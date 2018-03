Stiri pe aceeasi tema

- Criza financiara a lasat in urma multe cicatrici, riscurile sunt peste tot, iar investitorii trebuie sa admita acest aspect, crede Rachel Lomax, fost viceguvernator al Bancii Angliei. "Dupa o recuperare timida, in urma crizei de acum zece ani, economia mondiala creste in sfrastit robust…

- Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus, iar ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii, a declarat, marti, Ionut Dumitru,…

- Investitia imobiliara reprezinta prima intre modalitatile avantajoase de a gestiona surplusul de bani, fie ca vorbim de utilizatori de servicii financiare sau non-utilizatori, potrivit unui studiu prezentat, marti, de Dragos Neacsu, presedintele Erste Asset Management, la conferinta "Meeting the Challenges…

- Zeci de salariati ai companiei Grup Feroviar Roman (GFR), opreator privat de transport feroviar, au refuzat sa munceasca, luni dimineata, si s-au adunat la portile unor rafinarii din Ploiesti pe platformele carora lucreaza, ei protestand fata de salariile mici pe care primesc.Citeste si: Val…

- CredXp este una dintre echipele participante la Innovation Labs, programul de accelerare din Romania destinat tinerilor dornici sa faca primii pasi in antreprenoriatul tehnic. Am stat de vorba cu acestia pentru a ne prezenta solutia cu care vor sa schimbe anumite procese la nivelul sistemului financiar.…

- "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest cod fiscal in fiecare saptamana, sa nu mai mareasca salariile la Stat in fiecare saptamana si sa ne lase sa facem business, fratioare!", a spus joi Mihai Marcu, proprietarul MedLife, la Romanian Business Leaders Summit, care se desfasoara in Capitala joi si vineri.…

- Cheltuielile salariale ale statului roman cu angajatii din administratie, sanatate, aparare, educatie si servicii sociale au crescut cu peste 30%, dublu fata de cresterea salariilor la nivelul intregii economii romanesti, in doar un an, si asta fara a lua in calcul cresterile salariale de la sfarsitul…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK…

- Guvernul PSD iși respecta promisiunea din campania electorala de a majora substanțial salariile medicilor, asistentilor și profesorilor astfel incat aceștia sa nu mai plece din Romania și sa ofere servicii de calitate in sanatate și educație in tara. Read More...

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- „Daca pana acum nu exista aceasta tendinta, in ultimul an am observat ca exista candidati care au targhetat clar joburile de la stat, iar in trecut locurile de munca din privat erau clar preferate in detrimentul celor din sectorul public. Sigur, statul a fost de-a lungul timpului top employer in unele…

- Veste excelenta pentru numeroși angajați din Romania! Guvernul a promis creșteri salariale uriașe, in unele cazuri chiar și de peste 100%! Cand va intra in vigoare schimbarea și pentru cine se aplica?

- "Eu nu am vorbit despre revocare si nimeni din PSD nu a vorbit despre revocare. Eu am spus, ca si multi alti colegi de-ai mei, ca in momentul cand au aparut stirile si inregistrarile si martorii pe cazul de la DNA Ploiesti, procurorul general, seful DIICOT si ceilalti oameni care conduc institutiile…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. "Aceasta…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Ce folos sa cresti cu 7%? Dai astazi pe salariile bugetarilor banii care ar fi trebuit sa mearga in sosele, scoli, spitale Statistica a anuntat ieri o crestere a produsului intern brut de 7% in 2017, cel mai bun ritm din 2008 incoace. Economiei i-au trebuit 10 ani sa revina la un ritm de crestere care…

- Rata anuala a inflatiei, record al ultimilor 5 ani Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%. Rata anuala a inflatiei a fost în ianuarie de 4,3%, dupa ce în decembrie fusese…

- Comunitatea romanior din Malta este alaturi de familiea lui Dan Udrea, care s a stins in viata, dupa ce un copac a cazut peste masina in care se afla."Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular de la Catania, un cetatean roman a decedat si altul a fost ranit. Persoana ranita…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Pana in luna aprilie, am putea avea parte de noi cresteri de preturi - am putea plati cu pana la 10% in plus pentru alimente si cu peste 7% mai mult pentru carburanti, sustin reprezentantii companiilor din Romania.

- El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat si spune ca "e foarte posibil sa existe si unele categorii la care ar trebui sa se faca inca ajustari”. "In domeniul bugetar functioneaza…

- Cheltuielile cu personalul ale administrației locale se cifreaza la 2.729.860 lei, din care se poate asigura doar suma de 1.998.110 lei. Salariile angajaților reprezinta jumatate din bugetul orașului pe anul 2018 Primaria orașului Baia de Arieș a publicat un draft al proiectului de buget pentru anul…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Scaderile de salarii ale demnitarilor anuntate de ministrul Muncii nu sunt nici pe departe atât de mari. Fața de decembrie 2017, demnitarii, între care și președintele Iohannis sau chiar ministrul Olguța Vasilescu, vor primi cu 1.000 de lei mai mult.

- Rocsana Marcu nu renunta si e hotarata sa castige procesul cu Antena Group! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii de ultima ora din dosarul fostei prezentatoare ”Agentia VIP” cu trustul Intact. Sumele cerute postului de televiziune vedetei vor creste considerabil. ( CITESTE SI:EXCLUSIVITATE.…

- Dupa Viitorul - Astra, 1-1, Gica Hagi a avut o serie de declarații dure despre situația fotbalului romanesc, spunand ca se gandește sa plece din Romania. "Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau sa plec din Romania,…

- Salariile angajaților din Consiliul Județean Timiș cresc… puțin. Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, salariile angajaților din instituția pe care o conduce cresc cu procente situate intre 4 și 10 la suta. Asta pe langa indexarea salariilor cu sumele necesare plații contribuțiilor…

- Lefuri consistente Asadar, proiectul de buget pentru 2018 al ANRE a fost redactat in 22 decembrie, cu propunere pentru 50 de posturi suplimentare, desi conducerea institutiei stia de prevederile OUG 90. In aceste conditii, este de presupus ca Parlamentul poate aproba bugetul, dar fara angajari, ceea…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Criza politica destabilizeaza economie. Mesajul oamenilor de afaceri pentru PSD Cursul leu-euro a resimtit puternic ieri schimbarea intempestiva a Guvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de…

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii…

