- Liviu Dragnea contrazice MEN, in privința Olimpiadelor organizate in aceeași zi. Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate in intervalul…

- Colliers International a fost desemnata de catre Werk Property Group sa ofere servicii de property management pentru proiectul de birouri Vox Technology Park din Timisoara, compania de consultanta imobiliara ajungand la un portofoliul de 380.000 mp inchiriabili, in crestere cu 10%. „Portofoliul…

- Autoritatea Feroviara Romana AFER va avea un nou director general. Constantin Andronache a fost desemnat la conducerea AFER astazi, 15 martie 2018, printr un Ordin al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, infromeaza clubferoviar.ro. . Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef…

- Grupul ungar OTP, aflat in extindere pe piața din Romania prin preluarea unor banci, se pregatea sa achiziționeze Banca Romaneasca. Acordul fusese semnat in 2017. In varaanului trecut, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece, care deține Banca Romaneasca. Conform unor surse…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Masura luata de ANCOM este una tranzitorie si inseamna ca tarifele de interconectare sunt reduse de la 0,96 eurocenti pe minut, pana la 0,84 eurocenti pe minut. Este, de fapt, media europeana si nivelul ce va fi mentinut pana cand autoritatea va realiza un studiu privind costul pentru terminarea…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in ultimul trimestru din 2017, comparativ cu trimestrul anterior, a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a urcat cu 6,9% pe seria bruta si cu 7,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit…

- Manifestantii scandeaza impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE si cer demisia presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului: "PSD, ciuma rosie", "Demisia!", "Hotii!", "Cuib de hoti si de mafioti". De asemenea, oamenii afiseaza pancarte cu mesajele "Referendum pentru legile Justitiei", "Vrem…

- Specialiști, manageri, lideri si reprezentanți ai companiilor IT iși dau intalnire la conferința PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara, care va fi unul dintre cele mai mari evenimente de inovație, tehnologie digitala si protecție IT&C din regiune. Astfel va deveni cadrul ideal…

- PRIAevents organizeaza conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property Timisoara - eveniment complex, dedicat proprietatii intelectuale pentru sectorul IT&C, in 7 martie 2018, incepand cu ora 9:30, in Timisoara, la hotel Continental, sala Continental. Specialisti, manageri, lideri si reprezentanti…

- In ceea ce priveste costurile, luna februarie a adus scumpiri in cazul celor cu dobanda fixa, care ii feresc de socuri pe imprumutati. Desi de obicei inceputul anului este mai slab pentru tranzactiile imobiliare, nu acelasi lucru se intampla acum cu cererea de credite pentru locuinte. Anca Bidian, director…

- Operatorul de telecomunicatii UPC Romania, parte a companiei internationale de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a extins reteaua cu 70% in ultimii cinci ani, iar veniturile au crescut cu peste 60%, a declarat vineri, la o intalnire cu presa, Robert Redeleanu, CEO UPC Romania si UPC Ungaria.

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Libanezul Zayat nu mai este seful hotelului de 5 stele JW Marriott. Locul sau a fost ocupat de un director venit din… Rusia. Fadlallah Zayat a fost General Manager al hotelului din primavara anului 2015. El a fost trimis, cu maxima discretie, sa conduca acum hotelul Marriott din Varsovia. Anterior,…

- Amazon cumpara Ring, o companie care produce sonerii și camere de supraveghere inteligente dotate cu asistentul virtual Alexa, cu un miliard de dolari, scrie Reuters . Dispozitivele Ring funcționeaza in tandem cu Amazon Key, un sistem compus dintr-o incuietoare inteligenta și o camera, produs de catre…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Fundația Art Encounters, instituție culturala independenta inființata in 2015 cu scopul de a susține arta contemporana din Romania, și care, astfel, organizeaza o bielnala de arta la Timișoara, cauta director artistic pentur urmatorii patru ani.

