Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Ionut Lupescu, unul dintre candidatii la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, a transmis un mesaj emotionant de incurajare, marti, dupa ce echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European.

- Selectionerul echipei nationale sub 19 ani a Romaniei, Adrian Boingiu, a pus ratarea calificarii la Campionatul European pe seama superficialitatii cu care jucatorii sai au abordat finalul intalnirii cu Ucraina, dar a precizat ca oboseala acumulata a fost un alt factor decisiv. "E greu de…

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1...

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1 (0-0) in ultimul meci din Grupa a 4-a a turului de elita. Tricolorii antrenati…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European din Finlanda, dupa ce a fost invinsa, marti, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (0-0), de reprezentativa Ucrainei, in ultimul meci din Turul de Elita.

- Romania U19 a pierdut dramatic partida cu Ucraina, scor 1-2, in prelungirile partidei, deși in minutul 77 avea 1-0.Tricolorii au pierdut meciul dupa un gol marcat in prelungiri, de ucraineni. Citește și: Este pe faraș! RUPTURA intre conducere și jucatorul de AUR al lui Gigi BecaliNationala…

- Jucatorii echipei naționale de fotbal a Romaniei U19 se afla in fața celui mai important meci al carierei. "Tricolorii" intalnesc Ucraina pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești, de la ora 19:00, intr-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European. Nationala U19 are nevoie de o remiza pentru…

- Echipa naționala de juniori sub 19 ani a Romaniei susține astazi, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, ultimul joc din cadrul grupei 4 a Turului de Elita. Adversara tricolorilor lui Adrian Boingiu este Ucraina, iar pentru ...

- ESEC… Nationala U17 a Romaniei a ratat sansa de a se califica la Campionatul European 2018 din Anglia. Cu Marcel Chiorean titular, echipa antrenata de Aurel Ticleanu a pierdut si al doilea meci de la Turul de Elita, 0-2 cu Ungaria. Fundasul echipei Sporting Juniorul Vaslui (U17), Marcel Chiorean a fost…

- Miercuri, la Ploiesti, pe o vreme caineasca, trupa imberbilor Under 19, condusa de antrenorul Adrian Boingiu, a umilit reprezentativa de acelasi calibru a Serbiei, in primul joc din cadrul Turului de Elita pentru Euro 2018. Cu tot frigul, erau vreo cateva grade minus, si sub roiuri de fulgi de zapada,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat, duminica, la Cluj-Napoca, grupa a 2-a preliminara a CM2018 cu a treia victorie, dupa ce s-a impus in fata Ucrainei, scor 28-27 (16-16). Tricolorele mici s-au calificat la turneul final inca de sambata.

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Naționala Under 19 a Romaniei a inregistrat a doua victorie din cadrul grupei 4 a Turului de Elita, dupa ce s-a impus sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in fața selecționatei Suediei U19. Golurile tricolorilor au ...

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei format din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a obtinut o noua victorie la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Dupa 4 0 in prima etapa contra Serbiei U19, jucatorii pregatiti…

- Reprezentativa U19 a Romaniei a invins cu 2-1 reprezentativa similara a Suediei, in cea de-a doua partida din cadrul Turului de Elita, informeaza site-ul frf.ro. Meciul s-a jucat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești.

- Juniori INTEGRALIST… Marcel Chiorean, fundasul echipei Sporting Juniorul Vaslui, a fost titular in partida pierduta de echipa nationala a Romaniei U17, 1-5 cu Israel U17, in prima partida din cadrul Turului de Elita. Celalalt jucator vasluian, Octav Cracea, nu a prins lotul pentru partida cu Israel.…

- Selectionata de juniori a Romaniei a debutat cu o victorie categorica, 4-0 (2-0) cu Serbia, miercuri, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, in Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Alexandru Matan (20, 61), Olimpiu…

- Nationala de rugby Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care va avea loc la Poznan (Polonia), informeaza FRR. „Stejareii” vor debuta in competitie duminica, 25 martie, la Plewiska, intr-un meci cu Franta. In prima grupa…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan ("20, "6), Morutan ("23) si…

- Reprezentativa under 17 a Romaniei a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de echipa similara a Israelului, in primul meci din cadrul Turului de Elita.Golul Romaniei a fost marcat de Alexandru Dumitru, in minutul 57. Pentru Israel au inscris Jauabra ’40, ’61, ’64, Ovadia ’48 si Davida ‘80+2.…

- La Mioveni se va juca meciul din Turneul de Elita de calificare la Europeanul din 2018 dintre Ucraina si Serbia. Aceasta decizie a fost luata tocmai pentru a proteja calitatea gazonului de la Ploiesti in vederea meciului dintre Romania si Suedia. Oficialitatile din Mioveni s-au grabit sa trimita…

- In aceasta perioada echipa nationala Under 19 a Romaniei poarticipa la turneul de calificare la Europeanul ce va avea loc in vara acestui an in Finlanda. Acest turneu are loc in Romania, mai precis la Ploiesti. Ieri s-au jucat primele meciuri, echipa noastra reusind un debut de vis, 4 - 0 cu Serbia.…

- In aceste zile, in Romania, se desfașoara Turul de Elita Under 19, la care participa Romania, Serbia, Ucraina și Suedia. Vremea nefavorabila din aceste zile a obligat ingrijitorii arenei "Ilie Oana" din Ploiești la eforturi uriașe pentru a putea asigura un cadru optim de desfașurare pentru cele doua…

