- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Ionuț Lupescu a vorbit despre eventuala plecare a lui Gica Hagi din fotbalul romanesc și despre modelele pe care trebuie sa le urmeze Federația Romana de Fotbal. "Am vorbit cu Gica Hagi și Gica Popescu. I-am zis lui Hagi: «Gica, tu pleci și eu vreau sa vin». Il ințeleg. A investit foarte mult, nu doar…

- Brandul de bere Holsten, parte a portofoliului United Romanian Breweries Bereprod (URBB), lanseaza noua campanie de imagine „Holsten - Frația Berii”, in parteneriat cu legenda fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, și echipa de fotbal FC Viitorul Constanța. „Holsten este un brand cu o tradiție bogata,…

- "Sper ca nu dormiți in noaptea asta, domnule ministru Tudorel Toader! Eu, unul, NU dorm! Pana la aceasta ora, ar fi trebuit deja sa aveți o reacție! Romania noastra a fost intr-un asemenea hal distrusa de gașca asta de sufrageriști-securiști incat nu mai putem accepta ezitarile sau SOMNUL…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- O noua metoda de inselaciune iți face loc pe piața, de aceasta data un ”american” profitand de naivitatea unor femei pe care le convinge sa trimita bani in Nigeria. O femeie din Constanța a povestit, pentru replicaonline.ro , cum matușa ei a fost cat pe ce sa fie inșelata de un individ pe Facebook.…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat mai…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Monica Niculescu (99 WTA) a invins o jucatoare mai bine clasata cu 42 de locuri…

- Educatoarea Alina Pîrvulescu din Gorj a postat un mesaj straniu pe pagina sa de Facebook, în care spune ca este atacata cu surse energomagnetice, ca PSD vrea sa-i omoare pe copiii de la gradinita si ca podeaua se misca, pentru ca cei mici sa nu poata dormi.

- Gheorghe Hagi, una dintre legendele vii ale fotbalului romanesc i-a transmis Simonei Halep un mesaj plin de emoție și incurajare, imediat dupa ce constanțeanca a pierdut in cadrul finale de la Australian Open, in fața danezei Caroline Wozniacki.

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Magda Vasiliu nu a vrut sa faca publica povestea baiețelului sau care sufera de cancer, insa a fost nevoita sa o faca atunci cand birocrația i-a dat batai de cap. Postarile ei de pe Facebook au devenit virale și au ajuns pana la cei mai influenți oameni din politica. Vezi ce a spus Magda Vasiliu despre…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Dupa ce PSD si-a dat jos al doilea premier in doar șase luni si a facut o noua propunere, in persoana Vioricai Dancila, retelele sociale au fost inundate de glume. Una dintre cele mai gustate glume a fost facuta pe seama liderului PSD Liviu Dragnea. “Dragnea e un adevarat politician al opozitiei, a…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Destin infiorator pentru un tanar din Zalau care a aflat ca are cancer inainte de nunta. Florin Racoare trebuia ca in iulie 2017 sa spuna „Da” in fața ofițerului starii civile, insa un diagnostic cumplit i-a schimbat radical viața. Cu doar trei luni inainte de nunta, Florin Racoare a aflat ca sufera…

- Performanța impresionanta pentru un grup de elevi din Timișoara care au fost premiați la finala unui concurs organizat de NASA. Adolescenții au reușit sa se claseze pe locul secund in finala competiției ZeroRobotics care a avut loc in Massachusetts. Tinerii au avut nevoie de susținere pentru a putea…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in contextul organizarii unui nou CEx al PSD. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea…

- Preotul Vasile Antonie Tamaș, care traiește in comuna Valcele, județul Covasna, a reacționat, dupa rezoluția de la Cluj a celor trei formațiuni maghiare din Romania privind autonomia. Și nu prin a pune la zid pe cineva. „Mesaj demn de raspandit”, așa cum se intituleaza textul postat pe Facebook de preotul…

- Cristina Constantin avea 35 de ani si isi lasase cei doi copii, o fetita in varsta de 7 ani si un baiat de 11 ani, in grija mamei, iar ea plecase sa munceasca. Femeia era ingrijitoare in Italia. Din pacate, viata Cristinei s-a sfarsit brusc in seara de 7 ianuarie.

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din Romania”, ca abuzurile pe care le fac nu vor ramane neplatite, vorbind si despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare.

