- Marii contribuabili au o pondere de 70 din cifra de afaceri totala pe economie, dar numai de 43 in taxele si contributiile platite la buget, povara fiscala fiind practic mult mai mare pe intreprinderile mici si mijlocii, scriu jurnalistii de la Ziarul Financiar. "Vom lucra pentru cresterea ponderii…

- ​ Continuarea de o maniera nesustenabila in ceea ce priveste raportul cerere - oferta ar putea duce la o situatie care sa necesite ajustari sau corectii economice foarte dureroase, a declarat, joi, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Florin Georgescu, la sedinta organizata de Comisia…

- Eugen Teodorovici a precizat ca a trimis premierului Dancila propunerea sa pentru șefia ANAF. Potrivit ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa ar urma sa preia conducerea Agenției. Eugen Teodorovici a precizat ca l-a propus pe fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, pentru funcția de șef al ANAF. Propunerea…

- Numarul contractelor de munca inregistrate a scazut ca urmare a modificarilor legislatiei fiscale intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018. Totodata, sunt tot mai multe contracte la limita salariului minim pe economie sau chiar sub acest nivel, iar discrepanta dintre salariile mici si cele mari s-a…

- Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala.Conform studiului,…

- „Este o discuție la Comisia de Buget Finanțe pe acest act normativ, ca membru al Guvernului pot sa va spun ca saptamana viitoare incercam sa introducem o noua ordonanța de urgența de modificare a Codului Fiscal cu mai multe aspecte care sunt foarte utile pentru economie, alaturi de care sa aducem și…

- Conducerea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a anunțat, miercuri, ca noul mecanism fiscal propus prin lansarea Declaratiei unice „nu este simplu si necesita efort din partea contribuabililor”. „Desi au fost aduse imbunatatiri importante, noul mecanism…

- Atac extrem de dur din partea unui fost șef al ANAF, Gelu Diaconu, la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, imediat dupa congresul care a întarit puterea fostului baron de Teleorman în partid.

- Firmele au oboligația de acum inainte sa acorde salarii egale pentru femei și barbați. Acestea trebuie sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare pentru a asigura acest lucru. Premierul Franței, Edouard Philippe, a spus ca in decurs de trei ani, companiile din…

- De vineri, autogara OTL de pe strada Stefan cel Mare este functionala. Inaugurarea acesteia a avut loc ieri, in prezenta conducerii OTL SA si a viceprimarului Mircea Malan. Este a treia statie de transbordare din Oradea, mai este in discutie realizarea inca uneia care sa deserveasca…

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- Neregulile constatate de autoritati si sanctiunile primite de contravenienti vor fi publicate pe o placheta ce va fi amplasata pe usa de acces sau la intrarea in locatia unde isi desfasoara activitatea unitatea sau la punctul de lucru. Sunt vizate de prevederile acestui proiect de ordin firmele care…

- BNR a avertizat in ultimii 5 ani din 3 in 3 luni asupra riscurilor induse de politica fiscala (in fiecare raport trimestrial asupra inflatiei), cu o singura exceptie- in martie 2015, cand aceste riscuri erau minime, reiese dintr-o prezentare a directorului adjunct al Directiei de Modelare economica…

- In proportie de 93,3%, intreprinzatorii chestionati de CNIPMMR au apreciat ca reformele privind cresterea salariului minim, trecerea contributiilor la salariat si cresterea contributiilor pentru salariatii cu timp partial au generat efecte negative.

- Firma de casa a PNL Arad, care primește contracte pe banda rulanta din partea Primariei Arad și Consiliului Județean Arad, și-a facut un obicei din a bloca majoritatea proiectelor PSD din județul Arad, acuza social-democratii aradeni. Ultima licitație contestata de aceasta firma este cea privind pasajul…

- "Sub conducerea mea nu vor fi taxe si impozite noi si nici nu vor creste actualele taxe", a declarat Orlando Teodorovici la scurt timp dupa preluarea mandatului de ministru de Finante. Intr-o declaratie facuta vineri, 16 februarie, ministrul de Finante anunta ca a pus gand rau PFA-urilor. Teodorovici…

- Inspecția fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contribuție sociala și pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii. Totodata, se efectueaza in așa fel incat sa afecteze cat mai puțin activitatea curenta a contribuabilului/platitorului și sa utilizeze eficient…

- Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea, Florinel Marinas, a dat o declaratie explicita la DNA, in dosarul in care era cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, in care a aratat ca principalii vinovati in cazul sau sunt fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron Tel Drum, Marian Fiscuci,…

- Luni, 12 februarie 2018, in sala de consiliu a Agenției pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), a avut loc semnarea unei noi tranșe de 18 contracte de finanțare cu firme din Regiunea Vest. Dintre acestea, doua sunt din Caras-Severin: una din Resita si una din Bocsa. Firmele, Endress…

- FOTO: The East Central European Center Cresterea deficitelor bugetare din Romania si Ungaria semnaleaza faptul ca politicile fiscale relaxate ale guvernelor acestora vor lua sfarsit in 2018. Cresterea economica va incetini, rapid in cazul Romaniei, in absenta stimulentului, potrivit unui raport Capital…

- Omul de afaceri Iulius Spak (fratele mult mai cunoscutului Traian Spak, sotul artistei Andreea Antonescu), și soția sa, Carmen Spak, sunt anchetați pentru o evaziune fiscala de peste 450.000 lei din comerțul cu produse din carne, neevidențiat in documentele contabile. ...