- Cu Mațan și Moruțan in zi mare, Romania U19 a reușit un senzațional 4-0 cu Serbia, la Ploiești, in primul meci de la Turul de Elita, și e la o victorie distanța de calificarea la un turneu final continental, la 7 ani de la singura prezenta la un Euro U19, atunci din postura de tara organizatoare in…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European, potriivt news.ro. Partida s-a disputat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'),…

- Adrian Boingiu și patru dintre protagoniștii meciului caștigat fantastic de Romania U19 cu Serbia U19, scor 4-0, la Turul de Elita, au vorbit dupa jocul de la Ploiești. Selecționerul iși lauda jucatorii și spera ca generația aceasta sa faca in viitor spectacol și la naționala de seniori. Mațan, Vlad,…

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci din grupa de la Turul de Elita, la Ploiești. Cum in ultimele zile a nins destul de mult, s-au facut eforturi mari pentru ca partidele sa se poata juca. "Țiți" Dumitriu, membru in comisia tehnica, a pus și el mana pe lopata. Chiar daca…

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci de la Turul de Elita. Adversara "tricolorilor" va fi Serbia, una dintre cele mai puternice echipe la acest nivel de varsta. Partida dintre cele doua se joaca la Ploiești, pe stadionul "Ilie Oana". Meciul este transmis in direct pe canalul…

- Orele de start ale primelor meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, programate miercuri la Ploiesti, au fost modificate, din cauza timpului nefavorabil, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau. Astfel, meciul Romania…

- Juniori CHEMATI… Marcel Chiorean si Octav Cracea, jucatorii echipei Sporting Juniorul Vaslui, vor face parte din lotul cu care echipa nationala a Romaniei U17 va participa la Turul de Elita din Ungaria pentru calificarea la Campionatul European U17 din Anglia. Reprezentativa Under 17 a Romaniei, formata…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Petrolul a solicitat Federatiei Romane de Fotbal mutarea partidei cu CS Tunari, pentru duminica, ora 16,00, dupa ce, initial, jocul era programat sambata, ora 17,00. Intalnirea a fost reprogramata pentru a oferi o alternativa FRF, care, din cauza vremii nefavorabile, ar putea sa mute de la Buftea pe…

- Reprezentativa U19 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 1999, va participa in perioada 21-27 martie la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Adversarele tricolorilor in Grupa 4 ...

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, va fi prezent, in aceasta seara, in platoul Prahova TV, incepand cu ora 21, unde este invitat sa discute despre proiectele ce urmeaza a fi implementate la nivelul judetului. "De la ora 21:00 dezbat impreuna cu Iulian Maxim, in emisiunea "Neconventional",…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, sambata, dupa ce a invins clar formatia Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania a obtinut biletele…

- La Plioiesti, incepand cu ora 19.00, mai multi ploiesteni protesteaza in fata Prefecturii pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie si a Laurei Codruta Kovesi. Evenimentul a fost anuntat pe Facebook.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, incepand cu ora 18,00, la Galati, dar si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare si Craiova.

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat, duminica dimineata, ca decizia de a candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal nu a fost usor de luat, precizand ca a "luat-o cu inima, nu cu capul". El a explicat ca a demisionat din functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA…

- Parchetul general ucrainean a anuntat marti ca a expirat - si ca nu va mai fi prelungita - consemnarea la domiciliu pe timp de noapte a opozantului Mihail Saakasvili, acuzat ca a vrut sa puna la cale o lovitura de stat in Ucraina, relateaza AFP. Fostul presedinte georgian, devenit opozant…

- Selectionata Irlandei a invins in extremis, cu scorul de 15-13 (9-3), selectionata Frantei, intr-o partida din cadrul primei etape a Turului celor Sase Natiuni la rugby, editia 2018, disputata sambata pe Stade de France. Nationala "cocosului galic", care a disputat cu aceasta ocazie primul…

- Nationala de futsal a Romaniei a pierdut al doilea joc de la Campionatul European din Slovenia impotriva locului 8 mondial Ucraina, si nu mai are sanse de calificare in sferturile competitiei, informeaza frf.ro.

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 6-2 de selectionata similara a Turciei, intr-un meci amical disputat in Antalya, anunta frf.ro. Pentru nationala Romaniei au inscris Mitrea (min. 29) si Iulian Ilie (min. 52).Antrenorul Sorin Colceag a analizat imediat dupa meci…

- Adrian Mutu a implinit azi 39 de ani. Mesajul surorii sale. Golurile de la Chelsea. Laura Cordun, sora jucatorului nascut la Calinești – Argeș, care acum este oficial al FRF, a postat pe Facebook un mesaj: ”Come nessuno… Frumos, talentat, puternic, sufletist, incapatanat, etc., etc. Evident, nu este…

- Naționala feminina de volei Under 17 a Romaniei s-a calificat duminica seara la Campionatul European care se va desfașura in acest an, in Bulgaria (13-21 aprilie). Generația de fete nascute in 2002 sau mai mici se afla la a doua calificare consecutiva la turneele finale, anul trecut ele ocupand locul…

- 2017 a fost anul taekwondo-ului și a adus cluburilor vasluiene numeroase titluri mondiale și naționale. Iustin Costea, de la “Defender” Vaslui, a devenit dublu campion mondial la kempo. La sporturile olimpice, Diana Bogos a bifat cea mai importanta performanța, fiind multipla campioana balcanica. La…

- Bogdan Chitic O veste tragica a lovit boxul ploieștean, și nu numai, cu doar cateva zile inaintea trecerii in noul an. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu, campion național și antrenor emerit in lumea pugilistica din țara noastra, a venit randul unei foste tinere speranțe tricolore sa ne…