- Fanii lui Lupescu și cei ai lui Burleanu, confruntare directa. Marica, Radoi, Contra și Niculae, pe teren. Neymar Jr’s Five, cea mai inedita competiție de fotbal 5-la-5, revine in Romania pentru a treia oara. Joi, 29 martie, la ora 12.00 la Sala de Sport Agronomie ( Bulevardul Maraști, nr. 59 ), vedeta…

- Fostul international Ionut Lupescu i-a incurajat, marti, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe componentii nationalei under 19, dupa ratarea calificarii la Campionatul European. “Capul sus, baieti! Stiu cat e de greu, stiu cat de tare doare, trebuie sa gasiti puterea sa mergeti inainte, orice ar…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima competitie inaintea Campionatului European. Selectionerul Adrian Boingiu a analizat meciul la ProSport LIVE. "Sunt copii buni. E o generatie la fel de…

- Antrenorul albaiulian Cornel Țalnar este foarte aproape de a ajunge la un acord cu Federația Romana de Fotbal, tehnicianul originar din Cetatea Marii Uniri urmand sa monitorizeze diferiți fotbaliști pentru echipa naționala a Romaniei condusa de Cosmin Contra. Mutarea se vehicula inca de la inceptul…

- Revenirea lui Ianis Hagi (19 ani) in Liga 1 pare sa faciliteze drumul fiului lui Gica Hagi catre echipa naționala. Acesta a fost apreciat de staff-ul naționalei dupa primul meci jucat de la revenirea la Viitorul, 1-1 cu Astra Giurgiu. "L-am urmarit pe Ianis Hagi in Antalya, a crescut mult, este mult…

- La cateva ore dupa ce s-a stabilit componenta grupei din care vor face parte elevii lui Cosmin Contra la Liga Natiunilor, Federatia Romana de Fotbal (FRF) a stabilit si programul de pregatire pentru luna martie.

- Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Cosmin Contra va fi inlocuit, pe lista de posibili selecționeri fiind Victor Pițurca, Dan Petrescu, Costel Galca și Gica Hagi. Comitetul Executiv…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a comentat transferul lui Paul Anton (26 de ani), care a fost achiziționat de Anji Makhachkala de la Dinamo in aceasta iarna. "Gurița" susține ca il are pe fostul dinamovist in vederile sale pentru echipa naționala. "Pentru nationala este un pas inainte.…