- Potaissa Turda a dat lovitura pe piata transferurilor in aceasta pauza competitionala. Formatia ardeleana a transferat doi jucatori care au activat la echipa nationala inclusiv in mandatul lui Xavier Pascual, pe Ionut Irimus si Iulian Stamate. Ionut Irimus (30 ani) si-a rezilitat contractul…

- Conducerea Potaissei Turda a reușit unul dintre cele mai rasunatoare transferuri din ultimii ani. Ionuț Irimuș, portar care a evoluat in acest tur de campionat cu Dinamo in Liga Campionilor, a semnat un contract cu Potaissa Turda. Read More...

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova s-a impus astazi, fara emotii, in confruntarea din deplasare cu Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa a 14-a din Divizia A1, prima disputata in 2018. Formatia olteana s-a impus cu scorul de 3-0 (25-17, 25-15, ...

- Dupa ce a evoluat la cele trei echipe din capitala și la Pick Szeged, pivotul Iulian Stamate a ajuns la Potaissa Turda. Jucatorul in varsta de 34 de ani, nascut la Moreni a semnat in aceasta iarna un contract cu formația turdeana. TurdaNews a stat de vorba cu Iulian, pentru a vedea care sunt planurile…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a anuntat pe site-ul sau oficial incetarea raporturilor contractuale cu portarul Ionut Adrian Irimus. Rezilierea s-a realizat la solicitarea jucatorului, din motive personale, mentioneaza clubul din Soseaua Stefan cel Mare.…

- Cu prilejul premierei mini-seriei „American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace”, Ricky Martin a anuntat ca s-a casatorit in secret cu Jwan Yosef, cu care formeaza un cuplu inca din anul 2016. Cei doi au semnat deja toate actele, inclusiv un contract prenumptial, astfel incat Ricky isi poate…

- Campioana l-a pierdut pe portarul titluar, Ionuț Irimuș. Acesta e foarte aproape de un contract cu Potaissa Turda. Ionuț Irimuș, portarul care a evoluat ultimele trei sezoane și jumatate la Dinamo, contribuind la cucerirea ultimelor doua titluri, s-a desparțit de gruparea din Ștefan cel Mare. Goal-keeperul…

- Clubul de fotbal Dinamo a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca mijlocasul croat Ivan Pesic (25 de ani), care a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva, a semnat un contract valabil pana in 30 iunie 2020. "FC Dinamo Bucuresti si clubul croat HNK Hajduk…

- Dinamo a bifat primul transfer al iernii, mijlocașul croat Ivan Pesici, adus de la Hajduk Split. Clubul alb-roșu a anunțat pe contul de Facebook ca a ajuns la un acord cu mijlocașul lateral de 25 de ani, iar acesta a semnat un contract pe 1 și jumatate, pana in 2020. "FC Dinamo București și clubul croat…

- Andrian Candu, presedintele Parlamentului Republicii Moldova, a promulgat, miercuri, legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri, dupa ce Curtea Constitutionala a decis suspendarea partiala a lui Igor Dodon, relateaza Agora.md.

- Se astimeaza ca Zeno va lipsi circa patru luni. Jucator esențial in angrenajul tactic gandit de antrenorul Cristian Achim, Martin Zeno abia revenise dupa o accidentare la genunchi suferita in partida cu Balkan Botevgrad din 20 septembrie 2017. „Zeno a disparut, din pacate, din echipa…

- CSM Poli Iasi a anuntat, duminica, pe site-ul oficial, ca a obtinut serviciile mijlocasului Bogdan Gavrila, acesta semnand un contract valabil doi ani si jumatate.Bogdan Gavrila a evoluat de-a lungul carierei la Chindia Targoviste, Otelul Galati, Dinamo Bucuresti (unde a lucrat sub comanda…

- Sala Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, va intra de saptamana viitoare in reabilitare. Consiliul Judetean a semnat contractul de atribuire a lucrarilor de restaurare in valoare de 6,8 milioane de lei.

- Sepsi Sf. Gheorghe a transferat in cursul zilei de vineri un fotbalist crescut de FC Barcelona. Formația din Liga 1 a semnat cu fundașul dreapta Albert Dalmau (25 de ani), care a venit de la Hercules Alicante. "Sepsi OSK anunta semnarea unui contract cu jucatorul spaniol Albert Dalmau Martinez. Fundașul…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu…

- Handbalistul Iulian Stamate a semnat cu echipa AHC Potaissa Turda, completand un lot de jucatori de mare perspecitva. Aflata in prezent pe locul 4 in Liga Naționala de Handbal Masculin cu 26 de joc...

