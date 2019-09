Stiri pe aceeasi tema

- Razboi comercial și batalie tehnologica chino-americana, tensiuni geopolitice legate de petrolul iranian… Daca unul sau mai multe din astfel de potențiale șocuri lovesc economia mondiala, spune cunoscutul economist Nouriel Roubini, aceasta se va afunda in recesiune și nicio politica monetara sau bugetara…

- Presedintele Donald Trump a recunoscut ca politicile sale agresive la adresa Chinei ar putea însemna suferinte economice pentru americani, dar a insistat ca acestea sunt necesare pentru beneficiile pe termen lung, mai importante. El a sustinut ca nu se teme de o recesiune, dar cu toate acestea…

- Majoritatea economistilor se asteapta ca economia americana sa intre în recesiune în urmatorii doi ani, chiar daca sunt de parere ca data la care acest lucru se va întâmpla va fi amânata de actiunile adoptate de

- Majoritatea economistilor se asteapta ca economia americana sa intre in recesiune in urmatorii doi ani, chiar daca sunt de parere ca data la care acest lucru se va intampla va fi amanata de actiunile adoptate de Rezerva Federala (Fed), arata rezultatele unui sondaj de opinie publicat luni, transmite…

- Oficiali ai Casei Albe au respins îngrijorarile legate de încetinirea activitatilor economie, afirmând ca riscurile de recesiune sunt scazute, în pofida turbulentelor care au avut loc în ultima saptamâna pe pietele globale de obligatiuni. Acestia au insistat si ca…

- Riscul ca deficitul bugetar sa treaca semnificativ de 3% din PIB in acest an este major, in ciuda asigurarilor date de Ministerul de Finante in rectificarea bugetara, atrage atentia Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si fost sef al Consiliului Fiscal. In momentul in care a fost…

- Daniel Daianu a fost ales presedintele Consiliului Fiscal in urma votului membrilor institutiei exprimat pe 16 iulie, iar Bogdan-Octavian Cozmanca a preluat functia de vicepresedinte, potrivit informatiilor transmise de Consiliul Fiscal. In primul mandat de la infiintarea institutiei, presedintele consiliului…

- Lia Olguta Vasilescu reactioneaza dur la decizia PNL de a-l sustine pe Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economistul-sef al Raiffeisen Bank, pentru functia de viceguvernator BNR. Fostul ministru al Muncii aminteste de criticile dure emise de Consiliul Fiscal, in ultimii ani, fata…