- Un angajator care a marit cu 20% salariul unui IT-st care castiga 10.000 de lei brut in 2017 va primi de la stat o deducere lunara in valoare de 550 de lei. Un angajator care a majorat cu 28% salariul brut al IT-stului care castiga 10.000 de lei brut anul trecut va primi o deducere de doar 30 de…

- Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența emis de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care…

- Revolutia fiscala povoaca haos printre salariati. O ingrijitoare cu sfert de norma la o scoala din judetul Gorj a aflat ca va trebui sa vina cu bani de-acasa pentru a merge la serviciu! Si nu e...

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Valul de modificari fiscale intrate în vigoare la începutul anului lovește dur în mediul economic privat. Cele mai afectate sunt IMM-urile, unde au început concedierile masive și închiderile de afaceri.

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.

- Persoanele fizice care au obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala trebuie sa inscrie informatiile care stau la baza determinarii venitului net anual pierderii nete anuale cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania si sa inregistreze venitului brut anual in functie de natura…

- Va prezentam integral textul publicat de Remus Borza pe blogul personal: „Toți cetațenii sunt egali in fața legii. Nimeni nu este mai presus de lege. Așa scrie la Constituție și tot așa iși incheie, apoteotic, fiecare comunicare reprezentantul SUA la București, atunci cand ne da lecții de…

- Noul ministru a Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat marti ca în sedinta de guvern de miercuri va prezenta textul ordonantei de urgenta care amâna plata obligatiilor conform declaratiei 600 pâna la sfârsitul lunii

- Ce drepturi și obligații au firmele atunci cand le vine FISCUL in control. Ghid pentru inspecția fiscala, publicat de ANAF. ANAF a publicat un ghid pentru inspecția fiscala, al carui scop este de a asigura „imbunatațirea relației dintre ANAF și contribuabili/platitori prin sporirea transparenței procesului…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Declarația 600, parte a celebrei „Revoluții Fiscale” a PSD, desavarșita prin OUG 79/2017, este doar cea mai recenta dovada a lipsei totale de creier și bunavoința de la ministerul Finanțelor.

- Analistul economic Radu Soviani aduce critici dure Codului fiscal, declarației 600 și este de parere ca ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ar trebui sa plece odata cu acest formular. ”Ar trebui sa plece declarația fiscala cu tot cu Mișa. Nu poți sa-l pastrezi în continuare pe Mișa.…

- Scriitorul Mircea Cartarescu susține ca Declarația 600 este o aberație fiscala și o continuare a permanentei batjocoriri a intelectualului in lume actuala. El a distribuit și un link catre o petiție online pentru renunțarea la acest formular.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL va sprijini persoanele vizate de noile reglementari fiscale sa atace in instanta Ordinul ANAF.

- Modificarile aduse cadrului fiscal din Romania de catre guvernati, anul trecut, intr-un ritm haotic, cu multe semne de intrebare si fara norme clare de aplicare, vor face ca 2017 sa ramana in istorie drept unul din cei mai tulburi ani pentru mediul de afaceri din Romania. Bun, dar ce-i de facut in 2018?…

- Deputatul PNL de Alba, Claudiu Racuci, a transmis ca partidul din care face parte a corectat „o mare nedreptate fiscala marca PSD-ALDE”. „Dupa un an de guvernare PSD-ALDE si dupa 2 prim-ministri aruncati peste bord, mii de cetateni romani s-au trezit datori la stat, fara macar sa stie de ce si cum au…

- Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) se publica, la intervale de trei luni, liste cu contribuabilii ce au restanțe la plata obligațiilor fiscale catre stat, indiferent daca aceștia sunt persoane juridice sau persoane fizice. Lista persoanelor care inregistreaza obligații fiscale…

- ”Guvernul PSD-ALDE face o noua dovada a prigoanei impotriva segmentelor sociale active, a romanilor care aduc surplus in societate prin munca lor sustinuta, prin efort suplimentar, prin risc asumat. Este motivul pentru care, in viziunea PSD-ALDE, statul trebuie sa-i penalizeze. Ca si cum numarul…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…