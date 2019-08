Ionut Galani si-a facut firma, alaturi de sotie. Ce domeniu de activitate va avea

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Monitorului Oficial al Romaniei, prin extrasul rezolutiei nr. 19156 din data de 17 iulie 2019, s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Ar8menian Media Music SRL. Sediul social al firmei este situat in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate…

- Conform Monitorului Oficial al Romaniei, la data de 3 iulie 2019, a fost constituita, inmatriculata si inregistrata societatea Dr. Obada SRL, cu sediul in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate vizeaza "activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica". Capitalul social…

- Potrivit Monitorului Oficial al Romaniei, la data de 27 iunie 2019, a fost inregistrat extrasul de rezolutie cu nr. 17214 privind infiintarea unei societati noi, Nautic Royal Sport SRL. Societatea are sediul social in satul Lumina, comuna Lumina, judetul Constanta. Domeniul principal vizeaza "activitati…

- Centrul de Medicina Navala din Constanta, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract de furnizare a energiei electrice. Atribuirea a avut la data de 27 iunie 2019, valoarea finala a contractului fiind de 770.090,52 de lei. Tinmar Energy SA este…

- Universitatea Maritima Constanta a incheiat un contract de servicii de formare profesionala in domeniul Dynamic positioning DP . Societatea castigatoare este DP amp; Offshore Expert din Constanta.Descrierea contractuluildquo;Servicii de formare profesionala in domeniul Dynamic positioning DP ", in vederea…

- Administratorii societatii Sea Container Services SRL s au intrunit in sedinta generala la data de 20 mai 2019. Societatea, cu sediul in municipiul Constanta, in Incinta Port, unde Stone Group SRL detine 50 din capitalul social, Marius Fainarea detine 25 si Lenuta Pilca detine restul de 25 din capitalul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost inregistrata decizia cu numarul 1 din 2019 a societatii Chris Oliver SRL, prin care asociatul unic, Bogdan Giuglea, a decis sa dizolve societatea. Astfel, societatea a fost dizolvata si radiata. Firma avea sediul social in municipiul Constanta si a fost inregistrata…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia asociatului unic al societatii Cellcon Invest SRL din data de 9.05.2019. Robert Florin Badescu, in calitate de asociat unic, detinand 100 din capitalul social al societatii Cellcon Invest SRL, cu participarea viitorilor asociati, Becali George…