- Fostul pandur Paul Anton a semnat cu Anji Mahacikala. Rusii au anuntat pe site-ul oficial si pe retelele de socializare transferul capitanului de la Dinamo. Anton a semnat pe doi ani si jumatate. Dinamo ar urma sa incaseze 300.000 de euro pentr...

- Atacantul sud-american Sebastian Abreu a urcat pe primul loc in topul fotbaliștilor cu cele mai multe echipe. Ajuns la 41 de ani, Abreu a semnat un contract cu formația de prima liga italiana, Audax Italiano. Este a 26-a echipa profesionista din cariera fostului internațional al Uruguayului, care devine…

- In ziua in care Iulian Stamate a semnat cu Potaissa Turda, TurdaNews a stat de vorba cu președintele clubului turdean, Flaviu Sasaeac, pentru a afla care sunt planurile Potaissei pentru aceasta iarna. Read More...

- Atacantul Mario Gomez a parasit gruparea VfL Wolfsburg, pentru a reveni la clubul la care s-a lansat ca fotbalist profesionist, VfB Stuttgart, cu care a semnat un contract pana in 2020. Internationalul german de 32 de ani a debutat in Bundesliga in mai 2004, purtand tricoul svabilor. De atunci, el…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete de eliberare din functie a unor judecatori si procurori ce s-au pensionat, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis Agerpres.Seful statului a semnat eliberarea din functie a Lilianei Misirgic - judecator…

- Dupa prima victorie obtinuta luni, in deplasare cu Dinamo Bucuresti, o echipa care numai numele este de ea, baschetbalistii ieseni se deplaseaza la Sibiu unde vor sustine primul meci din etapa a X-a, cu echipa locala, care ocupa pozitia a cincea a campionatului, cu sase victorii si trei infrangeri.…

- Anul 2017 se incheie cu o veste buna pentru iubitorii handbalului baimarean: CS Minaur Baia Mare s-a calificat in Final Four-ul Cupei Romaniei! In partida cu Potaissa Turda din sferturile competiției la handbal masculin, Minaur s-a impus cu 34-28 (14-15). Cu siguranța ca diferența de scor inregistrata,…

- Un prim proiect vizeaza modernizarea DC 140, ceea ce inseamna cinci kilometri de covor asfaltic, cu finantare europeana, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Prin acelasi program se va derula si cel de-al doilea proiect. Este vorba despre extinderea retelei de canalizare la Carasova,…

- Joi, 14 decembrie, de la ora 18:00, CS Minaur Baia Mare primește, pentru a doua oara consecutiv, vizita campioanei Romaniei la handbal masculin, Dinamo București. In precedenta intalnire din urma cu nici o saptamana, Minaur a invins-o pe Dinamo cu 30-26, obținand astfel calificarea in sferturile Cupei…

- Formația clujeana este pe primul loc în clasament, cu 30 de puncte. Mulțumiți de locul în clasament? Suntem foarte mulțumiți având în vedere faptul ca în vara toate echipele s-au întarit simțitor și dupa cum spun multe voci din lumea handbalului,…

- Potaissa Turda va infrunta echipa belgiana HC Vise BM in optimile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, potrivit tragerii la sorți efectuate marți la Viena. Potaissa, care a fost cap de serie, va juca primul meci pe teren propriu, pe 10 sau 11 februarie, returul fiind programat…

- CSM București și-a confirmat statutul de favorita și la Lugoj. Formația din București, aflata pe primul loc in clasamentul primei ligi feminine de volei, s-a impus cu 3-0 (25-19, 25-17, 25-21) și in partida cu CSM Lugoj, disputata duminica, ultima a etapei a șaptea a Diviziei A1. In…

- Arbitrii adjudeni Marian Draghici și Ionuț Draguț au fost delegați de FR Handbal sa conduca partida din aceasta seara, de la ora 18.00, dintre CSM Fagaraș și Politehnica Tmișoara din Liga Naționala. Este pentru a treia oara in cele 12 etape ale ediției de campionat 2016-2017 cand perechea de arbitri…

- Potaissa Turda s-a impus in aceasta seara, scor 30-29, in fața celor de la Dinamo București, intr-un meci care a contat pentru etapa a XII-a, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. Read More...