- Tensiunile recente prin care trece Romania, odata cu frontul comun facut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini sa le transmita acestora un mesaj dur . "In loc sa le trimitem legile traduse, poate era mai bine sa le cerem ambasadorilor respectivi sa-și citeasca…

- "Prea putini… Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani inteleg…

- Marian Dragulescu, la masculin, Catalina Ponor si Larisa Iordache, ambele la feminin, si Andreea Bogati, la aerobica, au fost desemnati cei mai buni sportivi romani ai anului de catre Federatia Romana de Gimnastica, potrivit paginii oficiale de Facebook a forului national, citate de Agerpres. Comitetul…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- "In 14 decembrie mi s-a nascut mama și mi-am ingropat tatal. S-a nascut și Meșterul Beligan... (așa ii placea sa i se spuna Meșterul nu Maestrul) 14 decembrie este prima zi de doliu național pentru Regele meu, Regele Mihai I al Romaniei. E zi de doliu național pentru Romania. Romania…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de Franța, cu scorul de 26-17 (17-7), vineri seara, la Trier, in ultimul meci al tricolorelor in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: Federația Româna de Handbal / Facebook AGERPRES (editor:…

- In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat, in medie, 29% din PIB in anul 2015. Romania se afla si la acest capitol pe ultimul loc din UE, cheltuind numai 14,6% din PIB pentru protectie sociala, fata de peste o treime din PIB in Franta, Danemarca si Finlanda, arata datele…

- Ce spune Hagi despre arbitrajul video. ”Regele” a declarat ca arbitrajul video, care va fi implementat din sezonul viitor in Liga I, este un lucru pozitiv deoarece in acest fel i se da posibilitatea centralului sa iși schimbe decizia in cazul unei greșeli. ”Din punctul meu de vedere este bine ca se…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a obținut a doua sa victorie in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, 31-28 (14-14) cu Slovenia, duminica, la Trier. Sursa foto: (c) FRH — Federația Româna de Handbal Official / Facebook Tricolorele au reușit sa învinga…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins formația Paraguayului cu scorul de 29-17 (16-7), sambata, la Trier, in primul sau meci din Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: (c) FRH — Federația Româna de Handbal Official / Facebook Diferența…

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea la Romania TV.Presedintele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, intr-o interventie televizata, ca unii confunda parteneriatele cu slugarnicia, motiv pentru care a vorbit despre suveranitate de Ziua Nationala a Romaniei. "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea…

- Nepotul Regelui Mihai I, Nicolae Medforth-Mills, implicat recent într-un scandal uria; cu Casa Regala, dupa încercarea sa de a-și vedea bunicul aflat în suferința, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

- "Am gasit aceasta fotografie in telefon. Pentru mine Parada din 1 Decembrie 2012 a fost evenimentul la care am simtit cel mai mult unitate si incredere in viitor. Nimeni nu a venit sa huiduie sau sa atace pe altcineva - doar speranta ca mergem in directia buna. De atunci incoace insa din ce in ce…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise joi si vineri, iar bancile din centrele comerciale raman deschise in minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca in zilele de joi, 30 Noiembrie, si vineri, 1 Decembrie, toate oficiile…

- Liderul USR a șocat și a transmis ca dorește sa-l vada pe Liviu Dragnea in inchisoare, inscris in Uniunea Scriitorilor din Romania, pregatind și un tricou in dungi. Goțiu a facut mai apoi apel la proteste duminica. ”Am un dor: Liviu Dragnea... inscris in USR. Sa nu fiu ințeles greșit: in Uniunea…

- ”Primesc cu indurerare vestea ca Stela Popescu, Doamna Teatrului de Revista din Romania si una dintre cele mai mari actrite pe care le-a avut aceasta tara, a incetat din viata. A fost un exemplu de noblete, decenta si daruire pentru orice roman si va ramane mereu in sufletele noastre ca un simbol…

- Peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta tara, sustine reteaua de socializare. Iar in Romania, circa 70% dintre utilizatorii de pe Facebook sunt conectati cu cel putin un IMM dintr-o tara straina. Primele cinci tari ale caror IMM-uri atrag cel…

- Cei din echipa brasoveana sustin ca, in momentul intrarii in vestiarul repartizat lor, au avut parte de o imagine groteasca si absurda: pe un carton se afla un soarece mort, cateva bucatele de slanina, un presupus desen, iar sub acestea era scris „Pire”, porecla lui Arpad Mihaly, capitanul Coronei,…

- Magda Vasiliu a revenit pe Facebook cu un mesaj sfasietor prin care anunta moartea cutremuratoare a unei fetite de numai 5 ani care a pierdut lupta cu cancerul. Magda Vasiliu a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj cutremurator in care vorbeste despre drama unei fetite de numai 5 ani, care…