele Unite ale Europei. Liderul de la Elysee a precizat, intr-un interviu pentru BBC ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- In ciuda insecuritatii cauzate de Brexit, Marea Britanie este cea mai buna tara din lume pentru a face afaceri in anul 2018, Romania situandu-se abia pe locul 43 la nivel mondial, arata clasamentul Celor mai bune tari pentru a face afaceri, realizat de revista Forbes.