- Dinamo București a fost invinsa in deplasare de formația slovena RK Gorenje Velenje, cu scorul de 33-29 (17-15), joi seara, in Grupa C din Liga Campionilor la handbal masculin. Dinamo a suferit a cincea înfrângere consecutiva în competiție și ocupa ultimul loc.…

- CSM Politehnica Iasi are un program dificil in urmatoarele trei runde, cand va intalni echipe care se gandesc la play-off, FCSB, Dinamo Bucuresti si Astra Giurgiu. Formatia ieseana are ca obiectiv minimal in urmatoarele dispute repetarea performantei din tur, cand, desi a jucat de doua ori in deplasare,…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a invins duminica, la Chiajna, campioana en-titre, Dinamo Bucuresti, cu scorul de 31-28 (17-15), in meci contand pentru etapa a X-a a Ligii Nationale. Steaua urca pe primul loc in clasament.Meciul a fost intrerupt cateva momente in minutul 37, cand…

- Președintele clubului de handbal Potaissa Turda, Flaviu Sasaeac, a vorbit despre marea victorie a turdenilor de pe terenul celor de la CSM București, intr-un meci in care mulți nu le dadeau nici o șansa, avand in vedere ca CSM-ul avea o serie de 4 victorii consecutive, iar in precedentul joc de pe teren…

- CSU Ploiești – Steaua II București, astazi, ora 19:45 Bogdan Chitic Revenita in circuitul Ligii 1 dupa ziua de pauza avuta la finalul saptamanii trecute, in condițiile in care grupa din care face parte aliniaza un numar impar de combatante, echipa Clubului Sportiv Universitar are parte de un nou joc…

- HC Vaslui are un meci greu in etapa a noua, intalnind una dintre revelațiile actualului sezon, Minaur Baia Mare, adversara care are cinci victorii din opt partide disputate. HC Vaslui revine in fața propriilor suporteri cu un nou joc dificil, intalnind Minaur Baia Mare, una dintre revelațiile actualului…

- Dumitru Dragomir a declarat ca are date despre cum a scapat Dinamo de faliment si asigura fondul sonor cu un posibil zanganit de catuse. "Vin unii care au vandut caramizi si vor sa conduca clubul! Daca intra pe fir DNA-ul sa vada cum au scapat de faliment, nu iau sub 15 ani de puscarie. Pop,…

- Au pus “cainii” cu botul pe labe INVINCIBILA…Reprezentanta Vasluiului in Liga Elitelor U17 a mers ceas in primele trei etape ale competitiei. Formatia “galben-verde” s-a impus, duminica, in fieful lui Dinamo Bucuresti, si se mentine in fotoliul de lider al clasamentului. Dupa victoria concludenta din…

- UVT Agroland Timișoara, a reușit din postura de proaspat promovata, primul succes din Divizia A1 de volei feminin, la Dinamo București. La capatul unui meci cu patru seturi, incheiate la limita, cu reveniri spectaculoase, formația pregatita de Bogdan Paul a reușit un succes care ii aduce…

- Dinamo a caștigat la Iași. Campioana en-titre a invins nou-promovata CS Politehnica Iași cu scorul de 31-36 (19-14), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a noua a Ligii Naționale de handbal masculin. Dinamo a reușit prima victorie dupa doua eșecuri consecutive, folosind un lot de doar 13 jucatori…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni maine, de la ora 13:45, in deplasare, formația ACS Volei Municipal Zalau. Partida de la Zalau, dintre ACS Volei Municipal și Unirea Dej, conteaza pentru a IV-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Inaintea acestei runde, elevii antrenați de Marius Dascalu și Tibi…

- Debut in fața propriilor suporteri pentru noua echipa de volei a CSM Lugoj. Formația pregatita de Valerijan Luka va intalni sambata, 21 octombrie, de la ora 18:30, in Sala Ioan Kunst Ghermanescu, pe Știința Bacau, una din echipele puternice ale campionatului primei ligi feminine de volei,…

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi are un program infernal in urmatoarele zile. Formatia pregatita de Florin Spiridon va da piept cu primele doua echipe clasate in Liga Nationala, cele mai titrate grupari autohtone, Steaua Bucuresti si Dinamo Bucuresti. Astazi, de la ora 17:30, in etapa a VIII-a,…

- Selecționerul echipei naționale de handbal masculin a Romaniei, spaniolul Xavier Pascual, a convocat trei jucatori de la Potaissa Turda, in vederea turneului de pregatire pe care naționala Romaniei il va susține in Portugalia. Read More...

- Dinamo București, campioana Romaniei, a pierdut duminica seara, pe teren propriu, al patrulea meci in grupa C a Ligii Campionilor, 24-28 cu Ademar Leon, și e pe ultimul loc in grupa, fara nici o șansa de a merge mai departe. "Alb-roșiii" traverseaza o perioada foarte proasta, din care par ca nu pot…