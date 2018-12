Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018. S-a indragostit fara sa vrea de Mircea, insa in sufletul ei era tot Ionuț Gojman, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii a fost sincera și a facut exact ce simte pe tot parcursul emisiunii. Concurenta ar fi vrut sa se intoarca in brațele iubitului, insa acesta…

- Insula iubirii – Radu Valcan, exasperat de Hannelore, a dat frau liber emoțiilor și a recunoscut ca este pentru prima oara cand trece prin așa ceva. Comportamentul oscilant, la nivel emoțional, al lui Hannelore l-a scos din minți pe Radu, motiv pentru care acesta a și rabufnit. (Angajeaza-te si castiga…

- Situație nemaivazuta pana acum la „Insula iubirii”! In finalul incendiar al sezonului 4, vor ajunge fața in fața cele mai controversate cupluri ale ediției: Mirela cu Ionuț și Hannelore cu Bogdan. Cel din urma cuplu, insa, a reușit o performanța deloc pozitiva: l-au adus pe Radu Valcan la exasperare.

- In ultima seara la Minitel, fetele și-au dat seama ca tot ceea ce este frumos se termina, iar Mari, Cati și Mirela și-au abținut cu greu lacrimile. ”N-am plans de ani de zile in hohote, mi-e și groaza sa ma uit spre cladirea aceea in care au stat ei. Cand am vazut ca pleaca, mi s-a rupt cerul”, a…

- Iulian, de la ”Insula iubirii”, are o pata in trecutul sau, recunoscuta chiar de el. Ar fi incercat sa duca doua fete intr-o țara straina, unde acestea și-ar fi vandut trupul pe bani. Dar a renunțat, pentru ca, dupa cum a spus, nu era o treaba pentru el. In momentul in care a decis sa […] The post A…

- Sezonul patru al emisiunii „Insula iubirii” aduce numeroase surprize! Dupa ce a vazut ca are un iubit dornic sa devina celebru peste noapte, Mirela a decis sa iși petreaca tot mai mult timpul in compania ispitei Mircea.

- Moment interzis cardiacilor la ”Insula iubirii”! Gabi si Eugenia au mers in camera concurentului, dupa ce ispita l-a convins pe concurent sa renunte la planul de a pleca in mare. Gabi a pus-o pe ganduri pe Eugenia in momentul in care a stins lumina in camera. „Uita-te, ma, nebuno, nu e nicio problema”,…

- In episodul 7, concurentele au avut șansa de a afla raspunsuri la intrebarile pe care le aveau. Din pacate insa se pare ca nu au fost pe placul lor! In prima zi de honeymoon pentru Andreea și Gabi, liniștea a domnit intre cei doi, iar fiecare gest a fost facut doar pentru a arata bine […] The post Insula…