- Anterior, președintele țarii, Igor Dodon a declarat ca „UNIREA inseamna razboi civil", in contextul localitaților care semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Astazi, primarul demisionar, Dorin Chirtoaca a menționat ca populația este imparțita in grupuri și datorita lui Dodon „lumea mai crede…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singură dată pe an, va fi o plată. (...) Un lucru…

- Prin comparatie, in 2016, sporul natural negativ a fost de 54.316 de persoane. In 2017, s-au nascut 191.496 copii, cu 5,8% mai putini decat in 2016. Totodata, numarul deceselor a fost anul trecut de 260.775, cu 1,3% mai multe decat in anul anterior.In decembrie 2017, s‐a inregistrat nasterea…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. „Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie, prin…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova s-a calificat duminica, in deplasare, in sferturile de finala ale Cupei EHF, dupa ce a invins formatia daneza Randers HK, scor 29-25 (17-14), in ultimul meci din grupa A a competitiei. Romania va avea astfel doua echipe in sferturile Cupei EHF: SCM Craiova si…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolvenţă, în creştere cu 3% faţă de 2016, când s-au înregistrat…

- Luni, 5 februarie 2018, orașul italian Verona a gazduit Cupa Europei la Sabie. Potrivit Federației Romane de Scrima, aceasta competiție este echivalentul Ligii Campionilor la fotbal sau handbal. Tocmai de aceea, faptul ca pe langa echipe din Germania, Franța sau Italia pe tabloul principal s-a aflat…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au pus sub control judiciar pe Pompiliu Budulan, la data faptelor director general al Societații Naționale Nuclearelectrica, pentru doua pretinse fapte de luare de mita. In ordonanța procurorilor DNA se arata ca, exista date și probe care arata ca in perioada 2009-2010,…

- Procter & Gamble și Global Shapers Community ofera burse in valoare de 100 000 de dolari pentru proiecte care care susțin egalitatea de gen Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul in ceea ce privește egalitatea de gen, in…

- Brașovul, una din cele mai dinamice economii județene ale Romaniei, a trecut in ultimele doua decenii și jumatate printr-o transformare radicala, vechii coloși industriali ai perioadei comuniste facand loc unui numar semnificativ de investiții private de succes, susținute atat prin infuzii de capital…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Brandul suedez Volvo, reprezentat in Romania de importatorul EIT Forum Auto, va avea incepand de anul acesta doi dealeri in Bucuresti, un nou showroom urmand sa fie inaugurat in apropiere de Pasajul Unirea. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP), declaratia sa fiind facuta în contextul în care presa centrala a transmis ca premierul…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Primus Auto, cel mai mare dealer Volvo din Romania, a inaugurat noul sau showroom de langa București, care a fost refacut la standardele suedezilor in urma unei investiții de un milion de euro.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, scaderea datorandu-se in special componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel,…

- Patru motociclete Honda dezmembrate, cautate de autoritatile din Italia, au fost gasite de catre politistii de frontiera din Petea, judetul Satu Mare, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele unor cetateni ucraineni care intentionau sa intre in Romania.

- Catalin Ionita, in varsta de 41 de ani, a fost numit director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) in 2016. Intre 2014 - 2016, el a detinut functia de director al Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, iar intre 2012 - 2013 a fost director adjunct al Directiei de…

- 'Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Evenimentul premium dedicat exclusiv industriei e-commerce, TeCOMM, se desfasoara la Bucuresti intre 7 si 8 martie, sub tematica Haute couture your eCommerce business! si va reuni peste 300 proprietari ai magazinelor online, profesionisti in eCommerce, influenceri si jucatori importanti din industrie.…

- TotalSoft, unul dintre cei mai importanți furnizori și integratori de soluții software de business, filiala deținuta integral de catre Logo Yazilim A.S. (Logo), și Architected Business Solutions (ABS), grup cu sediul in București, specializat in consultanța in managementul afacerilor și cu expertiza…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a prezentat Xavier, primul sau cip destinat mașinilor care se conduc singure, și a anunțat parteneriate cu Uber și Volkswagen pentru mașini care se conduc singure. Xavier iși trage numele de la profesorul Xavier din seria de filme X-Men, acesta putand mișca lucrurile…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat, remis, joi, Agerpres "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala Bucuresti…

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala București („FTIML”), in calitatea sa de Administrator de Investiții al Fondului Proprietatea SA ("Fondul") are placerea sa anunțe ca, incepand cu 1 aprilie 2018, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului,…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea cresterilor…

- Vestile nu sunt prea bune pentru evolutia leului in anul care urmeaza. Analistii financiari se asteapta la o depreciere a leului in 2018. Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…