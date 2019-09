Stiri pe aceeasi tema

- Readus in atentia publica de Libertatea, cazul lui Ionut Iftimoaie, care s-a angajat alaturi de alți doi afaceriști sa achite suma de 550.000 pe un vila și pe un teren din centrul Iași, dar din care cei trei au platit doar 250.000 de euro, cu mențiunea ca Iftimoaie n-a dat nici un ban, a fost preluat…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, duminica, la Iasi, ca presedintele tarii nu cara galeti cu asfalt pentru autostrada, dar are o forta extraordinara prin puterea mesajului sau, adaugand ca prin implicare, seful statului poate genera “acel chef al romanilor de a face treaba“.Dan Barna a declarat…

- • Un tanar din Iasi a ajuns sa traiasca intr-o lume paralela, din cauza drogurilor • Ani la rand a consumat substante de mare risc • Etnobotanicele au fost cele care i-au pus capac si l-au bagat in spital • Medicii au luptat mult timp pentru ca acesta sa fie adus pe linia de plutire [...]

- Un indian s-a suparat ca a primit un BMW de ziua lui și l-a aruncat in rau! Se pare ca respectivul, fiul unui om de afaceri local, iși dorea de fapt un Jaguar, iar cadoul l-a nemulțumit teribil.Imaginile postate pe rețelele de socializare arata mașina plutind pe un rau in Haryana, un stat din Nordul…

- Doi politisti locali din Iasi au fost filmati in timp ce dezumfla rotile unor biciclete. Cei care au vazut imaginile considera ca acesta ar putea fi un abuz, tindand cont de maniera in care se poarta oamenii legii.

- Radu Banciu renunta definitiv la emisiune si a anuntat in direct ca vrea sa renunte la "Lumea lui Banciu" de la B1 TV dupa ce a fost din nou amendat de CNA. Prezentatorul a facut anuntul pe data de 4 iulie, in ziua in care postul B1 TV a fost amendat cu 20.000 lei. In cadrul emisiunii realizatorul…

- Cand nu a mai suportat durerea, barbatul a venit la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a fi ajutat. „Pacientul in varsta de 46 de ani a ajuns la spital cu etilism acut, in urma unei agresiuni animale. Acesta avea o fractura de umar stang si o plaga contuza…