Ionut Dumitru, favorit la nominalizarea PNL pentru functia de viceguvernator BNR

- Presedintele Consiliului Fiscal Ionut Dumitru si fostul sef al ASF Dan Radu Rusanu sunt propunerile PNL, respectiv ALDE pentru functiile de viceguvernator al Bancii Nationale a României (BNR), potrivit unor surse apropiate situatiei. Acestea spun ca, în timp ce Mugur Isarescu ramâne…

- Actualul președinte al Consiliului Fiscal are cele mai mari șanse pentru a deveni unul din candidații propuși de PNL pentru funcția de viceguvernator al Bancii Naționale, alaturi de Andrei Stamatian, fostul prim-vicepreședinte al CEC Bank. Potrivit acelorași surse, actualul viceguvernator Eugen Nicolaescu…

- Liberalii il susțin, ca și o buna parte din PSD, pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la conducerea Bancii Naționale. Iata ce a declarat liderul PNL, Ludovic Orbon: „In ceea ce priveste BNR, Biroul Executiv a hotarat in unanimitate sustinerea pentru functia de guvernator a domnului Mugur Isarescu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii il sustin pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al BNR. "In ceea ce priveste BNR, Biroul Executiv a hotarat in unanimitate sustinerea pentru functia de guvernator a domnului Mugur Isarescu si am dat termen pana joi colegilor care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca in interiorul coalitiei PSD-ALDE s-a stabilit ca propunerea pentru functia de Avocat al Poporului va reveni celor de la ALDE si a afirmat ca inca nu s-a discutat despre numele celor care ar putea sa ocupe aceasta functie. "Avocatul Poporului este…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus miercuri ca nu este interesat de functia de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Am auzit aceasta aberatie. Nu stiu cine tot lanseaza aceste stiri. V-am spus de fiecare data ca daca voi dori o anumita pozitie o s-o anunt public. Nu…

- Liderii Aliantei USR-PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, i-au cerut președintelui Klaus Iohannis sa nu accepte nominalizarea lui Eugen Nicolicea pentru functia de ministru al Justitiei, despre care spun ca este ”un impostor fara pregatire juridica”. ”Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui Klaus…