- Punctul de sacrificare a mieilor și iezilor, inainte de Sarbatorile Pascale romano-catolice va funcționa in incinta Pieței de Vechituri Satu Mare, anunța conducerea Direcției Sanitar-Veterinare. Acesta va avea urmatorului program: Miercuri, 28 martie: 07.00-17.00; Joi, 29 martie: 07.00-17.00; Vineri,…

- De duminica, 1 aprilie 2018, se aplica noua prevedere din Codul de procedura fiscala, prin care agentiile judetene ale finantelor publice preiau administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora. In prezent, competenta administrarii…

- Guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat vineri, într-o conferinta de presa, ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa

- ”Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod democratic”,…

- BERBEC: Analizați cu realism ceea ce se intampla in jur. Fiți deschis cu prietenii și lasati secretele deoparte.TAUR: Incercați sa ieșiți din rutina. O petrecere cu prietenii va da culoare acestei zile.GEMENI: Schimbul de pareri cu cei din jur poate fi foarte folositor.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca, din moment ce nu se mai poate face nimic, subiectul legat de DNA si de schimbarea din functie a Laurei Codruta Kovesi trebuie inchis asa cum e in acest moment. "Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere,…

- Consiliul Județean Dambovița a transims astazi un comunicat de presa in care afirma ca Muzeul deschis in cladirea in care Post-ul Va fi Muzeul Comunismului afectat de mall? Punctul de vedere al CJD apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vicepresedintele PSD Nicolae Banicioiu a declarat, joi, ca sunt aspecte care il nemultumesc in partid si de aceea candideaza la functia de presedinte executiv al formatiunii. "Eu nu sunt nici razvratit, nici rasculat, eu sunt membru vechi al PSD, (...) nu am fost la alt partid, nu am venit…

- In industria IT, nu exista o definitie unanima a termenului de "refurbished", care in traducere din engleza inseamna "renovat". In functie de furnizor sau distribuitor, refurbished poate insemna: produs folosit, reconditionat, reparat, resigilat, aproape nou etc. La Interlink, furnizor de echipamente…

- "Propunerea legislativa are in vedere o colectare mai eficienta a impozitelor la bugetul de stat si eliminarea operatiunilor comerciale nefiscalizate de autovehicule second-hand achizitionate in spatiul intracomunitar si revandute in Romania. De asemenea, trebuie mentionat ca Romania se confrunta…

- George Maior, ambasadorul roman in SUA, a declarat, marti, dupa cele sase ore de audiere in Comisia SRI, ca si-a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s-a transformat Serviciul Roman de Informatii intr-o institutie puternica a statului, informeaza News.ro . “A trecut…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, i-a reprosat ministrului Justitiei, marti, la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca pana in prezent nu a dorit sa-i cunoasca punctul de vedere referitor la acuzatiile pe care i le-a adus. "Domnule ministru, chiar…

- Dupa ce ministrul Justitiei s-a adresat Sectiei de procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii, a venit randul Laurei Codruta Kovesi sa isi sustina punctul de vedere. Iar sefa DNA a ales sa raspunda, rand pe rand, celor 20 de puncte expuse de oficialul guvernamental in raportul privind activitatea…

- Laura Codruța Kovesi iși susține punctul de vedere in fața procurorilor CSM, dupa ce ministrul Justiției și-a prezentat raportul in ședința de astazi. „Am sa prezint punctul de vedere in legatura cu propunerea de recovare. (…). Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite, iar unele dintre ele nu…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a propus, joi, revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. "Am convingerea ca, așa cum il cunosc pe Tudorel Toader, a venit cu punctul dansului…

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a transmis, vineri, ca va urma procedura legala si se va prezenta, oricand este nevoie, sa raspunda, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a anuntat declansarea procedurii de revocare a sa din functie.…

- Despre programul Prima Masina am vorbit saptamana trecuta si va spuneam ca exista cateva variante auto care sa se incadreze perfect in limita bugetului acordat. Inainte de a va face planuri despre ce puteti sa cumparati si ce nu, trebuie sa stiti care este setul de documente necesare pentru a face…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Revoluția fiscala a PSD pare sa nu aiba sfarșit in ceea ce privește efectele negative! Antreprenorii debutanti (SRL-D) spun ca sunt nevoiti sa scada salariile angajatilor din cauza "Revolutiei fiscale".Trecerea contributiilor sociale de angajator la angajat propusa prin "Revolutia fiscala"…

- ”Așa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata pana la sfarșitul acestui an. Va fi lasata in dezbatere publica pentru ca toți cei care vor sa aduca imbunatațiri sa poata s-o faca. Ceea ce pot sa spun este ca ne vom incadra in programul de guvernare, ca nu va scadea nicio…

- PSD-ALDE propun joi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta a SPP Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Comitetul Executiv National al PSD se desfasoara miercuri, 14 februarie, si este asteptat ca liderii social-democrati sa anunte la final…

