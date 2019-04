Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Baniaș, fosta participanta la show-ul Insula Iubirii, a marturisit ca a luat in greutate. Dezvaluirea a fost facuta de bruneta in mediul online. "Exista multe guri care judeca silueta mea și care ma acuza ca nu sunt chiar așa de slaba cum cred eu. In primul rand, fiecare ar trebui sa aiba greutatea…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la Insula Iubirii, a anunțat, pe o rețea de socializare ca face angajari. Mirela Baniaș și-a deschis un atelier și este in cautare de personal. Pe contul sau de Facebook, bruneta a anunțat ca angajeaza croitorese. Mirela Baniaș a expolicat ca și ea va munci alaturi de…

- Mirela Baniaș, cunoscuta telespectatorilor de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a afișat blonda in fața prietenilor sai din mediul online. Transformarea este spectaculoasa. Pe contul sau de socializare, Mirela Baniaș a postat o fotografie in care apare așa cum o știe toata lumea, și anume…

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la Insula Iubirii, este in culmea fericirii. Aceasta a primit inelul de logodna de la actualul ei iubit, Florin Tecar. Mirela se afla in vacanța in Cuba cu iubitul ei Florin Tecar. Acolo, bruneta a avut parte de cea mai frumoasa surpriza din pareta acestuia. Florin tecar…

- Bogdan, fost concurent la Insula Iubirii, este din nou singur. Acesta a ramas fara iubita. Bogdan, fost concurent la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, a fost casatorit cu Hannelore, insa cei doi au decis sa se desparta. Ulterior, Bogdan a inceput o relație cu o tanara pe nume Alexandra, pe care…

- Ionuț Gojman a dat publicitații o imagine in care apare așa cum arata in urma cu zece ani. Schimbarea pe care a suferit-o in ultimul deceniu este evidenta. Ionuț Gojman s-a facut remarcat dupa ce a participat la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, unde a mers impreuna cu iubita sa, Mirela. Insa,…