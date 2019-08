Stiri pe aceeasi tema

- Un preot și un polițist și-au rupt in bataie soțiile: O fata de 18 ani a fost batuta de tatal sau, toate au ajuns la URGENȚE Trei femei au ajuns in noaptea de marti spre miercuri in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, dupa ...

- • O batrana din Iasi da lovitura in imobiliare • A construit case, si pare ca nu se opreste • Vecinii spun ca sta bine la capitolul terenuri • Femeia a fost prinsa de Fisc cu o teapa de aproape 100.000 euro, numai intr-un an • Un apartament il vindea si cu 70.000 euro • [...]

- Un om de afaceri din Iași care s-a urcat la volan dupa ce a baut mai multe pahare de whiskey și a luat pastile Xanax a fost implicat intr-un accident rutier, in urma caruia bolidul sau de lux a fost avariat.

- Scandal imens in USR. Sediul USR al filialei Iași ar fi in casa matușei lui Cosette Chichirau. Deputatul USR vorbește despre un contract decomodat. Acel act nu are și beneficii financiare. Matușa lui...

- Deputatul PNL de Timis Ben Oni Ardelean a intrat, miercuri, intr-un conflict cu jurnalistii acreditati la Camera Deputatilor. El i-a acuzat pe ziaristii care doreau sa participe la sedinta comisiilor reunite de Politica Externa a celor doua Camere ale Parlamentului de „tupeu si nesimtire”, amenintandu-i…

- „Un alt caz flagrant de bataie de joc la adresa iesenilor si subliniez ca, in municipiul Iasi, ilegalitatea nu mai reprezinta o problema. Peste tot se incalca legea in ceea ce priveste urbanismul", a prezentat Marius Bodea cazul celor care locuiesc pe soseaua Nicolina 76B si pe strada Tudor Neculai…

- O ancheta BBC il vizeaza pe un cunoscut om de afaceri din Romania. Acesta apare ca fiind implicat intr-un uriaș scandal de corupție ale carui legaturi duc pana la familia prezidențiala din Senegal.Digi24: Numele omului de afaceri Frank Timis apare intr-un scandal international de dare…