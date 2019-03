Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Baniaș, fosta participanta la show-ul Insula Iubirii, a marturisit ca a luat in greutate. Dezvaluirea a fost facuta de bruneta in mediul online. "Exista multe guri care judeca silueta mea și care ma acuza ca nu sunt chiar așa de slaba cum cred eu. In primul rand, fiecare ar trebui sa aiba greutatea…

- Ionuț Gojman, fost concurent la „Insula Iubirii” in sezonul patru, se intoarce in sezonul cinci, dar din postura de ispita. Invitat in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, Ionuț Gojman susține ca va fi un sezon cum nu a mai fost pana acum.

- Mirela Baniaș a oferit detalii despre modul in care a fost ceruta in casatorie de Florin Tecar, actualul ei iubit. Momentul a fost unul inedit. "Imi doream sa ajung la scufundari si intr-o zi mi-a zis sa mergem. Atunci, el avea totul planuit. Sampanie, fotograf. In ziua respectiva am zis sa stam la…

- Bogdan, fost concurent la Insula Iubirii, este din nou singur. Acesta a ramas fara iubita. Bogdan, fost concurent la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, a fost casatorit cu Hannelore, insa cei doi au decis sa se desparta. Ulterior, Bogdan a inceput o relație cu o tanara pe nume Alexandra, pe care…

- Mircea, fosta ispita la emisiunea Insula Iubirii, a fost invitat la o emisiune de televiziune, unde a facut declarații despre relația pe care a avut-o cu Mirela Baniaș pe durata show-ului. El a povestit și ce s-a intamplat intre ei dupa aceea. Mircea a fost cel care a reușit sa o cucereasca pe Mirela…

- Mirela Baniaș este insarcinata și se pregatește sa se casatoreasca, insa in urma cu un an era amorezata tare de Ionuț Gojman, barbatul de care s-a desparțit la show-ul Insula Iubirii. Mirela Baniaș traiește in prezent o poveste de dragoste cu Florin Tecar, care a și cerut-o in casatorie. Bruneta este…

- Ionuț Gojman a explicat care a fost motivul pentru care a participat la show-ul Insula Iubirii alaturi de fosta sa iubita, Mirela Baniaș. Acesta a spus și in ce relații a ramas cu bruneta. Ionuț Gojman și Mirela Baniș au format un cuplu, insa la Insula Iubirii cei doi s-au desparțit. Ionuț va reveni…

- Ionut Gojman a acceptat sa spuna adevarul despre experienta de pe "Insula Iubirii". Invitat in cadrul emisiunii "Agentia VIP" de la Antena Stars, tanarul a povestit cum s-a incheiat relatia lui cu Mirela Banias.