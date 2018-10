Ionut Dumitru: Trebuie sa ne gandim la impozitarea muncii

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, intrucat tinerii nu gasesc nicio forma de protectie in mecanismul actual, iar autoritatile sa ia in calcul inclusiv renuntarea la cota unica in favoarea unui impozit progresiv, a declarat, vineri, Hans Timmer, economist-sef…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Romania se afla in topul tarilor cu cele mai multi restantieri la utilitati din Europa, dupa Grecia, Bulgaria si Croatia, a afirmat, marti, Radu Dudau, directorul Energy Policy Group (EPG), in cadrul unei conferinte pe tema eficientei energetice a cladirilor. "Suntem in topul restantierilor…

- RADET a primit 100 de milioane de euro, in 2014, pentru reabilitarea retelelor, insa nu a cheltuit niciun ban, a declarat, joi, Razvan Nicolescu, expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei in acel an, in cadrul conferintei "Energia in priza", organizata de ziarul Bursa. "In sectorul…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, vineri, ca incepand cu data de 1 noiembrie 2018 toti pasagerii vor trebui sa plateasca intre sase si zece euro pentru a putea lua la bordul avionului un bagaj de mana cu greutatea de pana la 10 kg. Conform cu noile reguli, pasagerii vor putea lua…