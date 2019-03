Ionut Farcas, VTEX: Solutii pentru cele mai mari provocari ale magazinelor online Numarul de magazine online din Romania s-a dublat in 2018 fata de 2017: 14.000 de magazine online au bifat afaceri de 3,5 miliarde euro anul trecut, cu 30% mai mult fata de anul anterior. Dar care sunt provocarile cu care se confrunta jucatorii din ecommerce si ce solutii exista? Ionut Farcas, country manager VTEX si speaker ecomTEAM, ne-a raspuns.

Trendul descrescator al marjei de profit Marja de profit in continua scadere a magazinelor online din Romania apare ca efect al concurentei in crestere, al transparentei informatiilor in piata si a alinierii preturilor. “In acest… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

