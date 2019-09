Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru un tanar de 26 de ani, miercuri dimineata! Un accident cumplit s-a produs la iesirea din localitatea Valu lui Traian. Tanarul a murit pe loc dupa ce a intrat cu viteza intr-un copac, iar masina s-a rupt in doua.

- Valentin Negrea, un cunoscut arbistru din Liga Naționala de Baschet, a murit in urma unui accident care a avut loc in județul COnstanța. Acesta a intrat cu mașina intr-un stalp. Accidentul in care și-a pierdut viața Valentin Negrea a avut loc joi, intre localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, din…

- Doi pui de urs au fost loviți de o mașina pe DN13A, intre localitațile Praid și Ocna de Sus, județul Harghita. Unul dintre aceștia a murit in urma ciocnirii violente. Accidentul a avut loc joi seara, in jurul orei 22, relateaza Agerpres. Un barbat de 39 de ani din județul Constanța a lovit cu mașina…

- Catalin Iordanescu, omul care a infiintat Asociatia Alcoolicii Anonimi din Constanta si Centrul de Tratarea Dependentelor Victorem, a murit intr-un accident rutier produs sambata, pe soseaua ce taie padurea de la Valu lui Traian. In cateva zile isi serba ziua de nastere.

- Accidentul de aseara, de la Mihail Kogalniceanu, eveniment rutier soldat cu decesul unei persoane si vatamarea corporala grava a alteia, a fost surprins de camerele video.Conform politistilor, aseara, in jurul orei 22.30, o femeie, de 53 ani, a condus un autoturism, pe DN 2A, in localitatea Mihail Kogalniceanu,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe Autostrada A2, in dreptul localitatii Valu lui Traian.Accidentul s a soldat cu trei victime ranite usor.La fata locului s a deplasat un echipaj SAJ Constanta.Sursa foto: SAJ Constanta ...

- Trei oameni au murit si alti patru au ajuns la spital dupa un cumplit accident, produs in acesta dimineata, in judetul Constanta. O masina a intrat frontal intr-o dubita incarcata cu pepeni. Impactul a fost atat de violent incat toti cei sapte oameni care se aflau in cele doua autovehicule au ramas…

- Tragedie rutera in Constanta. Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti doi sunt in stare critica in spital. Accidentul a avut loc duminica dimineata in jurul orei 6.00 intre localitatile Lumina si Oituz. Soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit violent de o dubita care transporta…