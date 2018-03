Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis atunci, cu scorul de 6-3, ca referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu este invalid. Decizia inseamna ca presedintele suspendat Traian Basescu trebuie sa fie repus in functie, dupa ce decizia CCR va fi comunicata Parlamentului si va fi publicata in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr. 176 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144 2007 privind infiintarea, organizarea…

- Garda Forestiera Ploiești vrea sa realizeze perdele de protecție pe Autostrada A1 București – Pitești. Pe raza județului nostru, aceste perdele forestiere de protecție ar urma sa fie create in dreptul localitaților Oarja – 2 kilometri, Cateasca – 3 kilometri și Ratești – 2 kilometri. Perdeaua forestiera…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Premierul Mateusz Morawiecki a subliniat ca proiectul de lege adoptat joi de Cabinetul sau ia apararea victimelor celor mai bine de patru decenii de comunism din Polonia.Proiectul a fost in mod intentionat adoptat in ziua in care tara isi onoreaza luptatorii impotriva comunismului ucisi…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Magistratul care a judecat, imediat dupa evenimentele din 1989, fosta conducere a Partidului Comunist, a venit cu verdictul in scandalul momentului. Citeste si: Cristoiu devoaleaza PLANUL lui Tudorel Toader: Ce ar fi URMARIT ministrul Justitiei prin cererea de revocare a sefei DNA Fostul…

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, referitor la activitatea manageriala la DNA invoca texte de lege si Constitutia, iar legea este aplicabila pentru toti, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Eu am vazut un raport care invoca texte de lege, care invoca…

- Liviu Dragnea a negat zvonurile potrivit carora PSD ar luat in calcul suspendarea președintelui Iohannis, daca acesta va refuza sa o revoce din funcție pe șefa DNA. Președintele PSD a mai precizat și ca decizia președintelui nu poate fi contestata la Curtea Constituționala. Intrebat daca PSD se gandește…

- Procurori din cadrul DNA contesta raportul prezentat de Tudorel Toader și sar in apararea Laurei Codruța Kovesi. Procurorii spun ca au solicitat CSM sa constate ca afirmațiile facute de ministrul Justiției sunt nefondate și extrem de periculoase. Magistrații mai spun și ca DNA a fost constant atacata…

- "Nu conteaza daca eu sustin sau nu un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul in acel raport, daca e adevarat, inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie", a spus Dancila, la finalul unei vizite la Palatul Elisabeta, unde a participat la un…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrului Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde, "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministru". “Voi urma procedura legala si ma voi prezenta,…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca refuzul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta in fata Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 reprezinta o incalcare a autoritatii Parlamentului. In declaratia de presa organizata la sediul Ministerului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- 'Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. - raportul asupra activitatii manageriale a DNA) nu putea sa fie altceva decat concluzia ministrului, dar eu raman sceptic ca urmatorul pas va fi revocarea procurorului-sef al DNA. Presedintele Iohannis acum cateva zile a spus ca el nu are niciun motiv pentru…

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”. “N-am avut nicio problema…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament rezultatele raportului privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- Raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va prezenta, saptamâna viitoare, în plenul parlamentului un raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a explicat ca va prezenta…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi seara, despre intalnirea sa cu ministrul Tudorel Toader si ce i-a cerut sa faca in ceea ce priveste sefa DNA, despre intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis si despre problemele generate de Legea salarizarii si trecerea conributiilor..

- MOTIUNEA SIMPLA INITIATA‚ DE PNL LA CAMERA DEPUTATILOR: "LIA OLGUTA VASILESCU - MINISTRUL MINCIUNII SI AL INJUSTITIEI SOCIALE" Va transmitem textul motiunii simple initiate de deputatii PNL in privinta ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu: Domnule Presedinte, Stimati colegi deputati, Doamna ministru…

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Legea salarizarii unitare și „Revoluția fiscala” sunt doua lucruri complet separate, care doar se intampla simultan. Legea salarizarii era absolut necesara, macar in forma de acum daca nu una chiar mai dura! Revoluția fiscala” – mutarea contribuțiilor de la angajat la angajator – este o bezmeticie.…

- Cabinetul de ministri din Ucraina a aprobat in sedinta de Guvern Acordul de Control in comun al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si obiectele in punctele comune de trecere a frontierei moldo- ucrainene. Anuntul a fost facut de premierul Pavel Filip.

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, institutiile abilitate avand 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri. In septembrie 2017 Parlamentul a votat-o pe Doina Gradea pentru functia de director…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ ce prevede ca pensionarii si famiile cu copii care au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Legea mai prevede ca acest ajutor sa poata fi acordat si celor care nu au venituri, cu conditia…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul…

- PSD și-a instalat al treilea Guvern intr-un singur an. Executivul Vioricai Dancila a trecut fara probleme de votul Parlamentului, iar Liviu Dragnea a oferit primele reacții. Acesta a lansat o serie de ironii la adresa Comisiei Europene care și-a manifestat ingrijorarea fața de modificarile aduse…

- Guvernul PSD-ALDE condus de Viorica Dancila va avea o reprezentare echilibrata a regiunilor istorice ale Romaniei. Astfel, in Cabinetul care va fi prezentat luni, 29 ianuarie in fata Parlamentului se regasesc nu mai putin de opt ministri din Transilvania. Pintea Sorina din Maramures – Ministerul Sanatatii…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Actualul șef al Consiliului Concurenței, Bogdan Chiritoiu, i-a enervat pe cei de la putere prin mai multe declarații, ultima dintre ele fiind în scandalul scumpirilor la oua, când a spus ca Guvernul a &"scapat de sub control" preturile

- Nici timișorenii și nici primarul orașului nu se arata satisfacuți de transportul public. Dupa precedentul sondaj facut pe o rețea de socializare, Nicolae Robu a prezentat rezultatele unui chestionar realizat dupa criterii mai științifice, direct in mijloacele de transport in comun, pe baza unei aplicații…

- Avem subiect de breaking news. In timpul manifestarilor (i)legale din 20 ianuarie, la Bucuresti, un jandarm tanar si potent a batut cu pumnii un batran. Presa senzationalista investigheaza cazul, tipul viril este etichetat din scurt ca e “dragnist” si apara coruptia din Romania. Pe social-media, intervine…

- Guvernul pregateste un nou ajutor social pentru persoanele defavorizate. Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si famiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Legea mai prevede ca acest…

- Legea mirosurilor, care ar trebui sa duca la ameliorarea poluarii olfactive produsa inclusiv de unele companii din Timișoara, a intrat in dezbaterea Parlamentului și ar putea fi adoptata chiar in aceasta primavara. Propunerea a fost facuta de reprezentanții USR Timișoara.

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. 'Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele poate sa…

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…