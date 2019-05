Stiri pe aceeasi tema

- Editia de saptamana viitoare a emisiunii "Insula Iubirii" aduce surprize de proportii! Va avea loc prima nunta, protagonistii fiind Dana si Aurel, un scandal se va isca intre cel din urma si ispita Irina, "joaca" dintre George si Diana va fi vizibila, iar Ionut Gojman va iesi la date cu... Denisa! Asta…

- O discutie interesanta ce avea loc intre Denisa si Andi a fost intrerupta de Geanina si, din cand in cand, si de Ionut Gojman. Rivalitatea dintre cele doua concurente a devenit in aceasta seara, mai vizibila ca niciodata!

- Daca pentru Denisa, lucrurile au fost foarte clare inca de la ceremonia din prima zi, aceasta alegand sa recurga la gestul final si sa isi taie bratara de cuplu, Geanina, fata care nu a primit nicio veste de pe insula baietilor, a ales sa se refugieze in propria ei varianta de interpretare, dar totodata…

- In doar doua zile petrecute impreuna la Minitel, Andi reuseste, o data in plus, sa isi consolideze statutul de ispita suprema, pericol iminent si rival incontestabil in randul barbatilor de la Purimutra si sa puna pe jar imaginatia a nu mai putin de trei concurente: Denisa, Geanina si Diana,…

- La numai 5 ore de cand l-a lasat pe Adrian in „grija” Mariei Ilioiu, Denisa a auzit sunetul alarmei in resort. In editia de luni, la scurt timp de la acel moment, concurenta a luat marea decizie: i-a spus adio si a aruncat bratara in foc!

- Insula Iubirii sezonul 5 urmeaza sa inceapa pe Antena 1 din 22 aprilie. Emisiunea care a cucerit publicul din Romania revine cu noi povești de iubire interesante și cu 4 cupluri dispuse sa-și testeze relațiile. Iata cine sunt participanții acestui sezon! Insula Iubirii sezonul 5. Cuplurile care iși…

- LIVE VIDEO INSULA IUBIRII. In noul sezon Insula Iubirii, noi cupluri care au relații de lunga durata insa nu au facut inca marele pas iși vor putea testa relația și vor afla astfel daca cel sau cea alaturi de care au petrecut atația ani este cu adevarat jumatatea lor. INSULA IUBIRII. Scene…