- Laura Codruta Kovesi isi rezerva dreptul de a nu mai da replici afirmatiilor lui Sebastian Ghita, procurorul sef DNA prezentandu-si deja punctul de vedere in mai multe interviuri pe subiect date in 2017, arata DNA, la solicitarea MEDIAFAX de a preciza daca a fost sau nu acasa la Sebastian Ghita."Doamna…

- Procurorul Mihaiela Iorga susține ca dosarul privind privatizarea Alro Slatina a fost clasat de catre procurorii DNA. "In momentul plecarii mele era nevoie de o expertiza. Nu as putea sa va spun ce avea in vedere procurorul de caz, nu se putea vorbi de prescriptie. Am cerut expertiza in acest dosar.…

- Declaratiile fiscale referitoare la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, anunta Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati. Transmiterea declaratiilor prin internet ofera avantaje precum: economia…

- A devenit deja o tradiție in orașul Otopeni, ca Biserica și Școala sa intinda o mana elevilor cu rezultate meritorii la invațatura obtinute in conditii grele din cauza suferintelor de multe feluri prin care trec: boala, probleme familiale, dificultati mari provenite din insusi procesul de invatare…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- In cursul zilei de vineri, va ajunge la Bucuresti, la Spitalul Bagdasar-Arseni, cu un elicopter SMURD, baietelul de 9 ani din Oradea pe care medicii l-au externat desi se afla in coma. Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, parintii baiatului i-au acuzat pe reprezentantii Spitalului…

- V-ați intrebat vreodata care este asemanarea intre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești și Tribunalul Prahova ? In fapt, sunt mai multe puncte comune ale celor doua instituții. Unu: in fața spitalului, cat și a Tribunalului este puzderie de lume. Doi: atat pe holurile…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat, joi, ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. “In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii…

- De asemenea, vor fi stabilite prioritatile legislative ale ALDE pentru prima sesiune parlamentara ordinara a anului 2018. Duminica trecuta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, seful Senatului, declara ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si…

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Senatorul Eugen Teodorovici, propus ministru al Finantelor Publice de catre Comitetul Executiv National al PSD, a afirmat ca il onoreaza decizia, precizand ca, daca i se acorda increderea, poate sa faca "lucruri foarte bune". Intrebat la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD…

- Vrei sa știi ce cred Finanțele ca datorezi la buget? Va trebui sa faci cerere in acest sens la ANAF! Autoritațile fiscale considera ca, de fapt, documentele care anunța oamenii ce astfel de datorii au doar incarca contribuabilii cu hartii. „In vederea reducerii gradului de incarcare…

- Radu Tudor a prezentat luni, in exclusivitate la ”Punctul de Intalnire”, lista viitorului Executiv. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor miniștri. Surprize sunt la Educație, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivașcu la Cultura, Eugen Teodorovici la Fonduri Europene…

- Studiul realizat de un grup de cercetatori britanici de la Universitatea Manchester a implicat examinarea efectelor a noua industrii de producere a energiei din punctul de vedere al impactului ecologic, economic si din punctul de vedere al sustenabilitatii...

- Ludovic Orban: Ministrul Finantelor cere anularea Declaratiei 600 sau demiterea șefului ANAF Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL…

- A intrat in vigoare legea prin care sunt anulate obligații fiscale ale dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice. Conform acesteia, in cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL va sprijini persoanele vizate de noile reglementari fiscale sa atace in instanta Ordinul ANAF.…

- Deputat PNL Bogdan Hutuca i-a cerut, joi, presedintelui ANAF, Gelu Diaconu sa nu transforme razboiul pe care il are cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, intr-o ”suita de acuzatii calomnioase”, afirmand ca Legea 29/2018 degreveaza foarte multi romani de impunerile fiscale ”nedrepte” ale ANAF.

- "E mult spus sincope. Dar, din punctul nostru de vedere, cred ca puteam sa facem mult mai multe fiecare dintre noi daca exista incredere si ni se dadea o posibilitate mai larga de a ne desfasura activitatile. E vorba de increderea si capacitatea ministrilor de a gestiona domeniile pe care le pastoresc",…

- APEL… Aviz vasluiencelor care nu reusesc sa-si mai gaseasca un loc de munca in oras. O familie cauta bona dispusa sa plece in Italia, pentru a avea grija de o fetita de cinci ani. Programul este extrem de lejer, pentru ca micuta merge la gradinita de luni pana vineri. Practic, ceea ce trebuie sa faca…

- ANAF șterge datoriile pe 2017 mai mici de 40 de lei, aflate la sold la finalul anului recent incheiat. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite catre ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele fiscului.…

- Dupa interviul acordat in Gazeta de azi de Marcel Deaconu, tatal lui Ronaldo Deaconu, in legatura cu transferul mijlocașului la Dinamo, GSP.ro l-a contactat pe președintele Concordiei Cristian Tanase pentru punctul de vedere al clubului. - Domnule Tanase, a ieșit un adevarat scandal cu transferul lui…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT aduce in atentia cetatenilor ca incepand de luni, 8 ianuarie 2018 ghiseele agentiilor fiscale vor functiona in regim normal, astfel: SPIT recomanda cetatenilor ca in functie de problema fiscala pentru care se adreseaza ghiseelor institutiei, sa selecteze…