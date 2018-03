Ionut Dumitru: Cum ar trebui sa arate o politica fiscala prietenoasa cu cresterea economica? Nu ca cea din Romania!

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca, pentru un parcurs durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat prin masuri bine fundamentate, transparente si mai ales predictibile, care sa rezolve problemele din economie nu sa creeze altele, poate…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat marti ca liberalii i-au cerut presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa ii permita premierului Viorica Dancila sa vina la tribuna Parlamentului si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, “ce se…

- „Instabilitatea politica generata de schimbarile sezoniere ale Guvernului, lipsa de coerența și de viziune a masurilor economice precum și paralelismul cu prevederile propriului program de guvernare prezentat in campania electorala sunt in sfarșit confirmate de catre Institutul Național de Statistica.…

- Investițiile companiilor locale, sabotate de "revoluția fiscala" 92% din oamenii de afaceri din Romania nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului, iar 45% sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privința evoluției economiei romanești in urmatoarele 12 luni. Procentul…

- Ivan Savvidis, patronul clubului PAOK Salonic, antrenat de Razvan Lucescu, a uluit o lume intreaga dupa ce a intrat in teren purtand un pistol la brau si strigand „esti mort“ catre arbitru. Cautat de Politia Greaca, acest multimilionar de 58 de ani nu va fi usor de gasit.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Cresterea economica a Romaniei risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale, constata Comisia Europeana, avertizand ca recentele modificari risca sa submineze independenta justitiei, iar coruptia, persistenta la toate nivelurile, ramane un obstacol pentru activitatile de afaceri.…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef Raiffeisen Bank Romania. "In toata…

- Speculatiile referitoare la o posibila candidatura a vedetei la alegerile din 2020 au crescut dupa discursul sau emotionant sustinut la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, desfasurata la inceputul lunii ianuarie. Winfrey, in varsta de 64 de ani, care precizase anterior ca nu este interesata…

- SALARII 2018. 2.614 lei ar fi castigul salarial mediu net in 2018, cu doar 11% peste nivelul din 2017 (2.355 lei). La o inflatie medie anuala calculata de BNR la 4,5% in 2018, cresterea reala ar fi de doar 6,5%. Anul trecut cresterea reala a fost de nu mai putin de 13,6%. In plus, media…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.Citeste…

- Un barbat, in varsta de 70 de ani, a atacat cu cuțitul trei imigranți, in semn de nemulțumire fața de politica Guvernului german privind migrația. Potrivit anchetatorilor germani, atacatorul are cetațenie rusa și germana și ar fi recurs la acest gest pentru ca voia sa transmita guvernului…

- Comunicat de presa 20 Februarie 2018 Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia participa activ la consolidarea activitaților de reducere a numarului de persoanelor aflate in risc de saracie și excluziune sociala atat la nivel local cat și regional și național. Creșterea accesului pe piața forței de munca…

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a declarat luni premierul Viorica Dancila. Intrebat…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- In anul 2017, numarul companiilor romanesti de impact intrate in insolventa in 2017 a scazut cu circa 7% fata de anul precedent. In schimb,companiile de impact cu capital privat aflate in insolventa aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de peste 1,2 miliarde de euro, in crestere…

- Creșterea economica record de anul trecut, bazata pe stimularea consumului și venita la pachet cu o inflație galopanta, amintește de perioada Guvernului Vacaroiu din anii '90, arata analiștii economici.

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis miercuri majorarea dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, potrivit unui comunicat al instituției. BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si…

- Scaderea indicelui democrației ar trebui sa alarmeze clasa politica, dar și intreaga societate. Atit timp cit Republica Moldova continua sa mearga pe calea integrarii europene, adica intr-un spațiu unde democrația este la ea acasa, scaderea aceasta este una suparatoare. Aceasta opinie a fost exprimata…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- "As vrea sa fiti constienti de faptul ca in Romania se intampla un lucru groaznic si anume cresterea salariilor din pix, fapt care a generat cresterea pretului tuturor producatorilor, fie ca sunt in industrie, fie ca sunt in agricultura, iar producatorii romani nu mai pot sa isi vanda produsele sau…

- Economia celor 19 tari din zona euro a crescut anul trecut cu 2,5%, cea mai mare rata de crestere de la cea atinsa in 2007, de 3%, informeaza Eurostat. In ultimul trimestru al anului trecut economia zonei euro a crescut cu 0,6%. Banca Centrala Europeana deruleaza un important program de…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe. "Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru…

- La finele intrevederii pe care alesii neamului din cadrul partidului pe care il conduce l-au avut, duminica in jurul pranzului, cu parlamentarii social-democrati, dar si cu premierul desemnat si cu ministrii ce ar putea face parte din Cabinetul Dancila, Calin Popescu Tariceanu a anuntat ce se intentioneaza…

- Inceputul de an 2018 ne arata tot mai mult alunecarea lumii asa cum o stim de la normativismul minimal al dreptului international si respectarea regulilor angajarii spre un joc tot mai periculos de Mare Putere, la realismul dur si pur in care ambitiile si revizionismul Rusiei lui Putin converg cu aparitia

- Economia Romaniei este supraincalzita, vulnerabila si instabila, iar atunci cand cresterea economica se va transforma in recesiune, deficitul bugetar se va tripla, sustine vicepresedintele PNL Florin Citu.

- Sub titlul „Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat”, Bloomberg arata ca beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani.

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni a urcat cu 7%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit Institutului…

- Cresterea economica la nivel global pare sa atinga limita maxima, urmand sa stagneze, expansiunea economica fiind limitata de factori demografici, de lipsa investitiilor, de reducerea productivitatii si de inasprirea politicilor monetare, anunta Banca Mondiala (BM), potrivit Financial Times.

- Programul guvernamental „Prima casa” ar trebui oprit treptat, pentru ca, pe langa beneficiile sociale, ar fi dus si la o supraevaluare a preturilor locuintelor chiar si cu 25 la suta, spun analistii financiari. Ei considera ca programul, desi a fost orientat catre familiile cu venituri mai scazute,…

- Creșterea economica a Romaniei este puternica, alerta, dar acesta este și contextul in care au aparut primele dezechilibre, fața de stadiul macroeconomic obișnuit de stabilitate din ultimii ani. Aceasta este caracterizarea facuta economiei naționale de catre Horia Braun Erdei, economist-șef și director…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. “Vedem în 2018 un trend similar al dezvoltării…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- ♦ Cresterea economica de peste 5% - estimata de Guvern pentru anul 2018 - ar fi exceptionala daca nu va conduce la alte derapaje, cursul leu/euro va creste, iar inflatia va depasi 3% ♦ Pe finalul anului trecut, mai multi analisti si-au reajustat prognozele de crestere economica pentru…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Prima zi din 2018 aduce "revoluția fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata în conturi separate („split TVA”) și trecerea contribuțiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. Agenția MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari. Cele…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul inceput dupa criza economica din anii 2007-2008, consemneaza agentia EFE.

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Raiffeisen Bank a majorat estimarea privind cresterea PIB in 2017, de la 5,7% la 6,8%, in baza evolutiei economiei in primele noua luni ale anului, cand datele oficiale au aratat un avans de 7% fata de ianuarie-septembrie 2016. Cresterea PIB s-a bazat pe avansul rapid al consumului, cu 13,3%…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, in special cele legate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, vor crea haos incepand cu 1 ianuarie, cu atat mai mult cu cat normele de aplicare nu au fost elaborate, nu se cunoaste data pana la care trebuie trimise declaratiile si sunt sute…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat…